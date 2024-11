Sensacional! Receba R$1.310 do CRAS em 60 dias; inscrições abertas

Está em busca de uma fonte adicional de renda para ajudar a finalizar o ano? Então preste atenção!

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) está com inscrições abertas, proporcionando uma oportunidade de receber apoio financeiro do governo. Este auxílio não se limita a um pagamento único; trata-se de uma assistência mensal que pode ser crucial para enfrentar os desafios financeiros.

Ao se inscrever agora, você pode garantir um total de R$ 1.310 nos próximos dois meses. Essa quantia resulta da combinação de dois benefícios acessíveis a muitos brasileiros que se inscrevem no CRAS.

O CRAS é o local ideal para quem deseja se registrar no Cadastro Único (CadÚnico), um sistema que reúne dados essenciais de pessoas que necessitam de assistência social. A partir do CadÚnico, é possível acessar uma variedade de programas de auxílio governamentais, incluindo o Bolsa Família e outros benefícios sociais.

O programa Bolsa Família oferece suporte financeiro vital para famílias de baixa renda, permitindo acesso a benefícios que promovem a segurança alimentar e o desenvolvimento social.



Como funciona o pagamento pelo CRAS e CadÚnico?

Para aqueles que se interessam pelos benefícios oferecidos pelo CRAS, o primeiro passo é acessar o Bolsa Família. Este programa representa a principal iniciativa de transferência de renda do governo brasileiro e, nas recentes atualizações, o valor mensal fixado é de R$ 600.

Isso significa que, ao se tornar beneficiário, você terá garantida essa quantia todos os meses. Mas não para por aí; há também o Auxílio Gás, que é um complemento vital. O Auxílio Gás é um bônus pago a cada dois meses e, especialmente em dezembro, os beneficiários do Bolsa Família que também se qualificarem para esse auxílio receberão R$ 102.

Portanto, se você se inscrever agora, é possível receber duas parcelas do Bolsa Família e o auxílio de gás no fim do ano, totalizando R$ 1.302. E isso é apenas o básico, pois dependendo da composição familiar, o valor pode ser ainda maior.

Quem pode receber os benefícios do Governo?

Os programas de auxílio, como o Bolsa Família, são destinados a famílias de baixa renda. Para ter direito ao benefício, sua família deve ter uma renda per capita de até R$ 218 por mês. Caso sua composição familiar inclua crianças, adolescentes, gestantes ou lactantes, há a possibilidade de obter benefícios adicionais.

O Bolsa Família é um programa social estruturado para atender especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade. Ele aumenta o apoio financeiro conforme a necessidade de cada unidade familiar. Essa abordagem visa garantir uma assistência mais efetiva e justa aos que mais precisam.

Por exemplo, famílias com crianças de até seis anos têm direito a um adicional de R$ 150 por criança. Já as famílias que possuem adolescentes de sete a 18 anos recebem um bônus de R$ 50 por jovem. Esse apoio foi concebido para aliviar a carga financeira das famílias que realmente precisam.

Como realizar a inscrição no CRAS e no CadÚnico?

Agora que você está ciente dos benefícios disponíveis, é hora de entender o processo de inscrição. O CRAS é o ponto inicial para realizar seu cadastro, e o CadÚnico é a chave para acessar vários programas sociais, incluindo o Bolsa Família. Aqui está um passo a passo para se inscrever:

Localize o CRAS mais Próximo: O CRAS está presente em diversas cidades. Consulte o site da prefeitura ou entre em contato com a Secretaria de Assistência Social para encontrar a unidade mais próxima. Documentos Necessários: Leve os documentos de todos os membros da família. Os documentos exigidos incluem:

CPF ou Título de Eleitor do responsável familiar

RG, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Título de Eleitor dos demais membros da família

Comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz recente.

Cadastro no CadÚnico: Ao chegar no CRAS, converse com um assistente social que irá cadastrar você no CadÚnico. O registro é essencial para acessar qualquer benefício social. Durante a inscrição, informações sobre sua família, moradia, escolaridade e renda serão coletadas. Acompanhe a Situação do Cadastro: Após a inscrição, é fundamental verificar o status do seu cadastro. A análise pode levar alguns dias, mas você pode acompanhar pelo aplicativo Meu CadÚnico ou consultar diretamente com o CRAS.

Como funciona o pagamento do Bolsa Família?

Uma vez cadastrado e aprovado, os pagamentos do Bolsa Família são realizados de acordo com um calendário específico. Normalmente, os depósitos acontecem nos últimos dez dias do mês, conforme o final do seu NIS (Número de Identificação Social). Isso significa que, ao se inscrever agora, você pode receber o primeiro pagamento já em novembro.

Os valores são creditados na conta do aplicativo Caixa Tem, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Com esse app, é possível realizar pagamentos, compras online e até sacar em caixas eletrônicos.

Pagamentos nos próximos 60 Dias?

Se o cadastro for realizado neste momento, você poderá receber os pagamentos referentes aos meses de novembro e dezembro. Isso implica em R$ 600 mensais, além do Auxílio Gás de R$ 102 em dezembro, totalizando R$ 1.302.

Se sua família tem filhos pequenos, gestantes ou adolescentes, o valor poderá ser ainda maior, já que o governo oferece bônus adicionais conforme a faixa etária.

Exemplos de Valores Extras:

Família com duas crianças de até seis anos: +R$ 300 (R$ 150 por criança)

Família com um adolescente de 15 anos: +R$ 50.

Fique atento aos prazos!

É importante ressaltar que o processo de aprovação pode levar alguns dias, por isso quanto mais cedo você se inscrever, melhor. Idealmente, busque ir ao CRAS até o início de novembro para garantir que os pagamentos comecem rapidamente e que você possa receber a parcela de dezembro.

Outro ponto crucial é manter o cadastro atualizado no CadÚnico. Mudanças de endereço, renda ou composição familiar devem ser comunicadas imediatamente para evitar a suspensão do benefício. Afinal, tanto o Bolsa Família quanto outros benefícios sociais requerem informações precisas e atualizadas.

A inscrição no CRAS pode ser a solução para aqueles que precisam de um suporte financeiro e desejam aproveitar ao máximo o que o Bolsa Família oferece. Com os pagamentos das próximas parcelas e o Auxílio Gás, é possível fechar o ano com mais de R$ 1.300 no bolso, ou até mais, dependendo da situação familiar.

