Saiba por que o cartão de crédito Nubank é o favorito do Brasil; será?

O Prêmio Folha Top of Mind, criado em 1991 pelo jornal Folha de S.Paulo, é um dos reconhecimentos mais prestigiosos do Brasil, destacando marcas como o Nubank.

O prêmio visa identificar as marcas mais lembradas pelos consumidores em diversas categorias, avaliando o impacto e popularidade das empresas no mercado nacional. A pesquisa é realizada pelo Datafolha, que entrevista uma ampla amostra de consumidores de diferentes regiões do país.

A metodologia busca compreender quais marcas têm uma presença marcante e ocupam um espaço significativo na mente do público brasileiro. Para as marcas vencedoras, conquistar o Prêmio Folha Top of Mind é uma validação de sua relevância e confiança perante o público.

Nubank e Banco do Brasil se destacam no setor financeiro, combinando inovação e tradição, com estratégias focadas no consumidor e adaptáveis ao mercado em mudança.

Nubank: liderança em cartões de crédito

Em outubro de 2024, o Nubank destacou-se ao ser citado por 20% dos entrevistados na categoria “cartão de crédito” do Prêmio Folha Top of Mind. A fintech superou a Visa, que obteve 14% das menções, consolidando-se como uma das principais referências do setor.

Em 2023, o Nubank já havia empatado com a Visa, mas a liderança em 2024 reforça sua posição como uma marca popular e influente. Essa preferência pode ser atribuída à abordagem digital e à proposta inovadora do Nubank, que busca simplificar a experiência bancária para os usuários.

O Nubank se destaca por sua interface intuitiva e acessível, isenção de tarifas como anuidade e manutenção, atraindo especialmente jovens que valorizam praticidade. Com essa abordagem, a fintech se torna uma escolha atrativa para quem busca economia e operações bancárias descomplicadas.

Principais motivos da popularidade do Nubank

A ascensão do Nubank é resultado de estratégias bem-sucedidas que captaram a atenção de diversos consumidores, especialmente dos mais jovens. Entre os principais elementos que impulsionaram o Nubank ao topo estão:

Experiência Digital Simplificada : O Nubank oferece um serviço completamente digital, eliminando a necessidade de agências físicas. Por meio de um aplicativo intuitivo, os usuários conseguem realizar transações de maneira prática e rápida.

: O Nubank oferece um serviço completamente digital, eliminando a necessidade de agências físicas. Por meio de um aplicativo intuitivo, os usuários conseguem realizar transações de maneira prática e rápida. Isenção de Tarifas e Custos : A fintech adota um modelo de negócios que elimina tarifas de manutenção e anuidade, atraindo consumidores que buscam economia.

: A fintech adota um modelo de negócios que elimina tarifas de manutenção e anuidade, atraindo consumidores que buscam economia. Programa de Recompensas : Com o Nubank Rewards, a fintech oferece benefícios em compras e serviços, criando um atrativo adicional para os clientes.

: Com o Nubank Rewards, a fintech oferece benefícios em compras e serviços, criando um atrativo adicional para os clientes. Transparência e Atendimento: A fintech é conhecida pelo atendimento rápido e pela transparência em suas operações, o que aumenta a satisfação dos usuários e reforça a confiança na marca.

Banco do Brasil: tradição e confiabilidade

Além do Nubank, o Banco do Brasil também conquistou reconhecimento no Prêmio Folha Top of Mind de 2024. O banco foi o mais lembrado na categoria “banco”, com 24% das menções dos entrevistados, reafirmando sua posição como uma instituição sólida e confiável.

Com mais de 200 anos de história, o Banco do Brasil representa a estabilidade e segurança no setor financeiro, atributos que continuam a atrair consumidores, mesmo diante do avanço das fintechs e de inovações digitais.

O Banco do Brasil une tradição e inovação, destacando-se pela presença nacional e oferta de produtos modernos. Essa combinação mantém sua relevância em um mercado cada vez mais competitivo.

O crescimento das fintechs e o novo cenário bancário

As fintechs, como o Nubank, têm transformado o setor financeiro ao oferecer serviços digitais mais acessíveis e ágeis. Essa mudança começou a se intensificar durante a pandemia, quando a demanda por serviços online aumentou significativamente.

As fintechs incentivam a inovação no setor bancário, aumentando as opções e alternativas para os consumidores. O Prêmio Top of Mind 2024 reflete essa evolução, destacando Nubank e Banco do Brasil.

O crescimento das fintechs está levando a uma evolução contínua do setor, onde a adaptação é essencial para atender às expectativas de um público cada vez mais digital e exigente. Dessa forma, as marcas que conseguirem aliar inovação e credibilidade continuarão a liderar e conquistar a preferência dos brasileiros.

