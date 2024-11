Novas regras! Descubra o que muda no Pix a partir de agora

A partir de hoje, entram em vigor as novas regras do sistema de pagamentos instantâneos Pix. Essas mudanças visam aprimorar a segurança das transações digitais.

Criado pelo Banco Central (BC), o Pix se consolidou rapidamente como uma ferramenta essencial no cotidiano dos brasileiros. Sua praticidade e agilidade nas transferências e pagamentos conquistaram milhões de usuários.

No entanto, o crescente uso do sistema também trouxe à tona novos desafios, principalmente no que diz respeito à segurança de dados, afetando especialmente pessoas idosas e aquelas menos familiarizadas com a tecnologia.

As novas diretrizes do Banco Central visam aumentar a segurança do Pix, reduzindo fraudes e protegendo os usuários contra vulnerabilidades. As mudanças buscam fortalecer a confiança no sistema e melhorar a experiência dos usuários. Fique atento, pois as atualizações podem alterar a forma de uso do Pix.

Novos limites de envio e segurança aprimorada

As principais modificações envolvem a imposição de limites de envio mais restritivos. Agora, o limite de transferência em dispositivos novos será de apenas R$ 200, com um teto diário de R$ 1.000 para transações realizadas em aparelhos não cadastrados.

O objetivo dessa medida é evitar que golpistas possam fazer transferências significativas em dispositivos desconhecidos ou não reconhecidos pelo sistema bancário. Com isso, o Banco Central busca minimizar o risco de fraudes, como aquelas que envolvem roubo de dados ou contas invadidas.

Usuários com dispositivos registrados não terão mudanças nos limites de envio do Pix. As novas regras afetam apenas dispositivos desconhecidos, garantindo mais segurança. Os bancos também deverão realizar verificações periódicas para evitar fraudes e monitorar transações suspeitas.

Novas funcionalidades e conveniência do Pix

Entre as inovações mais aguardadas está a funcionalidade de pagamento por aproximação, que será lançada até o final de 2024. Com esse recurso, os usuários poderão realizar pagamentos apenas aproximando seus dispositivos de máquinas compatíveis, sem a necessidade de digitar senhas ou realizar outras autenticações.

Para usar essa nova função, será necessário cadastrar uma instituição financeira na carteira digital do celular, o que facilitará o acesso e garantirá maior conveniência nas transações. Além disso, uma das novidades mais esperadas para o futuro é o Pix automático, que será lançado em 2025.

O Pix automático permitirá pagamentos recorrentes, como mensalidades e taxas, sem autorização manual. Será isento de taxas para o pagador, desde que haja autorização prévia. A funcionalidade oferece maior controle financeiro, permitindo definir limites para os pagamentos.

Posicionamento do Banco Central sobre as mudanças

O Banco Central afirmou que as mudanças no Pix foram discutidas com especialistas para melhorar a segurança e combater fraudes. As novas medidas visam fortalecer o sistema de pagamentos e dificultar ações criminosas. O objetivo é garantir que o Pix continue seguro e acessível a todos os brasileiros.

O Banco Central acredita que, com a implementação dessas inovações, o sistema Pix se tornará ainda mais eficiente, seguro e barato, tanto para os usuários quanto para as instituições financeiras.

As novas regras visam aumentar a segurança nas transações e reduzir custos com cobranças. As funcionalidades aprimoradas, incluindo o Pix automático, tornarão o sistema mais fluido e seguro. As medidas antifraude transformarão a experiência de pagamento, oferecendo maior conveniência aos usuários.

