Bolsa Família: Novembro chega com tudo para os NIS 2, 4, 6, 8 e 0! A lista de quem recebe antes da hora

O Governo Federal anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família para famílias de 15 cidades em situação de emergência devido à estiagem.

O governo federal anunciou a antecipação do Bolsa Família para milhares de beneficiários que enfrentam dificuldades devido à seca, permitindo um acesso mais rápido aos recursos. A medida, oficializada por portaria no Diário Oficial da União, é direcionada a áreas em estado de emergência. .

Essa antecipação foi motivada pelas dificuldades enfrentadas nas regiões afetadas, onde a seca prolongada compromete a agricultura e o sustento das famílias. A Portaria 3.583 formalizou a decisão, reconhecendo as cidades e especificando as datas dos eventos climáticos que embasaram a medida.

O Bolsa Família já conta com mecanismos que permitem antecipações em casos de emergência, como desastres naturais. Em situações como secas e enchentes, o calendário de pagamento é flexibilizado, oferecendo o auxílio de maneira mais rápida e direta.

Complementos do Bolsa Família em 2024

O valor básico do Bolsa Família é de R$ 600 mensais, sem previsão de alteração até 2025. Além disso, famílias com crianças de até seis anos e jovens até 18 anos podem receber complementos, aumentando o benefício total.

Esses adicionais são destinados a cobrir necessidades específicas, assegurando que famílias com crianças e gestantes recebam o apoio adequado. Os valores extras ajudam na compra de alimentos, medicamentos e itens de necessidade básica, além de contribuir para a segurança alimentar.

Resposta da antecipação do Bolsa Família em cidades de seca extrema

A antecipação mostra a ação imediata do governo para auxiliar regiões impactadas por condições climáticas adversas. Com o reconhecimento oficial das emergências, o Ministério do Desenvolvimento Social busca agilizar o suporte financeiro, promovendo maior estabilidade para as famílias em situação de vulnerabilidade.

As novas portarias permitem a distribuição mais ágil do benefício, aliviando a economia familiar em tempos de seca que impactam o plantio e a renda. As medidas de resposta rápida do governo também apoiam o planejamento financeiro das famílias, trazendo mais segurança e previsibilidade nesse cenário.

O Bolsa Família se destaca como uma política social essencial no Brasil, especialmente em tempos de crise. Em situações de seca intensa, a ampliação da cobertura e a antecipação do benefício são fundamentais para apoiar a recuperação econômica das comunidades afetadas.

Cidades com antecipação do Bolsa Família confirmada para novembro

Abaixo estão os municípios que terão a antecipação do Bolsa Família devido às condições de seca e as datas dos eventos críticos:

Bahia : Bom Jesus da Serra (09/10/2024), Guajeru (09/10/2024), Quijingue (07/10/2024)

: Bom Jesus da Serra (09/10/2024), Guajeru (09/10/2024), Quijingue (07/10/2024) Paraíba : Casserengue (11/10/2024), Curral Velho (01/10/2024), Fagundes (18/09/2024)

: Casserengue (11/10/2024), Curral Velho (01/10/2024), Fagundes (18/09/2024) Pernambuco : Buíque (15/10/2024), Granito (01/10/2024), Gravatá (18/09/2024), Itaíba (11/10/2024), Quixaba (10/10/2024), São Bento do Una (16/09/2024), São Caetano (24/09/2024)

: Buíque (15/10/2024), Granito (01/10/2024), Gravatá (18/09/2024), Itaíba (11/10/2024), Quixaba (10/10/2024), São Bento do Una (16/09/2024), São Caetano (24/09/2024) Rio Grande do Norte: Equador (02/10/2024), Paraú (16/09/2024)

Essas regiões têm passado por secas intensas, que afetam o cotidiano e a subsistência de milhares de pessoas, especialmente nas áreas rurais. A decisão de adiantar o pagamento do benefício é um apoio financeiro essencial, promovendo a segurança alimentar e garantindo melhores condições de enfrentamento à crise.

Calendário de pagamento do Bolsa Família para novembro

O calendário de pagamento do Bolsa Família para novembro seguirá o cronograma tradicional, mas as famílias desses municípios emergenciais terão o benefício liberado mais cedo. Os depósitos serão realizados de 14 a 29 de novembro, conforme o Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas para novembro:

14 de novembro (quinta-feira)

(quinta-feira) 18 de novembro (segunda-feira)

(segunda-feira) 19 de novembro (terça-feira)

(terça-feira) 21 de novembro (quinta-feira)

(quinta-feira) 22 de novembro (sexta-feira)

(sexta-feira) 25 de novembro (segunda-feira)

(segunda-feira) 26 de novembro (terça-feira)

(terça-feira) 27 de novembro (quarta-feira)

(quarta-feira) 28 de novembro (quinta-feira)

(quinta-feira) 29 de novembro (sexta-feira)

O governo se compromete a garantir que os recursos estejam disponíveis de forma ágil, reduzindo a vulnerabilidade econômica das famílias.

