Comunicação sem fronteiras! Nubank inova com plano de celular e ligações ilimitadas; vem ver

A Nubank, uma das fintechs mais reconhecidas do Brasil, acaba de confirmar o lançamento de sua operadora de celular, a NuCel.

Essa novidade promete transformar a forma como os brasileiros se comunicam, oferecendo planos acessíveis e recursos que atendem às necessidades do público moderno. Com a NuCel, a empresa busca expandir sua presença no mercado de telecomunicações, trazendo soluções inovadoras que aliam tecnologia e conveniência.

Dentre os principais destaques da NuCel estão os dados móveis dedicados ao WhatsApp e ligações ilimitadas em todo o território nacional, com suporte à tecnologia 5G. Essa iniciativa surge como uma resposta ao crescente uso de aplicativos de mensagens e à demanda por serviços de comunicação eficientes.

A Nubank se compromete a oferecer uma experiência que não apenas acompanha, mas também antecipa as necessidades de seus clientes. Os usuários da NuCel poderão ativar suas linhas utilizando eSIM, uma tecnologia que permite o uso de chips virtuais.

Mantenha seu número ou escolha um novo com facilidade

Essa opção não só simplifica o processo de ativação, como também elimina a necessidade de adquirir um chip físico. Os clientes poderão manter seu número atual por meio da portabilidade, ou optar por um número novo em questão de segundos.

A ativação da linha é rápida, levando em média apenas 2 minutos, um tempo extremamente competitivo no mercado. Inicialmente, a NuCel disponibilizará três planos, que variam em franquias de dados móveis, atendendo diferentes perfis de usuários:

15 GB : R$ 45 por mês

: R$ 45 por mês 20 GB : R$ 55 por mês

: R$ 55 por mês 35 GB: R$ 75 por mês

Uma proposta atraente da NuCel

A cobrança será feita diretamente no cartão de crédito, e os usuários poderão gerenciar seus planos em tempo real através do aplicativo da Nubank. Isso inclui ajustes na franquia de dados, garantindo que os clientes tenham controle total sobre suas despesas e utilização.

Um dos diferenciais mais atrativos da NuCel é o acesso ilimitado ao WhatsApp. Isso inclui não apenas mensagens, mas também chamadas de voz e vídeo, além de ligações locais e interurbanas sem limites. A proposta visa facilitar a comunicação, especialmente em um cenário onde as interações digitais são cada vez mais predominantes.

Para complementar esses serviços, a Nubank oferece uma “Caixinha” exclusiva, que rende 120% do CDI, com limite de R$ 10 mil, disponível por um período de um ano. Essa opção de investimento proporciona aos usuários a oportunidade de ver seu dinheiro render enquanto utilizam a plataforma.

Como se inscrever na lista de espera da NuCel e garantir acesso ao novo serviço

A Nubank assegura que sua operadora terá uma ampla cobertura, alcançando 93% do território brasileiro com suporte para 5G. Essa infraestrutura robusta é fundamental, pois o 5G oferece velocidades de internet muito superiores, permitindo que os usuários realizem videochamadas, transmitam conteúdos e joguem online sem interrupções.

Além disso, se a franquia de dados acabar, os clientes poderão adquirir dados adicionais diretamente pelo aplicativo, garantindo que a comunicação nunca seja interrompida.

Vale destacar que clientes dos planos Nubank+ e Ultravioleta terão acesso a dados móveis extras, que serão liberados automaticamente caso utilizem toda a sua franquia. Essa estratégia visa proporcionar uma experiência ainda mais satisfatória, especialmente para os usuários que dependem de conexão constante para trabalho ou entretenimento.

Fique atento: como garantir seu acesso à NuCel assim que o serviço for lançado

Os interessados em se tornar usuários da NuCel devem ficar atentos às notificações enviadas pelo aplicativo ou pelo e-mail da Nubank. O processo de cadastro para a lista de espera permitirá que os clientes sejam informados assim que o serviço estiver disponível para contratação.

Essa abordagem garante que todos os clientes da Nubank tenham a chance de experimentar a nova operadora assim que ela for lançada. Com a introdução da NuCel, a Nubank solidifica sua posição como uma das principais referências em inovação no setor financeiro e de telecomunicações.

A iniciativa da Nubank visa transformar a comunicação dos brasileiros, proporcionando interações mais fluidas e acessíveis. Esse esforço reflete o compromisso da empresa em democratizar o acesso à tecnologia e atender às necessidades de seus clientes.

Uma ótima opção para uma telecomunicação acessível

A NuCel surge como uma ótima opção para consumidores brasileiros que desejam serviços de telecomunicações práticos e acessíveis. Com a reputação da Nubank, espera-se que a operadora conquiste um número significativo de usuários em todo o país.

Assim, a Nubank não apenas amplia seu portfólio de serviços, mas também reitera sua missão de transformar a experiência financeira e de comunicação de seus clientes, promovendo um futuro onde a comunicação seja verdadeiramente sem fronteiras.

