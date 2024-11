Alerta Bolsa Família: R$ 250 a mais para os NIS 2, 4, 6, 8 e O! Seu direito passo a passo

O Brasil apresenta uma ampla rede de programas sociais, focados em mitigar a pobreza e oferecer suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

Dentre esses programas, o Bolsa Família se destaca como uma das iniciativas mais relevantes, proporcionando assistência financeira a milhões de brasileiros. Além do Bolsa Família, o país conta com diversas iniciativas locais, que visam atender grupos específicos, ampliando ainda mais o suporte financeiro às famílias que mais necessitam.

Um exemplo significativo de apoio às famílias é uma iniciativa que oferece um auxílio mensal de R$ 250 para mães com filhos de até seis anos. Essa medida é crucial para assegurar a segurança alimentar e promover o desenvolvimento saudável das crianças, gerando um impacto positivo na vida de muitas famílias da região.

A combinação deste auxílio com os benefícios adicionais do Bolsa Família, como o Benefício Primeira Infância, permite que as mães aumentem a renda familiar. Essa integração de recursos é fundamental para garantir a segurança alimentar e o bem-estar das crianças.

Iniciativas de apoio financeiro voltadas para mães com filhos pequenos desempenham um papel essencial na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento infantil.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Como funciona o programa?

O programa Mães de Goiás, criado pelo Governo do Estado de Goiás, destina-se a apoiar famílias em situação de extrema pobreza, com foco em crianças de 0 a 6 anos. A seleção das beneficiárias é realizada com base nas informações do Cadastro Único (CadÚnico), sem que haja necessidade de uma inscrição direta no programa.

Para participar, as famílias devem ter uma renda per capita que não ultrapasse R$ 109 e precisam manter seus dados sempre atualizados no CadÚnico. A assistência de R$ 250 é disponibilizada mensalmente através de um cartão específico, que é entregue pela prefeitura de cada município.

O principal objetivo deste programa é garantir a segurança alimentar e assegurar que as crianças frequentem a escola e mantenham a vacinação em dia, promovendo, assim, seu desenvolvimento integral.

Critérios para participação no programa

O Mães de Goiás é um programa destinado exclusivamente às mães que atendem a critérios específicos. Para se qualificarem, elas devem residir no estado de Goiás e ter um registro atualizado no CadÚnico. Além disso, é essencial que haja ao menos uma criança entre 0 e 6 anos na composição familiar.

As mães também devem comprovar que seus filhos estão matriculados na escola e que as vacinas estão em dia, especialmente para crianças menores de 10 anos. Para assegurar a continuidade do benefício, as participantes precisam participar de reuniões e cursos profissionalizantes.

Essas atividades visam apoiar o desenvolvimento pessoal das mães e oferecer novas oportunidades de formação e capacitação. Ao participar, elas podem adquirir habilidades que favorecem a autonomia financeira. Assim, o programa promove não apenas o auxílio imediato, mas também o crescimento a longo prazo.

Maximizando o benefício: Bolsa Família e Mães de Goiás

Mães que recebem o Bolsa Família e atendem aos critérios do Mães de Goiás podem combinar os benefícios, totalizando até R$ 900 mensais. Isso inclui a quantia-base de R$ 600 e R$ 150 adicionais por criança de 0 a 6 anos.

Assim, uma mãe que tenha direito a ambos os benefícios pode alcançar um total mensal de até R$ 1.000, dependendo da composição familiar e dos adicionais disponíveis. Para maximizar o valor do Bolsa Família, é crucial que o CadÚnico esteja sempre atualizado, especialmente em relação à renda e à composição familiar.

Calendário e formas de recebimento do Mães de Goiás

Os pagamentos do programa Mães de Goiás ocorrem no dia 10 de cada mês. Caso essa data coincida com um fim de semana, o pagamento pode ser antecipado ou postergado para o próximo dia útil.

O valor é depositado diretamente no cartão do benefício, que deve ser retirado pelas mães em locais previamente definidos pela prefeitura, mediante a apresentação de documentos como RG, CPF ou Carteira de Trabalho.

As participantes do programa recebem notificações via SMS ou WhatsApp informando sobre o local e a data de retirada do cartão, que é a chave para acessar o valor mensal de R$ 250. Em situações de perda ou extravio do cartão, a solicitação de uma segunda via deve ser realizada através do canal de atendimento do programa.

Regras de manutenção e descredenciamento do Programa

As beneficiárias do Mães de Goiás devem seguir certas regras para manter o benefício ativo. Caso não atualizem o CadÚnico por mais de 24 meses ou se a renda per capita da família ultrapassar R$ 109, a família será descredenciada automaticamente.

Além disso, as crianças menores de 10 anos precisam ter as vacinas em dia, e as crianças em idade escolar devem estar matriculadas e frequentando as aulas. Se alguma dessas condições não for atendida, a família poderá ser desqualificada, mas poderá retornar ao programa se cumprir os critérios em uma nova seleção

