Maravilha! R$100 mil em prêmios do Nubank; Veja quem levou a melhor

O Nubank, uma das instituições financeiras mais inovadoras do Brasil, anunciou recentemente os ganhadores de sua promoção que distribui prêmios em dinheiro.

O Nubank lançou uma promoção emocionante que contempla seus clientes com prêmios em dinheiro. No total, a instituição financeira sorteou 30 prêmios de R$ 1 mil cada, além de um prêmio principal impressionante de R$ 100 mil.

Os interessados em participar têm até o dia 30 de novembro para garantir seu ingresso na promoção. Essa data é crucial, pois ainda há tempo para que mais clientes se juntem à competição. Portanto, quem ainda não se inscreveu deve agir rapidamente para não perder essa chance valiosa.

A ação do Nubank não apenas promove a interação com os usuários, mas também incentiva o uso de seu programa de recompensas. Ao aceitar os termos da promoção, os clientes têm a chance de transformar sua experiência financeira em um prêmio significativo.

O Nubank sorteou R$ 100 mil em prêmios, destacando seu compromisso em recompensar a lealdade dos clientes e proporcionar experiências financeiras gratificantes.



Como funciona o sorteio?

Participar do sorteio é bastante simples e acessível, uma vez que os clientes do Nubank precisam apenas aceitar os termos e condições disponíveis no aplicativo. O banco promove essa ação como parte de seu programa de recompensas Nu, que visa incentivar o engajamento dos usuários.

Ao aceitar as condições, os clientes automaticamente entram na corrida por prêmios que, no total, somam R$ 130 mil. O sorteio é parte de uma campanha mais ampla, que tem previsão de alcançar R$ 1 milhão em prêmios ao longo de sua duração.

Essa iniciativa representa não apenas uma forma de premiar os clientes, mas também de fortalecer a relação do banco com sua base de usuários, que cresce a cada dia.

Requisitos para participação

Para garantir sua participação, os clientes precisam ser membros do programa de recompensas Nu e ter um número de Nucoins, a moeda virtual do Nubank que permite acumular recompensas. A quantidade de números da sorte que cada cliente recebe é proporcional ao número de Nucoins acumuladas.

Aqueles que possuem entre 0 e 99 Nucoins recebem um número da sorte.

Clientes com 100 a 199 Nucoins ganham dois números da sorte.

Já aqueles que acumulam mais de 200 Nucoins têm direito a três números da sorte.

Esta mecânica de participação visa incentivar os usuários a interagirem mais com o aplicativo, promovendo não apenas a retenção, mas também a fidelização dos clientes.

Ganhadores do último sorteio

O Nubank divulgou recentemente os vencedores do último sorteio, que incluíram um prêmio significativo de R$ 100 mil e vários prêmios menores de R$ 1 mil. A seguir, estão os detalhes dos ganhadores:

Prêmio de R$ 100 mil

Bilhete nº 43135199 – Leonardo

Prêmios de R$ 1 mil

Bilhete nº 25316551 – Sheila

– Bilhete nº 25312940 – Cleomir

– Bilhete nº 25312947 – Odair

– Bilhete nº 25312954 – Jéssica

– Bilhete nº 25312961 – Jeferson

– Bilhete nº 25312968 – Valdir

– Bilhete nº 25312975 – Bruno

– Bilhete nº 25312982 – Vagner

– Bilhete nº 25312989 – Marco

– Bilhete nº 25312996 – Lucas

– Bilhete nº 25313003 – Raquel

– Bilhete nº 25313010 – Cicera

– Bilhete nº 25313017 – Fernanda

– Bilhete nº 25313024 – Luis

– Bilhete nº 25313031 – Samuel

– Bilhete nº 25313038 – Danilo

– Bilhete nº 25316558 – Luis

– Bilhete nº 25316565 – Waleria

– Bilhete nº 25316572 – Marciano

– Bilhete nº 25316579 – Francisco

– Bilhete nº 25316586 – Rodrigo

– Bilhete nº 25316593 – Joziel

– Bilhete nº 25316600 – Aline

– Bilhete nº 25316607 – Carlos

– Bilhete nº 25316614 – Nayandra

– Bilhete nº 25316621 – Hayrton

– Bilhete nº 25316628 – Elisson

– Bilhete nº 25316635 – Lucas

– Bilhete nº 25316642 – Júlio

– Bilhete nº 25316649 – Giovanna

Última chance de participar

Os interessados em participar do sorteio devem se apressar, pois o prazo está se esgotando. Com o fechamento da promoção em novembro, os clientes do Nubank têm uma oportunidade única de ganhar prêmios que podem fazer diferença significativa em suas vidas financeiras.

Este é o momento ideal para verificar a quantidade de Nucoins acumuladas e aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo programa de recompensas.

Com um total de R$ 130 mil em prêmios e a possibilidade de um montante ainda maior no futuro, o Nubank reafirma seu compromisso com a inovação e a valorização dos seus clientes.

Essa estratégia não apenas recompensa a lealdade dos usuários, mas também promove uma experiência de uso mais rica e envolvente. Portanto, se você é cliente do Nubank, não perca tempo e participe dessa emocionante promoção que pode transformar sua realidade financeira.

