5 obrigações essenciais para o MEI em 2025: Evite a perda do seu CNPJ

O ano de 2025 trará mudanças significativas para os Microempreendedores Individuais (MEIs), que precisam se preparar para novas obrigações fiscais e tributárias.

Em 2025, os Microempreendedores Individuais terão que lidar com novas responsabilidades fiscais, mesmo mantendo o regime simplificado. Essas mudanças exigem maior atenção para evitar problemas com a Receita Federal e garantir a continuidade do negócio.

A não conformidade pode acarretar sérias consequências, como multas, taxas adicionais e até a exclusão do CNPJ. O não cumprimento das exigências fiscais prejudica diretamente o microempreendedor, comprometendo a operação de seu negócio.

Com a chegada dessas obrigações, os MEIs precisam estar mais informados e organizados para garantir que todas as exigências sejam atendidas dentro dos prazos. O cumprimento rigoroso das normas fiscais fortalecerá a estrutura do microempreendedor e contribuirá para a sustentabilidade de seu negócio.

"Em 2025, o MEI precisará cumprir novas obrigações fiscais para manter seu CNPJ ativo e evitar multas ou até mesmo a exclusão do registro."



As novas exigências para o MEI em 2025

Em 2025, o governo federal introduziu cinco novas obrigações que os MEIs devem observar de perto. Essas mudanças, que são válidas para todos os microempreendedores, têm o objetivo de melhorar a gestão tributária e fiscal do país, além de fortalecer a contribuição para o sistema previdenciário.

Embora o regime simplificado do MEI se mantenha, a regularização e o cumprimento das novas exigências são fundamentais para garantir o funcionamento correto do CNPJ e evitar problemas com o fisco.

1. Inclusão do Código do regime tributário nas notas fiscais

Uma das primeiras mudanças será a obrigatoriedade de incluir o Código do Regime Tributário (CRT 4) em todas as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) ou Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFCe) emitidas.

A partir de 1º de abril de 2025, todos os microempreendedores que utilizam a nota fiscal eletrônica deverão adicionar esse código específico, facilitando a identificação das operações realizadas pelos MEIs. Essa medida visa aumentar a precisão do controle fiscal, diferenciando as atividades dos microempreendedores das demais empresas do Simples Nacional.

2. Pagamento mensal da guia DAS até o dia 20

A quitação mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) continua sendo uma obrigação central. Em 2025, o pagamento deverá ser realizado até o dia 20 de cada mês.

O valor da DAS unifica as contribuições para o INSS e os impostos federais, mantendo o microempreendedor regularizado com a Receita Federal e protegido pela previdência social. O pagamento da guia mensal também evita multas por atraso e garante esteja em conformidade com as exigências fiscais.

3. declaração anual (DASN-SIMEI)

Outra obrigação importante é a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI). Todos os MEIs devem enviar essa declaração até o dia 31 de maio de 2025. A declaração informa ao Fisco o faturamento anual e outros dados essenciais para o controle tributário.

.A não entrega da DASN-SIMEI pode resultar em multa e comprometimento da regularidade do CNPJ, podendo até levar à exclusão do MEI do Simples Nacional.

4. registro de funcionário no eSocial

Para os que têm funcionários registrados, outra exigência será o cadastro do trabalhador no sistema eSocial, uma plataforma que centraliza as informações trabalhistas. O registro é obrigatório e deve incluir dados como função, salário e tempo de serviço, entre outros.

Essa medida facilita o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e assegura maior transparência nas relações de trabalho. O eSocial também permite acompanhar as contribuições do INSS e as condições do funcionário, garantindo a conformidade legal.

5. obrigações específicas por setor

Além das obrigações gerais, alguns setores podem exigir licenças ou autorizações especiais. Dependendo da atividade, pode ser necessário obter alvarás de funcionamento, licenças ambientais ou outras autorizações específicas para operar legalmente.

Por exemplo, um MEI que atue no ramo alimentício pode precisar de uma licença sanitária, enquanto um MEI que ofereça serviços de transporte pode precisar de autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As exigências variam conforme a natureza da atividade e devem ser observadas atentamente.

Como consultar a regularidade

Manter o CNPJ em dia é fundamental para evitar surpresas. Para garantir que todas as obrigações fiscais estão sendo cumpridas, o microempreendedor pode realizar uma consulta rápida à situação cadastral. O processo é simples e pode ser feito através do Portal do Empreendedor, site oficial do governo para MEIs.

Confira as etapas para realizar a consulta:

Acesse o Portal do Empreendedor. Faça login com sua conta Gov.br, usando CPF e senha. Vá para a seção “Consulta MEI”. Verifique se todas as guias DAS estão pagas e em dia. Confira se a DASN-SIMEI foi entregue corretamente até o prazo. Para MEIs com funcionários, verifique os registros no eSocial.

Esses passos ajudam o MEI a manter o CNPJ regularizado, evitando problemas com a Receita Federal e garantindo que o negócio possa continuar funcionando sem interrupções.

Preparação e organização são fundamentais

As novas obrigações de 2025 exigem que os MEIs se atentem a detalhes que, se negligenciados, podem resultar em multas e até mesmo no fechamento do CNPJ. A implementação dessas novas medidas fiscais tem como objetivo aumentar a transparência no sistema tributário e garantir que os microempreendedores cumpram suas responsabilidades de forma mais eficiente.

Para evitar contratempos, é essencial que o MEI esteja bem informado, organize suas finanças e cumpra todas as exigências dentro dos prazos estabelecidos. Isso garantirá que o negócio continue regularizado e dentro das normas fiscais, sem surpresas indesejadas.

