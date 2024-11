Como funciona o novo assistente de IA do PicPay! Pix pelo WhatsApp nunca foi tão fácil

O PicPay anunciou um avanço significativo com o lançamento de uma funcionalidade inédita: transferências via Pix diretamente pelo WhatsApp, utilizando inteligência artificial generativa (GenAI).

O PicPay, em parceria com a Meta, lança uma ferramenta que facilita transferências via Pix diretamente no WhatsApp. A novidade permite reconhecer chaves Pix em áudios e capturas de tela. Além disso, a ferramenta divide despesas de grupo e agiliza o processo de pagamento.

O assistente do PicPay, baseado na tecnologia Microsoft Azure OpenAI, supera chatbots tradicionais com funcionalidades avançadas. Ele envia alertas de vencimento e cadastra débitos automáticos a partir de PDFs. Isso oferece mais conveniência e eficiência aos usuários.

Segundo Danilo Caffaro, vice-presidente executivo de Serviços Financeiros do PicPay, a inovação abre novas possibilidades de uso e aproxima o futuro dos pagamentos digitais e da inteligência artificial dos usuários, colocando a tecnologia diretamente na palma da mão.

O novo assistente de IA do PicPay transforma o WhatsApp em uma ferramenta de pagamento instantâneo, tornando as transferências via Pix mais rápidas e práticas do que nunca.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Segurança das transações e proteção contra fraudes

A segurança das transações realizadas por meio do novo recurso foi uma prioridade para o PicPay, que implementou medidas rigorosas de proteção. Para garantir que as operações sejam realizadas de forma segura, o processo exige autenticação biométrica no aplicativo do PicPay antes de concluir qualquer transferência via Pix.

Usuários podem definir limites diários para transferências fora de endereços confiáveis, aumentando a segurança. A Meta garante proteção de dados com criptografia end-to-end do WhatsApp. Isso assegura a segurança das chaves Pix e instruções de pagamento durante as transações.

O novo recurso será disponibilizado gradualmente aos correntistas, que devem acessar o PicPay e escolher ‘Pix no WhatsApp’. Essa integração facilita transações financeiras por uma plataforma já popular. Para evitar fraudes, o PicPay orienta a verificação do selo de verificação (check azul) no assistente.

Inovação e a evolução dos pagamentos digitais

A iniciativa do PicPay está em linha com sua estratégia de simplificar a experiência do usuário e tornar os serviços financeiros mais acessíveis e eficientes. A empresa segue avançando em sua proposta de criar soluções multifuncionais integradas, movendo-se para um futuro onde os consumidores precisarão de menos aplicativos para realizar suas operações financeiras.

O uso do WhatsApp para transações bancárias é um marco na digitalização dos pagamentos instantâneos no Brasil. O país lidera a inovação ao integrar o WhatsApp com Inteligência Artificial. Sandro Cachiello, da Meta, destaca essa tendência como um avanço significativo para soluções de negócios.

A parceria entre PicPay e Meta traz benefícios para consumidores e o setor financeiro. Ela reforça a tendência global de integrar pagamentos com comunicação instantânea. Isso oferece uma experiência mais fluida e conectada para os usuários.

Futuro das soluções financeiras no Brasil

Este lançamento reforça a tendência crescente de integrar soluções de pagamento digital com plataformas de comunicação já estabelecidas. No caso do PicPay, a inovação vem para simplificar a maneira como os brasileiros realizam transferências e pagam contas, ao mesmo tempo em que eleva a experiência do usuário com o uso de IA e inteligência artificial generativa.

À medida que mais recursos de pagamento digital são integrados ao WhatsApp, espera-se que esse tipo de inovação se torne cada vez mais comum, não apenas no Brasil, mas também em outros mercados ao redor do mundo.

Com a popularização dos serviços financeiros digitais no Brasil, o PicPay adota inteligência artificial e WhatsApp para se destacar. A inovação torna os pagamentos digitais mais acessíveis e eficientes. Iniciativas como essa refletem o potencial de transformação global das transações financeiras.

