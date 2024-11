Natal adiantado! esses 3 grupos do Bolsa Família receberão um “presente” ainda em Novembro

No mês de novembro, um alívio financeiro chega para os beneficiários do Bolsa Família.

Além do valor fixo mensal de R$ 600, três grupos específicos de famílias cadastradas no programa receberão um adicional. Essa bonificação se revela em um momento crucial, proporcionando suporte extra para cobrir despesas emergenciais.

As famílias que se encaixam nos critérios de inclusão já fazem parte do programa, mas muitos ainda desconhecem o benefício extra que está ao seu alcance. O pagamento do adicional será feito diretamente nas contas dos beneficiários.

Para acessar esses recursos, os usuários podem utilizar o aplicativo CAIXA Tem ou sacar o valor nas agências e caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. No entanto, é importante que os beneficiários estejam cientes de quais grupos têm direito a esse valor a mais e como funciona o calendário de pagamentos deste mês.

Grupos que recebem o benefício extra do Bolsa Família

O Bolsa Família é uma iniciativa social projetada para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade econômica, com um valor fixo destinado a cada família cadastrada. No entanto, existem grupos específicos que têm direito a um valor adicional, dependendo da idade das crianças ou das condições familiares.

Essa assistência financeira extra é vital para famílias com crianças pequenas, jovens em idade escolar e gestantes, oferecendo suporte financeiro adicional.

Famílias com Filhos de 1 a 6 Anos: Famílias que possuem crianças na faixa etária de 1 a 6 anos têm direito a um valor adicional de R$ 150 por criança. Esse recurso é crucial para cobrir despesas relacionadas à alimentação e outras necessidades essenciais, especialmente em períodos em que os gastos aumentam significativamente. Famílias com Jovens de 7 a 17 Anos: Para aquelas que têm filhos ou dependentes na faixa etária de 7 a 17 anos, o Bolsa Família proporciona um acréscimo de R$ 50 por jovem. Essa quantia destina-se a apoiar os custos escolares, como material didático e transporte, e também serve como um incentivo para que os jovens permaneçam na escola e cumpram a frequência exigida pelo programa. Gestantes e Recém-nascidos: A terceira categoria que recebe um benefício extra abrange gestantes e recém-nascidos. Mulheres grávidas têm direito a um adicional de R$ 50, enquanto famílias com bebês de até 6 meses também podem contar com esse recurso. Este apoio financeiro é fundamental para assegurar que as famílias possam acompanhar a gestação e proporcionar os cuidados necessários nos primeiros meses de vida do bebê.

Esses valores podem representar um auxílio significativo para muitas famílias, permitindo-lhes enfrentar os desafios de criar crianças pequenas e adolescentes. Contudo, é crucial lembrar que o pagamento do benefício extra depende da regularidade do cadastro no Cadastro Único, o CadÚnico.

Qualquer pendência nesse cadastro pode resultar em suspensão temporária do benefício até que a situação seja regularizada junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Calendário de pagamentos de novembro

Os pagamentos do Bolsa Família em novembro ocorrerão entre os dias 19 e 30, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O calendário de pagamento foi elaborado para evitar aglomerações e facilitar o planejamento financeiro das famílias. As datas específicas são as seguintes:

NIS Final 1 : 18 de novembro

: 18 de novembro NIS Final 2 : 19 de novembro

: 19 de novembro NIS Final 3 : 20 de novembro

: 20 de novembro NIS Final 4 : 21 de novembro

: 21 de novembro NIS Final 5 : 22 de novembro

: 22 de novembro NIS Final 6 : 25 de novembro

: 25 de novembro NIS Final 7 : 26 de novembro

: 26 de novembro NIS Final 8 : 27 de novembro

: 27 de novembro NIS Final 9 : 28 de novembro

: 28 de novembro NIS Final 0: 29 de novembro

As datas são organizadas com base no último dígito do NIS para evitar filas nos locais de pagamento e facilitar o controle para os beneficiários. Aqueles que não puderem retirar o benefício na data exata poderão fazê-lo nos dias subsequentes sem problemas.

Como consultar e movimentar o benefício

Para obter informações sobre a data exata de pagamento e o valor a ser recebido, os beneficiários podem utilizar o aplicativo do Bolsa Família, disponível para dispositivos móveis. Além disso, o app CAIXA Tem permite consultar e movimentar o dinheiro, possibilitando pagamentos, transferências e saques em caixas eletrônicos.

Os beneficiários podem acessar informações por meio de canais digitais ou consultar diretamente nas agências da Caixa e pelo Disque Bolsa Família, no número 121. É crucial que estejam atentos ao calendário e às orientações oficiais para evitar desinformação que circula nas redes sociais.

Para garantir o pagamento regular do benefício, as famílias devem manter o cadastro no CadÚnico atualizado, comunicando mudanças na composição familiar, endereço ou renda. Pendências no CadÚnico podem resultar em bloqueio do pagamento, tornando fundamental a atualização dos dados.

