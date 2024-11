Imperdível: IPTU com desconto de 20%! CPFs 1, 3, 5, 7, 9 e 0 saibam como garantir

O IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) é um tributo municipal cobrado sobre a propriedade de imóveis urbanos.

O IPTU deste ano oferece descontos progressivos para quem efetuar o pagamento antecipado. Quem quitar o imposto até o dia 6 de janeiro de 2025 poderá aproveitar um desconto significativo. Além disso, os contribuintes em dia até 30 de setembro de 2024 também terão a possibilidade de obter o desconto, com prazo para pagamento até 20 de janeiro de 2025.

Outra vantagem para os contribuintes é a opção de desconto para pagamentos realizados até o dia 5 de fevereiro, com redução adicional para quem pagar até 5 de março. Esses descontos oferecem uma oportunidade de economia no início do ano.

Uma novidade importante é a inclusão da opção de pagamento via Pix, que oferece maior agilidade e segurança para os contribuintes. Essa forma de pagamento facilita o processo e garante a obtenção do desconto de maneira prática.

“Aproveite o desconto de 20% no IPTU! CPFs 1, 3, 5, 7, 9 e 0 têm uma chance imperdível de economizar — não deixe passar!”(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Parcelamento e outras tarifas

Quem optar pelo parcelamento do IPTU poderá dividir o valor em até 10 vezes mensais. Os vencimentos começam em março, mas não há descontos para esta modalidade. O parcelamento oferece flexibilidade, porém sem abatimentos.

Além do IPTU, a opção de pagamento via Pix está disponível para outras tarifas municipais. Um exemplo é a TCRS, que segue o mesmo cronograma de parcelamento do IPTU. A praticidade do Pix também se estende a esses tributos.

Para quem deseja mais facilidade, o pagamento via Pix é uma alternativa moderna. Ela garante segurança e rapidez no processo de quitação de impostos municipais. Essa opção vem para atender à demanda por métodos de pagamento mais ágeis.

Como funcionarão os descontos?

Desconto de 20%: Para quem pagar o IPTU até 6 de janeiro de 2025.

Desconto de 20% (segunda chance): Para contribuintes em dia até 30 de setembro de 2024, com pagamento até 20 de janeiro de 2025.

Desconto de 10%: Para quem pagar até 5 de fevereiro de 2025.

Desconto de 5%: Para pagamentos realizados até 5 de março de 2025.

Acessibilidade e informações

Os boletos do IPTU 2025 podem ser acessados no portal da Prefeitura de Florianópolis. Para isso, é necessário utilizar a inscrição imobiliária, login e senha cadastrados ou acessar pelo Gov.br. A plataforma oferece praticidade e acesso rápido.

O pagamento pode ser feito em diversas agências bancárias autorizadas. Entre elas estão Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Essas instituições estão presentes na Região Metropolitana de Florianópolis.

Além das agências bancárias, o boleto também pode ser pago em outros estabelecimentos da cidade. A lista completa de locais autorizados pode ser consultada diretamente no portal da Prefeitura. A diversidade de opções facilita a quitação do imposto.

Veja também:

Economia e planejamento

O desconto no IPTU oferece uma chance para os moradores de Florianópolis economizarem. Essa é uma oportunidade importante para quem deseja reduzir o valor do imposto e manter as finanças em dia. O pagamento antecipado traz benefícios financeiros.

Além disso, a opção de pagamento via Pix e o parcelamento em até 10 vezes tornam o processo mais acessível. Com essas alternativas, os contribuintes têm mais flexibilidade para quitar suas dívidas. A facilidade no pagamento ajuda a evitar o acúmulo de juros.

O pagamento antecipado do IPTU pode representar uma economia significativa. Para quem busca um orçamento equilibrado em 2025, essa pode ser uma excelente estratégia. A quitação antecipada traz mais tranquilidade e organização financeira.

Assista: