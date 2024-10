Natal chegando: o que o Caixa tem vai pagar em 60 dias aos brasileiros? Descubra

Com a chegada das festas de fim de ano, cresce a expectativa para os pagamentos dos benefícios sociais pelo aplicativo Caixa Tem.

Esses auxílios, disponibilizados pelo governo, prometem contribuir para que milhões de brasileiros possam organizar melhor suas finanças, atender despesas essenciais e, claro, celebrar o Natal e o Ano Novo com um pouco mais de tranquilidade.

Para aproveitar o período, é importante entender quais valores estarão disponíveis e as datas previstas para os depósitos. Beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) e inscritos em programas sociais têm direito a esses pagamentos, que incluem recursos do Bolsa Família, Auxílio-Gás e programas voltados para estudantes de baixa renda.

O período de pagamentos, entre novembro e dezembro, oferece vantagens para que cada pessoa consiga organizar-se financeiramente com antecedência e aproveitar as festas sem preocupação. Confira o cronograma detalhado e as principais informações sobre esses benefícios e do Caixa tem.

Mudanças no pagamento do Bolsa Família: fique de olho no calendário de novembro

O Bolsa Família, um dos principais programas de auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade, continua sendo uma fonte essencial de renda para milhões de brasileiros. Para evitar congestionamentos nas agências e facilitar o acesso ao benefício, os pagamentos são distribuídos ao longo do mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário pelo Caixa tem.

Veja o calendário para novembro:

Final 1: 14 de novembro

Final 2: 18 de novembro

Final 3: 19 de novembro

Final 4: 21 de novembro

Final 5: 22 de novembro

Final 6: 25 de novembro

Final 7: 26 de novembro

Final 8: 27 de novembro

Final 9: 28 de novembro

Final 0: 29 de novembro

Essas datas foram organizadas estrategicamente para reduzir filas e permitir que os beneficiários tenham acesso facilitado aos valores. Além disso, o Caixa Tem possibilita que todos verifiquem seu saldo e realizem transações pelo celular, aumentando a praticidade e reduzindo a necessidade de deslocamentos.

Antecipação dos pagamentos em Dezembro: planejamento facilitado para o fim de ano

Com o objetivo de oferecer um pouco mais de tranquilidade financeira para o fim de ano, o governo também preparou um calendário de pagamentos para dezembro, que inclui o Bolsa Família e o Auxílio- Gás em um cronograma unificado.

Essa novidade permite aos beneficiários uma organização mais eficiente de suas finanças, já que terão acesso aos recursos antecipadamente para as compras de Natal e outras despesas pelo Caixa tem.

As datas para dezembro são as seguintes:

Final 1: 10 de dezembro

Final 2: 11 de dezembro

Final 3: 12 de dezembro

Final 4: 13 de dezembro

Final 5: 16 de dezembro

Final 6: 17 de dezembro

Final 7: 18 de dezembro

Final 8: 19 de dezembro

Final 9: 20 de dezembro

Final 0: 23 de dezembro

A inclusão do Auxílio-Gás no calendário de dezembro é especialmente útil, pois ele é um benefício pago de forma bimestral. Beneficiários que receberam o auxílio em outubro terão direito a uma nova parcela em dezembro, podendo planejar a compra de gás de cozinha, item essencial para as famílias.

Programa Pé-de-Meia: incentivo financeiro para jovens de baixa renda

Além dos benefícios para as famílias, o governo também criou o programa Pé-de-Meia, voltado para jovens de baixa renda que estejam cursando o ensino médio. Esse programa deposita mensalmente R$ 200 em uma poupança no Caixa Tem, oferecendo aos jovens a possibilidade de poupar e investir em seu futuro.

Os depósitos de novembro e dezembro seguem o calendário abaixo:

Novembro

Nascidos em Janeiro e Fevereiro: 25 de novembro

Nascidos em Março e Abril: 26 de novembro

Nascidos em Maio e Junho: 27 de novembro

Nascidos em Julho e Agosto: 28 de novembro

Nascidos em Setembro e Outubro: 29 de novembro

Nascidos em Novembro e Dezembro: 2 de dezembro

Dezembro

Nascidos em Janeiro e Fevereiro: 20 de dezembro

Nascidos em Março e Abril: 23 de dezembro

Nascidos em Maio e Junho: 24 de dezembro

Nascidos em Julho e Agosto: 26 de dezembro

Nascidos em Setembro e Outubro: 27 de dezembro

Nascidos em Novembro e Dezembro: 30 de dezembro

Essas datas são ajustadas estrategicamente para que os jovens possam usufruir dos valores no período das festas. Além disso, o incentivo oferecido pelo programa busca não só o consumo, mas também a conscientização financeira, permitindo que esses jovens aprendam a administrar melhor seus recursos.

Como usar o aplicativo caixa tem de forma segura e eficiente

O aplicativo Caixa Tem tornou-se indispensável para milhões de brasileiros que recebem benefícios sociais. Ele permite, de forma prática, acessar saldos, realizar transferências e até mesmo pagar contas sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária. Abaixo, algumas dicas para utilizar o aplicativo com segurança e tranquilidade:

Consulta de Saldo e Extrato: Verifique saldos e movimentações diretamente pelo app.

Verifique saldos e movimentações diretamente pelo app. Pagamento de Contas: Pague contas de luz, água e telefone sem sair de casa.

Pague contas de luz, água e telefone sem sair de casa. Transferências: Realize transferências gratuitas e instantâneas para outras contas bancárias.

Realize transferências gratuitas e instantâneas para outras contas bancárias. Cartão de Débito Virtual: Utilize o cartão digital para compras online de forma segura e prática.

Essas funcionalidades visam facilitar o dia a dia dos beneficiários, proporcionando a comodidade de acessar seus benefícios de forma digital e, ao mesmo tempo, segura. Com um pouco de planejamento e organização, é possível utilizar o Caixa Tem para gerenciar os recursos de maneira prática e evitar filas nos períodos de pico.

