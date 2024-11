Descubra o Nucel do Nubank; 15 GB por R$42,90 vale a pena? Confira

O Nubank, conhecido como uma das fintechs mais populares do Brasil, agora expande suas operações para o mercado de telecomunicações com o lançamento do NuCel, sua própria operadora de telefonia móvel.

O objetivo da nova empreitada é atrair clientes com planos de celular acessíveis, que se destacam pela facilidade de adesão e ausência de burocracia. A novidade se alinha com a estratégia de oferecer soluções inovadoras e econômicas para seu público, e os preços dos planos já despertam o interesse de milhões de usuários.

Entre os pacotes disponíveis pelo NuCel, estão três opções principais: um plano básico de 15GB, uma alternativa intermediária de 20GB e um plano mais robusto que oferece 35GB de franquia de dados. As escolhas visam atender diferentes perfis de consumo, garantindo que os usuários encontrem a opção que melhor se adapta às suas necessidades.

Os preços competitivos visam atrair diferentes perfis de usuários, desde aqueles que utilizam a internet de forma moderada até os que dependem de uma franquia maior para consumir streaming e jogos online.

O Nubank lança o NuCel, sua operadora de telefonia móvel, oferecendo planos acessíveis e sem burocracia, ideal para quem busca praticidade e economia.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Planos para todos os perfis de consumo

O pacote de 15GB se destaca como uma opção econômica para quem precisa de um plano básico de conexão. Ele permite navegar, fazer videochamadas e usar redes sociais com uma franquia adequada para consumo moderado de dados.

O plano de 20GB, por R$55 mensais, é perfeito para quem utiliza aplicativos de mensagens e redes sociais com frequência. Por outro lado, o plano de 35GB, disponível por R$75, é ideal para usuários que consomem grandes quantidades de dados diariamente.

Os planos do NuCel oferecem opções simples e sem burocracia, com interface intuitiva para controle de dados, ajustes de plano e suporte direto no app Nubank.

Como funciona a adesão ao NuCel?

A contratação dos serviços do NuCel é feita exclusivamente pelo aplicativo do Nubank, onde o usuário deve se inscrever em uma lista de espera para ser notificado quando o serviço estiver disponível na sua região.

Ao ser liberado, o cliente pode contratar o plano desejado de forma prática, tudo dentro do próprio app. A adesão fácil e integração com produtos Nubank tornam o NuCel uma opção prática, permitindo gerenciamento financeiro e de telefonia em um só app.

Com a vantagem de uma gestão unificada, os clientes do Nubank podem economizar tempo e ter mais controle sobre suas despesas, pois o app permite visualizar faturas, realizar recargas e monitorar o consumo de dados com poucos cliques.

Benefícios e vantagens competitivas

Em relação às operadoras tradicionais, o NuCel oferece um custo-benefício atrativo. Seus planos de preços competitivos e os benefícios integrados fazem com que ele seja uma alternativa interessante, especialmente para quem já é cliente do Nubank e deseja consolidar seus serviços em um único provedor.

A possibilidade de acessar o 5G também agrega valor aos planos, já que essa tecnologia é uma das mais recentes e esperadas inovações em telecomunicações, proporcionando maior velocidade de conexão e maior eficiência em áreas com cobertura.

A adesão sem burocracia e o uso ilimitado de WhatsApp e do app Nubank atraem clientes que buscam praticidade. Para contas Ultravioleta e Nubank+, há benefícios extras, como cashback.

Veja também:

Uma experiência de telecomunicações moderna e integrada

Com o lançamento do NuCel, o Nubank adota uma abordagem que vai além da oferta de planos de telefonia acessíveis. A fintech busca transformar a experiência de telecomunicações, oferecendo uma solução que alia economia e conveniência para seus milhões de clientes.

A gestão pelo app dá controle total aos clientes sobre o plano e gastos. A entrada no setor de telecom amplia a presença do Nubank na vida dos brasileiros.

Assista: