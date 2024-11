13º salário antecipado! Brasileiros com CPFs 1, 2, 4, 6, 8 e 0 Já podem sacar? Confira

O Governo trouxe boas notícias para seus servidores públicos: o pagamento do 13º salário será antecipado e realizado em parcela única no dia 14 de dezembro de 2024.

A confirmação foi feita pelo governo, que destacou a importância dessa ação, que representa o quarto ano consecutivo de pagamento do benefício dentro do prazo, após um longo período de atrasos e parcelamentos que perduraram por seis anos.

O valor total da folha de pagamento, que ultrapassa R$ 4,1 bilhões, beneficiará mais de 640 mil servidores ativos e inativos, além de 52 mil pensionistas. O pagamento do 13º salário na data correta representa um alívio importante para as finanças dos servidores, especialmente com o cenário de dificuldades econômicas que muitos enfrentam.

O anúncio também trouxe um reflexo positivo para a economia do estado, já que essa antecipação ajudará a aquecer o comércio e o consumo durante as festividades de fim de ano.

Esforços para equilibrar as finanças públicas garantiram o pagamento pontual

A antecipação do 13º salário foi possível graças a um esforço contínuo do governo estadual para equilibrar as finanças públicas e melhorar a gestão fiscal. De acordo com o secretário de Estado de Fazenda, três fatores-chave foram determinantes para alcançar essa conquista: a gestão eficiente do fluxo de caixa, a recuperação fiscal e o bom desempenho da Receita Estadual.

Desde 2019, o Tesouro Estadual implementou práticas rigorosas para controlar melhor o caixa do estado, o que resultou na regularização dos pagamentos dos servidores e na antecipação do 13º salário em 2024.

O governo estadual articulou com o governo federal para melhorar a previsibilidade do pagamento da dívida pública e planejar melhor as despesas. Isso garantiu o pagamento pontual dos salários. A arrecadação aumentou sem elevar impostos, evidenciando uma gestão fiscal eficiente e comprometida com os servidores.

Ações de valorização dos servidores estaduais em 2024

Além do pagamento antecipado do 13º salário, o Governo de Minas Gerais tem adotado outras medidas significativas de valorização dos servidores em 2024. Uma das principais ações foi a recomposição salarial de 4,62%, concedida em junho e retroativa a janeiro.

Essa medida beneficiou mais de 625 mil servidores da administração pública estadual e representa um impacto de R$ 195 milhões mensais na folha de pagamento, totalizando cerca de R$ 2,5 bilhões anuais.

O governo cumpriu o cronograma de pagamento das férias-prêmio, destinando R$ 1,2 bilhão desde 2021 para mais de 43 mil servidores. Em 2024, 2,8 mil servidores receberam R$ 97 milhões. Isso reflete o compromisso do governo com a valorização do funcionalismo público estadual.

Compromisso com a sustentabilidade financeira e valorização do funcionalismo

O Governo de Minas Gerais reafirma seu compromisso com os servidores estaduais por meio da antecipação do 13º, recomposição salarial e pagamento das férias-prêmio. Essas ações buscam valorizar os servidores e manter as finanças estaduais equilibradas. O estado demonstra eficiência na gestão pública e compromisso com o funcionalismo.

O governo de Minas Gerais trabalha para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo, possibilitando ações como o pagamento antecipado do 13º. A transparência e as medidas fiscais responsáveis são essenciais para esses resultados positivos. O planejamento eficiente tem sido fundamental para viabilizar essas ações.

Impactos na economia estadual e benefícios para os Servidores

A antecipação do 13º salário traz alívio imediato aos servidores estaduais, principalmente no final de ano, quando as despesas aumentam devido às festividades. Além disso, esse pagamento movimentará a economia local, estimulando o consumo e ajudando no fortalecimento do comércio e dos serviços em Minas Gerais.

O pagamento pontual do 13º salário também fortalece a confiança dos servidores nas políticas do governo estadual, mostrando que o Executivo tem a capacidade de honrar com seus compromissos financeiros. O efeito positivo disso não se limita aos servidores, mas também impacta toda a população de Minas Gerais, pois gera maior circulação de recursos e contribui para a estabilidade econômica do estado.

Com essas ações, o Governo de Minas Gerais não apenas assegura o cumprimento das obrigações com seus servidores, mas também demonstra sua capacidade de administrar de maneira eficiente, equilibrada e comprometida com o bem-estar da população.

Uma vitória para os servidores e a economia de Minas Gerais

Em resumo, o pagamento antecipado do 13º salário, a recomposição salarial e a regularização do pagamento das férias-prêmio são ações que reforçam o compromisso do Governo de Minas Gerais com seus servidores.

Além de beneficiar diretamente os trabalhadores, essas medidas contribuem para o fortalecimento da economia estadual, proporcionando alívio financeiro aos servidores e movimentando o comércio local durante o fim de ano.

O governo estadual continua demonstrando que, com planejamento, responsabilidade fiscal e boa gestão, é possível cumprir seus compromissos e gerar resultados positivos para a população.

