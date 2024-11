Cuidado! Números desconhecidos adicionam contatos a grupos do WhatsApp sem autorização; se proteja

Os apps de mensagens facilitam a comunicação instantânea global com textos, áudios, vídeos e chamadas, oferecendo ainda segurança com criptografia.

Uma falha crítica no WhatsApp Web tem permitido que números desconhecidos adicionem usuários a grupos de propaganda sem sua autorização. Esse problema, que começou a se intensificar em setembro, vem afetando muitos usuários, comprometendo sua privacidade.

Mesmo com as configurações de segurança ajustadas para permitir a entrada em grupos apenas por contatos conhecidos, a brecha persiste. Isso indica que, apesar das tentativas de proteção, há uma falha no sistema que ainda não foi corrigida.

Essa vulnerabilidade preocupa os usuários que dependem do WhatsApp para comunicação pessoal e profissional. A situação destaca a necessidade urgente de melhorias na segurança do aplicativo para garantir maior controle e proteção dos dados dos usuários.

Fique atento! Números desconhecidos podem adicionar você a grupos no WhatsApp sem autorização; descubra como proteger sua privacidade agora!(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Como funciona o spam no WhatsApp Web?

Os usuários têm relatado uma experiência frustrante em que são adicionados a grupos com nomes genéricos, como “Nome desconhecido” ou similares, e, logo em seguida, são removidos automaticamente, o que os impede de interagir ou responder às mensagens.

Esse processo ocorre sem qualquer aviso ou explicação, o que aumenta a confusão e a insatisfação. Quando tentam enviar uma mensagem ou verificar o conteúdo do grupo, recebem o alerta “Você não pode enviar mensagens para o grupo porque não participa dele”, tornando impossível qualquer tipo de comunicação.

Essa situação gera uma experiência negativa, pois os usuários não conseguem entender o motivo da adição e remoção súbita, o que compromete a confiança na plataforma.

Qual a intenção dos spammers?

A principal intenção dos spammers é direcionar o usuário para links que, muitas vezes, levam a páginas de propaganda de empresas de diversos setores, como:

Renegociação de dívidas;

Contratação de planos de saúde;

Loterias;

Transportadoras;

Lojas de suplementos;

Empresas de telefonia.

As mensagens, que só aparecem na versão web do WhatsApp, incluem números de telefone ou links para canais de atendimento, com o objetivo de promover os serviços ou produtos anunciados.

Como denunciar números e grupos desconhecidos

Apesar da falha na segurança do aplicativo, o usuário pode adotar algumas medidas para se proteger do spam:

Denuncie o grupo ou número

Acesse a tela da conversa.

Clique nos três pontinhos (⋮).

Selecione “Mais” e, em seguida, “Denunciar”.

Escolha se deseja apagar a conversa.

Selecione “Denunciar” novamente.

Informe o motivo do bloqueio, como “conteúdo indesejado”.

Utilize a opção “Contatos apenas” para grupos:

Acesse as configurações do WhatsApp.

Selecione “Privacidade”.

Na opção “Grupos”, escolha “Contatos apenas”.

Denuncie à polícia em casos graves

Se o conteúdo das mensagens for grave, incluindo ameaças à vida, procure a polícia para registrar uma denúncia formal.

Veja também:

Segurança do WhatsApp: um alerta para os usuários

O problema do spam no WhatsApp Web evidencia a necessidade de atenção constante à segurança do aplicativo. É fundamental que a Meta, dona do WhatsApp, trate a questão com prioridade e corrija a brecha de segurança que permite a invasão de grupos por números desconhecidos.

Os usuários, por sua vez, devem estar atentos às mensagens recebidas e tomar as medidas necessárias para se proteger de golpes e fraudes.

A denúncia de números e grupos suspeitos é crucial para evitar que outras pessoas sejam vítimas de spam no WhatsApp.

A falta de resposta da Meta sobre o problema aumenta a preocupação dos usuários com a segurança da plataforma. A expectativa é que a empresa tome medidas rápidas para solucionar a falha e garantir a proteção dos dados dos usuários.

Assista: