BPC bloqueado! Como reverter? Dicas para desenrolar

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma importante ajuda financeira destinada a idosos e pessoas com deficiência, passará por revisões que podem impactar até 1,25 milhão de beneficiários.

A atualização do Cadastro Único (CadÚnico) é um passo fundamental para garantir a continuidade do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O processo visa assegurar que as informações do beneficiário estejam sempre corretas e atualizadas. Isso é crucial para evitar que o pagamento do benefício seja comprometido.

Quando o cadastro não está regularizado, o pagamento do BPC pode ser temporariamente bloqueado. A falta de atualização pode afetar tanto os idosos quanto as pessoas com deficiência que dependem do benefício. Por isso, é necessário estar atento às exigências do programa.

Manter os dados atualizados não apenas facilita o recebimento do BPC, mas também assegura que a assistência social chegue de forma eficiente aos que mais necessitam. As atualizações são necessárias periodicamente e não devem ser negligenciadas.

Atualização cadastral obrigatória para beneficiários do BPC

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, beneficiários que não realizaram a atualização cadastral nos últimos 48 meses devem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seu município.

Isso inclui aqueles que necessitam atualizar as informações do CadÚnico. Até o momento, mais de 517 mil pessoas não compareceram aos Cras, o que pode resultar em suspensão do benefício.

Ação emergencial para suspender o bloqueio do BPC

Em resposta à situação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai mobilizar uma força-tarefa para atender os beneficiários que tiveram o BPC bloqueado. Esse bloqueio ocorre principalmente pela falta de inscrição ou atualização de dados no CadÚnico.

O INSS ajudará a regularizar a situação e suspender o bloqueio do pagamento em até 72 horas após o registro do comparecimento à agência da Previdência.

Onde realizar a atualização cadastral?

A atualização cadastral no CadÚnico deve ser feita no CRAS do município onde o beneficiário reside. Esse é o principal mecanismo pelo qual o Ministério do Desenvolvimento mantém os cidadãos em programas assistenciais como o BPC.

Os beneficiários também podem buscar informações diretamente no INSS sobre o processo de revisão. Após o registro de comparecimento à agência da Previdência, o bloqueio do pagamento será suspenso rapidamente. Para mais agilidade, é possível também entrar em contato com a Central de Atendimento, pelo número 135.

Prazo para regularizar o cadastro

O prazo para atualização varia conforme o tamanho do município. Nas cidades com até 50 mil habitantes, o prazo é de 45 dias. Já nas cidades com mais de 50 mil habitantes, o prazo é estendido para 90 dias. Caso o beneficiário não compareça dentro do prazo estipulado, o pagamento do BPC será suspenso até que a regularização seja feita.

Como verificar se há pendências no CadÚnico?

Para verificar se há pendências no seu cadastro ou se é necessário realizar a inscrição ou atualização, os beneficiários podem consultar diretamente o aplicativo Meu INSS. Ao informar o número do CPF, é possível saber se o nome consta na lista de quem precisa regularizar o cadastro no CadÚnico.

Quem tem direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

O BPC está garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e destina-se a idosos com 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência de qualquer idade. Para ter direito ao benefício, a renda per capita da família deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo.

Além disso, tanto o beneficiário quanto os membros de sua família precisam estar inscritos no Cadastro Único. É importante ressaltar que o BPC não é uma aposentadoria. Não é necessário ter contribuído para o INSS para acessar o benefício, e ele não oferece 13º salário, nem pensão por morte.

O BPC oferece um salário mínimo mensal aos beneficiários, garantindo a subsistência básica. Esse valor visa atender às necessidades essenciais de idosos e pessoas com deficiência. O benefício é fundamental para assegurar a qualidade de vida dessa população vulnerável.

Atualização cadastral para a continuidade do BPC

O processo de revisão do BPC é crucial para garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Por isso, é fundamental que os beneficiários se atentem à atualização do CadÚnico e procurem os CRAS de seus municípios dentro do prazo determinado.

A falta de regularização pode bloquear temporariamente o pagamento do benefício. Isso afeta diretamente as famílias em situação de vulnerabilidade social. A atualização cadastral é crucial para garantir a continuidade do auxílio.

