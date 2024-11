Atenção: seu NIS pode ser bloqueado na lista bomba do Cadúnico! 195 mil beneficiários em risco

Cerca de 195 mil beneficiários do Bolsa Família estão em risco de ter o benefício bloqueado ou suspenso devido ao não cumprimento da exigência de acompanhamento de saúde.

Esse cenário gera preocupação tanto entre as autoridades quanto entre as famílias, que dependem do auxílio para atender suas necessidades básicas. A falta de monitoramento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) pode resultar em consequências graves, afetando diretamente a saúde financeira de muitas pessoas.

Em várias regiões, apenas uma parte dos beneficiários cumpriu a exigência de acompanhamento em saúde. Gestantes, mulheres de 14 a 44 anos e crianças menores de 7 anos devem ser monitorados. Esse acompanhamento visa garantir o bem-estar e o desenvolvimento das famílias, além de monitorar a saúde.

A medida visa prevenir doenças, manter a vacinação das crianças e garantir o pré-natal das gestantes. Mais da metade dos beneficiários ainda não cumpriu a exigência. Por isso, é crucial que as famílias busquem as UBSs para regularizar a situação e evitar o bloqueio do benefício.

“Fique atento! 195 mil beneficiários estão em risco de ter o NIS bloqueado no CadÚnico; regularize sua situação e evite perder o benefício!”(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



A importância do acompanhamento em saúde para manter o Bolsa Família

O acompanhamento de saúde para beneficiários do Bolsa Família inclui consultas periódicas nas UBSs, onde são realizados exames e monitoramentos diversos. Para as mulheres, é necessário manter a saúde reprodutiva em dia, enquanto as crianças devem passar por avaliação nutricional e manter o calendário de vacinas atualizado.

Essas consultas não são apenas uma exigência burocrática, mas uma forma de garantir que as famílias tenham acesso ao cuidado preventivo. Além disso, esse controle permite que o governo identifique possíveis necessidades de saúde e ofereça a orientação necessária.

Os beneficiários devem ir à UBS mais próxima com documentos como identidade, cartão do Bolsa Família e, para gestantes, a caderneta de pré-natal. Crianças devem apresentar o cartão de vacinação atualizado. Essas ações ajudam a regularizar a situação e garantir o benefício.

Quem está na “Lista Bomba”?

A “lista bomba” inclui cerca de 195 mil beneficiários que ainda não realizaram o acompanhamento de saúde exigido. Embora essa falha possa ser causada por falta de informação ou de comunicação, as consequências são diretas e imediatas. Quem não comparecer às UBSs pode ter o benefício bloqueado ou até cancelado.

Por isso, é essencial que os beneficiários, especialmente as mães, garantam que o acompanhamento em saúde seja realizado de acordo com as exigências do programa. Christiane Viana, coordenadora do programa no DF, reforça que o governo está monitorando a situação de perto e incentivando as famílias a regularizarem sua situação.

O acompanhamento em saúde é uma medida de saúde pública, não apenas uma formalidade para manter o benefício. Ao garantir que as famílias sejam atendidas e tenham acesso aos cuidados necessários, o governo contribui para a saúde coletiva e o bem-estar individual.

O que fazer para evitar o bloqueio do Bolsa Família

Para evitar que o benefício seja bloqueado ou suspenso, os beneficiários precisam se dirigir a uma das 176 UBSs do Distrito Federal e realizar os acompanhamentos de saúde exigidos. Ao chegar na unidade, basta apresentar os documentos necessários, como o cartão de vacinação para crianças ou a caderneta de pré-natal para gestantes.

Para quem já tem o calendário vacinal em dia ou mantém as consultas de pré-natal atualizadas, o processo é rápido e simples. Vale destacar que o Bolsa Família é condicionado a essas exigências, e o acompanhamento em saúde é um dos principais requisitos.

Esse processo é realizado duas vezes por ano, e as famílias precisam cumprir as exigências para continuar recebendo o benefício. O acompanhamento de saúde, além de ser uma exigência do programa, também é uma oportunidade de cuidado preventivo e essencial para o bem-estar das famílias.

Consequências do não cumprimento da exigência de saúde

Caso os beneficiários não cumpram a exigência de acompanhamento de saúde até a data limite, o benefício pode ser suspenso ou até mesmo cancelado. Isso afeta diretamente a renda de milhares de famílias que dependem desse suporte financeiro para suas despesas cotidianas.

A medida de suspensão visa garantir que o programa atenda apenas aqueles que estão em conformidade com as regras estabelecidas. Além disso, para o governo, monitorar a saúde das famílias é uma questão de saúde pública e prevenção.

Garantir que as gestantes façam o pré-natal e que as crianças mantenham o calendário de vacinação em dia contribui para a redução da mortalidade infantil e o controle da desnutrição. Essas ações têm impacto direto na qualidade de vida das famílias e na saúde coletiva da população atendida pelo Bolsa Família.

Veja também:

Quando procurar uma unidade básica de saúde (UBS)?

Beneficiários que ainda não cumpriram o acompanhamento de saúde devem procurar uma das UBSs o quanto antes. No Distrito Federal, existem 176 unidades de saúde espalhadas pelas regiões, e é recomendado que as famílias busquem a unidade mais próxima.

O acompanhamento de saúde é rápido e pode ser feito em uma única visita, desde que todos os documentos exigidos estejam em ordem. Caso haja dúvidas sobre os documentos necessários ou sobre o processo, é possível obter informações diretamente nas UBSs ou consultar o portal da Secretaria de Saúde.

Assista: