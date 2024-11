Nova função do Nubank! Libere até R$ 5.000 de limite em seu cartão; infalível

O Nubank é uma das maiores fintechs do Brasil, proporcionando produtos como contas digitais e cartões de crédito sem tarifas, com atendimento totalmente online.

O Nubank, reconhecido por suas soluções financeiras inovadoras, lançou uma nova funcionalidade para facilitar o gerenciamento de recursos dos clientes: o Nu Limite Garantido. Essa ferramenta permite aos usuários aumentar o limite do cartão de crédito, utilizando investimentos próprios como garantia.

Com o Nu Limite Garantido, os clientes podem ampliar o limite sem comprometer os rendimentos dos investimentos. Isso oferece uma alternativa segura e prática para quem precisa de mais crédito, mas quer manter a estabilidade financeira.

Essa funcionalidade é especialmente atrativa para clientes que buscam flexibilidade sem recorrer a créditos convencionais. Utilizando investimentos como respaldo, o Nubank inova mais uma vez ao facilitar a vida financeira dos seus usuários.

A nova função do Nubank permite que você desbloqueie até R$ 5.000 de limite no seu cartão, oferecendo mais liberdade e flexibilidade para suas compras!(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Nu Limite garantido: segurança e praticidade em um só lugar

Com o Nu Limite Garantido, você terá acesso a um limite de crédito maior, garantindo mais liberdade financeira sem abrir mão da segurança dos seus investimentos.

Essa funcionalidade é ideal para quem busca unir a praticidade de um cartão de crédito com a segurança de um investimento, beneficiando-se de um retorno financeiro adicional.

Como funciona o Nu Limite Garantido?

Utilizar o Nu Limite Garantido é simples e intuitivo:

Acesse o aplicativo Nubank: abra o aplicativo do Nubank em seu smartphone.

abra o aplicativo do Nubank em seu smartphone. Encontre a opção “Nu Limite Garantido”: procure por essa opção no menu principal ou na seção de investimentos.

procure por essa opção no menu principal ou na seção de investimentos. Crie uma caixinha de garantia: você precisará criar uma caixinha específica para vincular seus investimentos ao limite do seu cartão.

você precisará criar uma específica para vincular seus investimentos ao limite do seu cartão. Transfira seus investimentos: transfira o valor que deseja usar como garantia para a caixinha recém-criada. Os investimentos mais comuns utilizados são os do Tesouro Direto.

transfira o valor que deseja usar como garantia para a caixinha recém-criada. Os investimentos mais comuns utilizados são os do Tesouro Direto. Simule e contrate: o aplicativo irá simular o aumento do seu limite conforme o valor investido. Caso concorde com as condições, finalize a contratação.

Mais informações sobre a nova função do Nubank

Tipos de investimentos: é possível utilizar diversos tipos de investimentos como garantia, como Tesouro Direto e Fundos de Investimento.

é possível utilizar diversos tipos de investimentos como garantia, como Tesouro Direto e Fundos de Investimento. Rentabilidade: seus investimentos continuam rendendo normalmente, mesmo sendo utilizados como garantia para o limite do seu cartão.

seus investimentos continuam rendendo normalmente, mesmo sendo utilizados como garantia para o limite do seu cartão. Flexibilidade: você pode aumentar ou diminuir o valor investido na Caixinha de Garantia a qualquer momento, ajustando assim o limite do seu cartão.

você pode aumentar ou diminuir o valor investido na Caixinha de Garantia a qualquer momento, ajustando assim o limite do seu cartão. Segurança: o Nu Limite Garantido é uma funcionalidade segura, protegida pelos mesmos sistemas de segurança do Nubank.

Benefícios do Nu Limite Garantido

O Nu Limite Garantido oferece uma série de benefícios para os clientes Nubank, unindo investimentos e crédito de forma inovadora. Com essa funcionalidade, o cliente pode aumentar o limite de crédito do cartão ao mesmo tempo em que deixa seu capital rendendo. Isso maximiza o uso dos recursos financeiros de forma prática e eficiente.

Outro benefício é a flexibilidade financeira. Os clientes podem resgatar os investimentos quando não há valores pendentes no cartão de crédito, permitindo maior controle sobre as finanças e adaptando o uso do crédito às suas necessidades.

Além disso, o Nu Limite Garantido proporciona praticidade e segurança. Com a aplicação em RDB, o rendimento é seguro, alcançando 100% do CDI, e toda a operação é gerenciada pelo app do Nubank, facilitando o processo e garantindo proteção para o cliente.

Por que optar pelo Nu Limite garantido?

Optar pelo Nu Limite Garantido é ideal para quem busca mais controle e eficiência na gestão financeira. A funcionalidade permite aumentar o limite de crédito de forma segura, sem comprometer os investimentos, unindo retorno financeiro e praticidade.

A facilidade de ajuste pelo aplicativo é um dos grandes atrativos dessa ferramenta. Com poucos cliques, o cliente aumenta o limite de forma ágil e segura, mantendo os investimentos protegidos e com rendimento.

Essa funcionalidade permite maior flexibilidade para o cliente, pois ele pode adaptar o limite conforme a necessidade. O Nu Limite Garantido garante que o controle financeiro esteja nas mãos do usuário.

Nu Limite Garantido: uma solução inovadora

Para aqueles que procuram por flexibilidade e uma forma inteligente de administrar suas finanças, o Nu Limite Garantido é uma excelente opção. Os recursos investidos não apenas garantem um aumento significativo no limite do cartão de crédito, de até R$ 5.000,00, mas também continuam gerando renda de forma segura e eficiente.

A funcionalidade proposta pelo Nubank é uma solução inovadora para quem busca otimizar a gestão de recursos pessoais, unindo aumento de crédito e rendimentos financeiros.Assim, permite que o cliente aproveite o melhor dos dois mundos sem sacrificar a segurança e a organização financeira.

