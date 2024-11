FGTS: Saque-aniversário liberado! Saiba se você já pode sacar esse mês

Com o início de novembro, um novo grupo de trabalhadores se torna elegível para solicitar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O saque-aniversário do FGTS se apresenta como uma alternativa financeira significativa para os beneficiários. Essa modalidade permite a retirada anual de uma parte do saldo disponível, proporcionando um alívio em momentos de necessidade.

Ao optar por essa modalidade, os trabalhadores podem utilizar os valores retirados para enfrentar despesas emergenciais ou investimentos planejados. Essa flexibilidade é fundamental em um cenário econômico desafiador, onde muitos buscam alternativas para garantir a estabilidade financeira.

É importante que os trabalhadores estejam informados sobre as regras e implicações dessa opção, garantindo uma decisão consciente. O entendimento sobre como funciona o saque-aniversário pode fazer a diferença na hora de planejar as finanças.

Aproveite o saque-aniversário do FGTS! Descubra se você já pode retirar seu valor este mês e como isso pode ajudar suas finanças.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Entenda o que é o Saque-aniversário

O saque-aniversário, regulamentado pela Lei 13.932/2019, permite que trabalhadores retirem parte do saldo do FGTS no mês de aniversário, mas renunciam ao saque integral em caso de demissão. Assim, ao optar por essa modalidade, mantêm apenas o direito à multa rescisória de 40% sobre o saldo do FGTS.

A adesão a essa modalidade é opcional, mas é importante que o trabalhador tenha clareza sobre as consequências dessa escolha. Uma vez que a decisão de entrar para o saque-aniversário seja feita, o trabalhador não poderá retornar ao saque-rescisão por um período mínimo de 24 meses.

Trabalhadores nascidos em novembro podem aderir ao saque-aniversário até 31 de janeiro de 2025. Se não realizarem o saque até essa data, o valor retornará automaticamente à conta do FGTS.

Como funciona o cálculo do Saque-aniversário?

Os valores que podem ser sacados pelo trabalhador variam de acordo com o saldo total disponível em sua conta do FGTS. A quantia é calculada com base em uma alíquota que diminui à medida que o saldo aumenta, além de uma parcela adicional que também varia.

Confira a tabela abaixo para entender como funciona o cálculo:

Até R$ 500,00

Alíquota: 50%

Parcela Adicional: –

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00

Alíquota: 40%

Parcela Adicional: R$ 50,00

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00

Alíquota: 30%

Parcela Adicional: R$ 150,00

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00

Alíquota: 20%

Parcela Adicional: R$ 650,00

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00

Alíquota: 15%

Parcela Adicional: R$ 1.500,00

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00

Alíquota: 10%

Parcela Adicional: R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01

Alíquota: 5%

Parcela Adicional: R$ 2.900,00

Fonte: Caixa Econômica Federal

Os trabalhadores podem, portanto, acessar uma porcentagem do saldo disponível, além de um adicional, que aumenta com o valor total da conta. Essa modalidade é vantajosa para aqueles que desejam complementar sua renda de forma temporária, sem precisar realizar um saque total, o que ajuda a manter recursos disponíveis para o futuro.

Como adesão ao Saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário do FGTS é um processo simples que pode ser feito de forma rápida por meio do aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal (https://www.caixa.gov.br/). Siga o passo a passo abaixo para garantir sua adesão com segurança e praticidade:

Acesse o Site ou Aplicativo: Inicie o processo acessando o site ou aplicativo do FGTS em seu dispositivo. Faça o Login: Utilize seu CPF e a senha previamente cadastrada para acessar sua conta. Escolha a Opção de Saque-Aniversário: No menu principal, selecione a opção “Saque-Aniversário”. Leia as Regras: É fundamental ler atentamente as regras e implicações dessa modalidade antes de prosseguir. Confirme sua Adesão: Após compreender as regras, confirme sua adesão ao saque-aniversário, aceitando os termos apresentados. Aguarde a Confirmação: Após a confirmação, você receberá um aviso no próprio aplicativo sobre a aprovação do seu direito ao saque.

Veja agora:

Uma alternativa estratégica para gerenciar suas finanças

A possibilidade de realizar o saque-aniversário do FGTS traz aos trabalhadores uma alternativa viável para lidar com imprevistos financeiros e melhorar a gestão do orçamento pessoal. Ao entender as regras e o funcionamento dessa modalidade, o trabalhador pode tomar decisões mais informadas e estratégicas sobre suas finanças.

Com prazos a serem respeitados e um cálculo claro dos valores disponíveis, é essencial que os beneficiários estejam sempre atentos às datas e condições para aproveitar ao máximo os recursos do FGTS.

Assista: