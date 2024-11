Urgente: fique por dentro dos estados que receberão o Bolsa Família mais cedo em Novembro

Em novembro de 2024, o Bolsa Família terá uma programação especial, com antecipação de pagamentos para algumas regiões afetadas por calamidades naturais, como enchentes e secas.

O programa, que é o maior auxílio social do Brasil, visa oferecer suporte imediato a famílias que enfrentam desafios extremos devido a desastres climáticos. Essa medida tem como objetivo aliviar a situação financeira dessas famílias, proporcionando um alívio mais rápido para aqueles que mais necessitam, considerando o cenário difícil.

Em 2024, algumas cidades afetadas por calamidades terão o Bolsa Família pago mais cedo para ajudar famílias em áreas vulneráveis. A antecipação visa minimizar os impactos econômicos e sociais dos desastres naturais e garantir suporte rápido às populações mais afetadas.

A medida tem como objetivo fortalecer a rede de proteção social, proporcionando suporte rápido a famílias em situação de vulnerabilidade nos estados mais afetados por calamidades naturais. O pagamento antecipado do Bolsa Família será realizado nas regiões impactadas por desastres, como secas e enchentes, para mitigar os efeitos dessas crises.

O pagamento antecipado do Bolsa Família visa apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente nas regiões afetadas por calamidades naturais, garantindo suporte urgente.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Valores e benefícios do Bolsa Família em novembro de 2024

O Bolsa Família continuará com o pagamento dos benefícios regulares, além dos adicionais que variam conforme a composição familiar dos beneficiários. Os valores e benefícios são ajustados para garantir um suporte mais efetivo e personalizado, de acordo com as necessidades de cada família. Confira os detalhes:

Primeira Infância : Famílias com crianças de 0 a 6 anos recebem R$ 150 por criança. Esse benefício visa apoiar o desenvolvimento infantil, especialmente nos primeiros anos de vida, que exigem mais cuidados e gastos.

: Famílias com crianças de 0 a 6 anos recebem R$ 150 por criança. Esse benefício visa apoiar o desenvolvimento infantil, especialmente nos primeiros anos de vida, que exigem mais cuidados e gastos. Benefício de Renda de Cidadania : Todos os membros da família recebem R$ 142 por pessoa, garantindo uma base de sustento mensal para a família.

: Todos os membros da família recebem R$ 142 por pessoa, garantindo uma base de sustento mensal para a família. Benefício Variável Familiar : Para famílias com gestantes ou crianças entre 7 e 12 anos, ou adolescentes entre 12 e 18 anos, o benefício é de R$ 50 por pessoa.

: Para famílias com gestantes ou crianças entre 7 e 12 anos, ou adolescentes entre 12 e 18 anos, o benefício é de R$ 50 por pessoa. Benefício Complementar: Quando os valores combinados dos outros benefícios não alcançam o total de R$ 600,00 por família, o valor é complementado até atingir esse montante mínimo.

Esses valores são essenciais para garantir a subsistência das famílias e ajudar a cobrir as despesas básicas, como alimentação e cuidados com os filhos.

Cidades que receberão o Bolsa Família antecipadamente

Algumas cidades que enfrentam condições climáticas adversas terão seus pagamentos antecipados para aliviar a situação de vulnerabilidade social gerada por enchentes, secas e outros desastres naturais. A seguir, estão as localidades que serão beneficiadas com essa medida:

Bahia : Bom Jesus da Serra, Guajeru, Quijingue

: Bom Jesus da Serra, Guajeru, Quijingue Paraíba : Casserengue, Curral Velho, Fagundes

: Casserengue, Curral Velho, Fagundes Pernambuco : Buíque, Granito, Gravatá, Itaíba, Quixaba, São Bento do Una, São Caetano

: Buíque, Granito, Gravatá, Itaíba, Quixaba, São Bento do Una, São Caetano Rio Grande do Norte: Equador, Paraú

Essas cidades foram selecionadas devido aos graves impactos causados por condições climáticas extremas que afetaram as condições de vida locais. A antecipação visa mitigar as dificuldades financeiras das famílias nessas áreas, permitindo que possam lidar melhor com a falta de recursos e enfrentar as adversidades impostas pelos desastres.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família em novembro de 2024

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de novembro segue a programação regular, com base no Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O pagamento ocorrerá de acordo com o final do NIS, conforme o seguinte cronograma:

NIS final 1 : 18 de novembro

: 18 de novembro NIS final 2 : 19 de novembro

: 19 de novembro NIS final 3 : 20 de novembro

: 20 de novembro NIS final 4 : 21 de novembro

: 21 de novembro NIS final 5 : 22 de novembro

: 22 de novembro NIS final 6 : 25 de novembro

: 25 de novembro NIS final 7 : 26 de novembro

: 26 de novembro NIS final 8 : 27 de novembro

: 27 de novembro NIS final 9 : 28 de novembro

: 28 de novembro NIS final 0: 29 de novembro

Para garantir que o pagamento seja realizado sem contratempos, os beneficiários podem acompanhar o status de seu pagamento através dos canais oficiais, como o aplicativo Caixa Tem ou os sites do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal.

Veja também:

Beneficiários devem manter cadastro atualizado

É essencial que os beneficiários do Bolsa Família mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para evitar problemas nos pagamentos. Mudanças na composição familiar, como o nascimento de um filho, alteração de endereço ou variação na renda, precisam ser comunicadas imediatamente.

O CadÚnico deve ser renovado a cada dois anos, ou sempre que houver modificações significativas nas condições da família. A atualização é crucial para garantir que o benefício seja pago corretamente e sem atrasos.

Os beneficiários devem acompanhar as datas de pagamento e os critérios do programa para garantir o recebimento correto dos benefícios. Em caso de dúvidas, é recomendada a busca por orientação nos CRAS.

Assista: