Comprando presentes de Natal com o FGTS! Descubra como

Com a chegada do Natal, muitas famílias procuram formas de aliviar o orçamento e garantir presentes para os seus familiares. Uma alternativa cada vez mais utilizada é a antecipação do saque-aniversário do FGTS. Mas é importante entender como essa modalidade funciona e os cuidados necessários ao escolher essa opção.

A antecipação do saque-aniversário permite acessar uma parte do saldo do FGTS antes da data tradicional de saque. Essa modalidade funciona como um empréstimo, descontando o valor diretamente do fundo quando o aniversário chega.

Ao optar por essa antecipação, o trabalhador deve analisar as taxas envolvidas e as condições do crédito. Pesquisar outras opções de financiamento pode ser importante para evitar comprometer o orçamento.

Desvendando a antecipação do Saque-Aniversário

O saque-aniversário do FGTS é um sistema que permite ao trabalhador resgatar parte do saldo de sua conta do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Essa opção, instituída em 2019, substitui o saque-rescisão, liberado apenas em caso de demissão sem justa causa.

A antecipação do saque-aniversário, por sua vez, permite que o trabalhador utilize o valor já reservado no fundo como garantia para obter um empréstimo.

Em vez de esperar seu aniversário para ter acesso ao dinheiro, o trabalhador pode antecipar o valor do saque-aniversário por até sete anos, em algumas instituições financeiras. Essa antecipação é feita através de um empréstimo, cujo valor é liberado na conta do trabalhador em até 24 horas, dependendo da instituição.

Quais as vantagens da antecipação?

A antecipação do saque-aniversário apresenta algumas vantagens em relação a outros tipos de crédito, como: taxas de juros mais baixas, já que o FGTS é utilizado como garantia, o risco para o banco é menor, o que permite taxas de juros mais atrativas comparadas a empréstimos pessoais tradicionais.

As parcelas do empréstimo são debitadas anualmente diretamente do saldo do FGTS, sem necessidade de pagamentos mensais e sem comprometer o orçamento familiar. Essa característica torna a antecipação uma opção atrativa para quem busca aliviar o orçamento sem comprometer a renda mensal.

Atenção: o que precisa ser observado?

Embora a antecipação do saque-aniversário ofereça vantagens, é fundamental ter cautela antes de optar por essa modalidade de crédito: ao antecipar o saque-aniversário, o trabalhador compromete parte de seus recursos do FGTS por um período de até sete anos.

Outro ponto crucial a ser considerado é o uso consciente do crédito. É essencial que o trabalhador utilize a antecipação para suprir necessidades reais, como pagamento de contas em atraso ou quitação de dívidas maiores, e não para consumo imediato.

O futuro do empréstimo FGTS

O governo atualmente avalia a possibilidade de substituir o saque-aniversário e sua antecipação por um novo modelo de crédito consignado. A proposta é simplificar o processo, eliminando a intermediação do empregador e facilitando o controle para o trabalhador.

Essa mudança ainda está em fase de discussão e não há uma data para a implementação. No entanto, para quem está considerando essa linha de crédito, é aconselhável não adiar a decisão, já que o acesso a essa modalidade pode ser limitado ou encerrado em breve.

