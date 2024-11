Garanta R$99,90 extra em dezembro! Inscreva-se no CRAS hoje mesmo

O mês de dezembro será marcado por novidades importantes para os beneficiários do Bolsa Família.

Para aqueles que buscam garantir um auxílio extra nas festividades de fim de ano, a inscrição no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) pode ser a chave para acessar um bônus de até R$ 99,90 além do valor base do benefício.

A medida tem como objetivo ajudar as famílias de baixa renda a enfrentar os custos adicionais durante as festas, como o Natal e o Ano Novo. Além disso, o governo também prevê uma antecipação dos pagamentos para que os beneficiários possam se organizar financeiramente.

O valor extra será concedido por meio de diferentes auxílios, incluindo o Auxílio Gás, que terá um pagamento adicional de R$ 102. As famílias com crianças, adolescentes e gestantes também poderão contar com benefícios específicos.

Garanta um extra no final do ano: inscreva-se no CRAS e aproveite os benefícios adicionais do Bolsa Família para as festas de dezembro!(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



CRAS: antecipação dos pagamentos e bônus extra de dezembro: como garantir?

Embora o pagamento do Bolsa Família ocorra, normalmente, nos últimos dias úteis do mês, em dezembro o calendário será antecipado. Essa alteração permitirá que as famílias de baixa renda recebam os benefícios antes das festividades de fim de ano, ajudando no planejamento financeiro para o Natal e Ano Novo. O pagamento começará já no dia 10 de dezembro, e será distribuído de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS).

Seguindo, o calendário abaixo:

NIS final 1 : 10 de dezembro

: 10 de dezembro NIS final 2 : 11 de dezembro

: 11 de dezembro NIS final 3 : 12 de dezembro

: 12 de dezembro NIS final 4 : 13 de dezembro

: 13 de dezembro NIS final 5 : 16 de dezembro

: 16 de dezembro NIS final 6 : 17 de dezembro

: 17 de dezembro NIS final 7 : 18 de dezembro

: 18 de dezembro NIS final 8 : 19 de dezembro

: 19 de dezembro NIS final 9 : 20 de dezembro

: 20 de dezembro NIS final 0: 23 de dezembro

Essa antecipação representa um alívio para muitas famílias, que dependem do benefício para equilibrar as finanças durante a temporada de festas. Assim, é importante que os beneficiários estejam atentos à data de recebimento, garantindo que possam sacar o valor no período correto.

Cras: auxílio-gás e benefícios adicionais para gestantes, crianças e adolescentes

Em dezembro, além da antecipação do Bolsa Família, os beneficiários terão a oportunidade de contar com o Auxílio Gás, um benefício no valor de R$ 102, pago a cada dois meses. Este auxílio é essencial para muitas famílias de baixa renda, uma vez que o botijão de gás representa uma das maiores despesas mensais.

Para aquelas que possuem o cadastro atualizado no CRAS, o pagamento do Auxílio Gás será feito automaticamente, sem necessidade de solicitação.

Além disso, famílias com crianças e adolescentes também terão a oportunidade de receber valores adicionais. O Bolsa Família oferece uma quantia extra para ajudar no cuidado de filhos e dependentes. Abaixo estão os valores específicos:

R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos.

para cada criança de 0 a 6 anos. R$ 50 para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.

para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. R$ 150 para adolescentes de 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social.

para adolescentes de 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. R$ 50 para gestantes.

Esses benefícios são adicionados ao valor básico de R$ 600 do Bolsa Família, com o objetivo de apoiar as famílias com crianças em fase escolar ou gestantes. Esse suporte financeiro extra ajuda a garantir o bem-estar dessas famílias, especialmente durante períodos de grande necessidade, como a gravidez e o crescimento infantil.

Cadastro no CRAS: como garantir o benefício extra de dezembro?

Para ter direito a esses benefícios adicionais, os beneficiários precisam estar com o cadastro no CRAS em dia. O CRAS é o ponto de entrada para o Cadastro Único (CadÚnico), uma plataforma usada pelo governo para identificar e auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Se o beneficiário ainda não está cadastrado ou caso precise atualizar informações, como mudança de endereço, nascimento de filhos ou alteração na renda familiar, é necessário comparecer ao CRAS o quanto antes.

Vale lembrar que o CadÚnico deve ser atualizado a cada dois anos ou sempre que houver qualquer alteração relevante nas condições da família. A atualização correta do cadastro é crucial para garantir o acesso aos benefícios e evitar o bloqueio dos mesmos.

Como consultar o pagamento e se preparar para o saque

Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento e os valores do Bolsa Família por meio de diversos canais oficiais. O Aplicativo Bolsa Família é uma das formas mais práticas para verificar o saldo e as datas de pagamento. Outra opção é o Caixa Tem, onde é possível visualizar os valores e as datas de recebimento.

Caso o beneficiário prefira o atendimento telefônico, pode ligar para a Caixa Econômica Federal pelo número 111 ou para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) pelo número 121. Ambos exigem o número do CPF para confirmar a identidade e realizar a consulta.

Veja também:

Dicas para um bom planejamento financeiro

Com a antecipação dos pagamentos e o acréscimo de valores, é importante que os beneficiários se planejem adequadamente. Aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo o Bolsa Família em dezembro:

Verifique as datas específicas de pagamento: Não deixe de conferir as datas de recebimento, especialmente com o calendário antecipado. Mantenha o cadastro atualizado no CRAS: Evite bloqueios e garanta o recebimento de todos os benefícios extras. Acesse o Caixa Tem: Use o aplicativo para acompanhar os valores e facilitar o planejamento financeiro. Acompanhe os canais oficiais: Esteja sempre atento às orientações e atualizações do governo para não perder nenhuma informação importante.

Com essas medidas, as famílias poderão aproveitar os benefícios do Bolsa Família de forma eficiente, aproveitando as oportunidades extras para um final de ano mais tranquilo.

Assista: