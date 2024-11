Novo projeto de lei: liberação do FGTS para veículos em análise! Tudo o que você precisa saber

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma das principais ferramentas de segurança financeira para trabalhadores brasileiros.

Ele é tradicionalmente utilizado em situações como demissões sem justa causa, compra da casa própria ou emergências econômicas. Contudo, um novo projeto de lei em análise pode ampliar o alcance desse benefício, introduzindo uma possibilidade inovadora para um público específico: motoristas de aplicativos.

Atualmente, o Projeto de Lei (PL) 2552/24 tramita no Congresso Nacional e propõe uma modalidade inédita para o uso do FGTS. Caso seja aprovado, o texto permitirá que condutores utilizem até 60% do saldo disponível no fundo para adquirir veículos novos ou usados.

A medida, se implementada, promete trazer maior autonomia financeira para motoristas que dependem de carros alugados ou que buscam reduzir custos operacionais em suas atividades.

“Nova proposta no Congresso pode liberar o FGTS para a compra de veículos; uma oportunidade única para motoristas e trabalhadores do setor.”(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Objetivo do projeto e público-alvo

A proposta tem como foco principal beneficiar trabalhadores cadastrados em aplicativos de transporte, como Uber e 99. Segundo o texto do PL, o objetivo é possibilitar que esses profissionais invistam em um bem que contribua diretamente para a execução de suas atividades.

Dessa forma, o veículo adquirido funcionará como uma ferramenta essencial para gerar renda. De acordo com o projeto, a medida é especialmente voltada para motoristas que dependem de veículos alugados para trabalhar.

Ao adquirir um carro próprio, esses condutores podem diminuir despesas mensais e aumentar sua margem de lucro. Além disso, a proposta visa estimular a formalização da categoria, já que um dos critérios para ter acesso ao benefício é o cadastro prévio em plataformas de transporte por, no mínimo, seis meses.

Regras e condições de uso do FGTS

Apesar da proposta ser atrativa, o uso do FGTS para essa finalidade estará condicionado ao cumprimento de regras específicas. Entre os critérios estabelecidos pelo PL, destacam-se:

O trabalhador precisa estar cadastrado em um aplicativo de transporte há pelo menos seis meses. O motorista não pode possuir outro veículo registrado em seu nome. O automóvel adquirido deve ser utilizado exclusivamente para a atividade laboral de transporte via aplicativo.

Além disso, o projeto prevê que o motorista deverá comprovar anualmente o uso do carro para o trabalho. Caso o veículo deixe de ser utilizado para essa finalidade, o trabalhador poderá ser obrigado a devolver os valores utilizados do FGTS.

Para evitar fraudes, o Conselho Curador do FGTS será responsável por criar regras complementares e implementar um sistema de fiscalização rigoroso. Esse controle garantirá que os recursos liberados sejam efetivamente utilizados para a aquisição de veículos destinados ao trabalho.

Situação atual do projeto

O Projeto de Lei 2552/24 ainda está em fase inicial de tramitação. Atualmente, ele passa por análises em três comissões na Câmara dos Deputados: a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; a Comissão de Finanças e Tributação; e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Após a emissão dos pareceres técnicos por essas comissões, o texto será submetido à votação no plenário da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, seguirá para o Senado Federal, onde passará por nova análise. Por fim, se o projeto obtiver aprovação em ambas as casas legislativas, será enviado à sanção presidencial para entrar em vigor.

Embora a proposta esteja avançando, ainda não há uma data definida para sua votação final. O tempo para aprovação dependerá da agenda legislativa e das prioridades do Congresso Nacional.

Impacto nos trabalhadores e na economia

Se aprovado, o projeto poderá beneficiar milhares de motoristas de aplicativos em todo o Brasil. Além de proporcionar maior independência financeira, a medida pode estimular o setor de transporte privado, aumentando a disponibilidade de veículos próprios para o trabalho.

Do ponto de vista econômico, a iniciativa pode gerar impactos positivos, aquecendo o mercado de automóveis, tanto novos quanto usados. No entanto, especialistas alertam para a importância de garantir uma fiscalização eficaz, evitando desvios de finalidade ou possíveis irregularidades no uso do FGTS.

Veja também:

Próximos passos e orientações aos motoristas

Para motoristas interessados em aproveitar essa possibilidade, é essencial acompanhar as discussões no Congresso Nacional. Além disso, caso o projeto seja aprovado, será importante entender os requisitos específicos para acessar o benefício e manter os dados cadastrais atualizados junto às plataformas de transporte e ao FGTS.

O uso do Fundo de Garantia para compra de veículos representa um avanço significativo na diversificação de suas finalidades. Contudo, o sucesso da medida dependerá não apenas da aprovação legislativa, mas também da implementação de controles rigorosos que garantam o uso correto dos recursos.

Assista: