TRT abre inscrições para concurso com salários acima de R$ 16 MIL! Não perca essa chance

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-MS) anunciou a realização de um novo concurso público, oferecendo ótimas oportunidades no serviço público. O certame é uma chance para quem busca estabilidade profissional e uma remuneração atraente.

As inscrições para o concurso começaram no dia 6 de novembro e estão abertas para diversos candidatos. São oferecidas 13 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

As vagas são para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, com requisitos específicos para cada função. Este concurso representa uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público.

Salários acima da média e diversas áreas

A remuneração para os cargos ofertados no concurso do TRT-MS é bastante atrativa, com salários que podem chegar a R$ 16 mil. Essa combinação de estabilidade e remuneração acima da média tem atraído a atenção de diversos candidatos em busca de uma carreira promissora no serviço público.

O concurso abrange diferentes áreas de atuação, oferecendo oportunidades para profissionais qualificados em diversas especialidades. Essa variedade de cargos visa a formação de um quadro de servidores completo e preparado para atender às demandas do Tribunal Regional do Trabalho.

Inscrições e taxas

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem realizar suas inscrições através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. O período de inscrições se estende até o dia 7 de dezembro de 2024, também às 16h.

Para validar a inscrição, os candidatos precisam efetuar o pagamento de uma taxa, que varia de acordo com o cargo: R$ 110,00 para Analista Judiciário e R$ 90,00 para Técnico Judiciário.

Provas e cronograma

As provas objetivas e discursivas, etapa crucial do processo seletivo, estão marcadas para o dia 9 de março de 2025, em Campo Grande/MS. Candidatos ao cargo de Analista Judiciário farão as provas no período da manhã, enquanto os concorrentes ao cargo de Técnico Judiciário realizarão as provas à tarde.

Essa divisão por horários visa melhorar a organização e otimizar a logística do certame. Com essa estratégia, o TRT-MS demonstra preocupação em garantir uma gestão eficiente do concurso.

A separação dos candidatos nos dois períodos contribui para uma distribuição mais equilibrada e confortável para todos. Esse cuidado reflete o compromisso da instituição com a qualidade do processo seletivo.

Preparação e oportunidades TRT

A preparação para o concurso é crucial para quem deseja conquistar uma das vagas, sejam elas imediatas ou para o Cadastro Reserva. O edital, disponível no site da FGV, contém os requisitos específicos para cada cargo, orientando os candidatos sobre como se qualificar e se preparar adequadamente para as etapas seletivas.

O concurso do TRT-MS oferece uma excelente oportunidade para profissionais qualificados que buscam ingressar na carreira pública. Com salários atrativos e uma jornada de trabalho que favorece a qualidade de vida, os cargos são atraentes para candidatos de diferentes áreas.

Para quem procura estabilidade, boa remuneração e um futuro promissor no serviço público, o concurso do TRT-MS é uma excelente chance. A inscrição e uma boa preparação para as provas são os primeiros passos para alcançar o objetivo de uma carreira pública sólida e gratificante.

