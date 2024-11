A volta do Auxílio-gás! NIS 1, 3, 5, 7, 9 e 0 devem ficar atentos ao novo valor

O preço do gás de cozinha tem se tornado uma preocupação crescente para muitas famílias brasileiras, especialmente diante da alta nos custos dos itens essenciais.

Para aliviar a pressão financeira sobre as famílias de baixa renda, o governo federal criou o programa Auxílio-Gás, que tem se mostrado um alívio para aqueles que enfrentam dificuldades econômicas. Esse benefício foi projetado para ajudar na compra do gás de cozinha, um item básico para a alimentação diária de milhões de brasileiros.

O Auxílio-Gás é um programa de assistência social que se destina, principalmente, a famílias em situação de vulnerabilidade. A cada dois meses, o governo realiza o pagamento do benefício, que visa cobrir uma parte do custo do gás de cozinha.

Essa periodicidade tem como objetivo facilitar o planejamento financeiro das famílias beneficiadas, permitindo que elas se organizem melhor para enfrentar os desafios econômicos que surgem, especialmente em tempos de inflação.

Quem tem direito ao Auxílio-Gás?

Para 2024, o Auxílio-Gás continua a ser voltado para famílias de baixa renda, com foco em quem precisa de um suporte financeiro adicional para arcar com os custos do gás de cozinha. No entanto, nem todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao Auxílio-Gás.

Embora cerca de 20 milhões de brasileiros recebam o Bolsa Família, somente cerca de 6 milhões de pessoas têm acesso ao Auxílio-Gás. Isso ocorre porque o benefício tem critérios específicos de elegibilidade, que vão além da simples inscrição no programa.

Para se qualificar, a família deve estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), que é o sistema de dados utilizado pelo governo para identificar cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Além disso, é necessário que a renda per capita da família seja de até meio salário mínimo.

Critério que garante o benefício para quem realmente precisa

Esse critério garante que o benefício seja direcionado às famílias que mais necessitam, atendendo aos objetivos do programa. A inscrição no CadÚnico deve ser realizada por meio de uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que exige documentos como CPF, RG e comprovante de residência.

A atualização do CadÚnico também é crucial para garantir que o benefício seja mantido. A recomendação é que as famílias atualizem seus dados no sistema sempre que houver mudanças significativas, como o nascimento de um novo integrante ou mudança de endereço.

Além disso, a atualização deve ser feita a cada dois anos, para que o governo tenha informações atualizadas e possa direcionar o benefício da forma mais eficiente.

Como funciona o pagamento do Auxílio-Gás

O pagamento do Auxílio-Gás é realizado a cada dois meses, e os beneficiários devem ficar atentos às datas de depósito, que são organizadas com base no Número de Identificação Social (NIS). Esse número está presente no cartão de benefícios de cada família, e é por meio dele que o governo organiza a liberação dos pagamentos.

O depósito ocorre sempre em meses pares, como fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Essa organização permite que as famílias saibam com antecedência quando podem esperar o pagamento.

O valor do Auxílio-Gás é calculado com base no preço médio do botijão de gás, como o pagamento de R$ 104 em outubro de 2024. Esse valor pode ser mantido ou reajustado em dezembro. O benefício pode ser retirado em agências bancárias, casas lotéricas ou pelo aplicativo Caixa Tem, garantindo apoio às famílias de baixa renda.

Expectativa para o Auxílio-Gás em Dezembro

Em dezembro de 2024, o Auxílio-Gás será pago conforme o calendário do Bolsa Família, com início previsto para o dia 10 do mês. Esse pagamento corresponde ao último repasse do ano e pode ser uma grande ajuda para as famílias durante o período de festas de fim de ano, quando os gastos tendem a aumentar.

O valor do benefício, que deve ser mantido em R$ 104, ajuda a aliviar o orçamento das famílias, principalmente em um momento em que o custo de vida permanece alto. A continuidade do Auxílio-Gás em 2024 reflete o compromisso do governo com a redução da pobreza e a promoção da inclusão social.

O Auxílio-Gás alivia financeiramente as famílias carentes, garantindo acesso a itens essenciais, como o gás de cozinha. O programa fortalece as políticas públicas de assistência social e melhora a qualidade de vida dos mais vulneráveis. Se ainda não se inscreveu no CadÚnico, procure orientação para garantir o benefício.

