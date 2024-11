Comunicado Bolsa Família para NIS 1, 2, 4, 6 e 8; Novidades para os dias 15 e 20

Em novembro, o calendário de pagamentos do Bolsa Família passou por mudanças devido a dois feriados nacionais, impactando as datas de repasse para milhões de beneficiários.

A Proclamação da República, em 15 de novembro, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, causam interferência no funcionamento bancário, exigindo um ajuste nos pagamentos. A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do programa, anunciou o novo cronograma, com datas específicas para cada Número de Identificação Social (NIS).

Os beneficiários devem ficar atentos aos novos prazos para garantir que recebam o benefício corretamente. O pagamento segue a ordem do NIS, com ajustes nas datas de repasse.

Com as modificações no calendário, os beneficiários precisam estar preparados para evitar contratempos, especialmente em razão do fechamento de agências durante os feriados. A seguir, confira o calendário atualizado de pagamentos do Bolsa Família para o mês de novembro.

Fique atento às alterações no calendário do Bolsa Família em novembro: mudanças nos pagamentos nos dias 15 e 20 afetam beneficiários dos NIS 1, 2, 4, 6 e 8.



Impacto dos feriados nas agências bancárias

Durante os feriados de 15 e 20 de novembro, algumas agências da Caixa Econômica Federal estarão fechadas, especialmente em estados que observam o Dia da Consciência Negra. No entanto, os beneficiários do Bolsa Família poderão continuar acessando o benefício por meio de outros canais, como o aplicativo Caixa Tem.

Além dos caixas eletrônicos estarem disponíveis para saque, serviços como transferências bancárias estarão limitados nos feriados, com normalização no dia seguinte. Por isso, é essencial que os beneficiários planejem suas ações bancárias antes ou depois dos feriados, evitando imprevistos.

Calendário atualizado do Bolsa Família: atenção aos feriados

De acordo com o novo calendário da Caixa Econômica Federal, o pagamento do Bolsa Família será realizado conforme o último dígito do NIS. Confira as datas para os próximos dias:

14 de novembro : NIS final 1

: NIS final 1 18 de novembro : NIS final 2

: NIS final 2 19 de novembro : NIS final 3

: NIS final 3 21 de novembro : NIS final 4

: NIS final 4 22 de novembro : NIS final 5

: NIS final 5 25 de novembro : NIS final 6

: NIS final 6 26 de novembro : NIS final 7

: NIS final 7 27 de novembro : NIS final 8

: NIS final 8 28 de novembro : NIS final 9

: NIS final 9 29 de novembro: NIS final 0

Essas datas refletem as mudanças causadas pelos feriados de novembro, e os beneficiários devem se organizar para garantir que o saque ocorra no período correto. A alteração no calendário visa evitar que o impacto dos feriados prejudique o acesso dos beneficiários ao programa.

Antecipação de pagamentos em situações de calamidade pública

Além dos ajustes no calendário, em algumas situações emergenciais, o pagamento do Bolsa Família pode ser antecipado. Isso ocorre principalmente em regiões afetadas por desastres naturais, como enchentes e outras crises. Em novembro, diversas localidades que enfrentam calamidades receberam antecipação no pagamento. As cidades que tiveram o benefício antecipado incluem:

Rio Grande do Sul : 497 municípios beneficiando 680 mil famílias

: 497 municípios beneficiando 680 mil famílias Sergipe : 8 cidades, com 46 mil famílias

: 8 cidades, com 46 mil famílias São Paulo : 45 municípios, abrangendo 110 mil famílias

: 45 municípios, abrangendo 110 mil famílias Amazonas : 62 localidades, alcançando 640 mil famílias

: 62 localidades, alcançando 640 mil famílias Acre : 22 municípios, com 132 mil famílias

: 22 municípios, com 132 mil famílias Rondônia : 52 cidades, atendendo 135 mil famílias

: 52 cidades, atendendo 135 mil famílias Paraná : 4 municípios, para 6.500 famílias

: 4 municípios, para 6.500 famílias Pará: 140 localidades, beneficiando 1,28 milhão de famílias

Essas antecipações são uma medida emergencial para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade social recebam o apoio necessário em momentos críticos.

Cuidados para os beneficiários do Bolsa Família em Novembro

Com a modificação no calendário, é essencial que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos a alguns pontos importantes para garantir que o pagamento seja feito corretamente e sem transtornos:

Verifique a data do pagamento: Consulte o calendário para saber a data correta de saque de acordo com o final do NIS. Mantenha o cadastro atualizado: As informações no Cadastro Único (CadÚnico) devem ser mantidas sempre em dia, especialmente após alterações como mudanças de endereço ou aumento da renda familiar. Acesse o Caixa Tem: O aplicativo é uma ótima ferramenta para consultar saldos, extratos e pagar contas, especialmente durante os feriados. Planeje seu orçamento: Em novembro, o intervalo entre os pagamentos pode ser maior, portanto, é importante ajustar o orçamento familiar.

Além disso, o CadÚnico deve ser atualizado regularmente, a cada dois anos ou sempre que houver mudanças significativas na composição da família. Caso contrário, o benefício pode ser bloqueado ou suspenso.

Onde buscar informações sobre o Bolsa Família

Caso surjam dúvidas sobre o Bolsa Família, os beneficiários podem buscar informações atualizadas nos seguintes canais:

Central de Atendimento da Caixa : 0800 726 0207

: 0800 726 0207 Atendimento Caixa ao Cidadão : 0800 726 0101

: 0800 726 0101 Aplicativo Caixa Tem : Acesso a saldo, datas e extrato

: Acesso a saldo, datas e extrato Site do Ministério da Cidadania : Informações sobre o programa

: Informações sobre o programa CRAS local: Para dúvidas e atualização cadastral

Esses canais são essenciais para resolver problemas, verificar datas de pagamento e tirar dúvidas sobre os benefícios.

Com esses ajustes no calendário e a implementação de novas medidas, os beneficiários devem estar bem informados e preparados para receber o Bolsa Família sem contratempos. O planejamento financeiro, a atualização cadastral e a utilização dos recursos digitais serão fundamentais para garantir o acesso adequado ao benefício.

