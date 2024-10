NIS 8 do Bolsa Família: o dia tão esperado chegou! Ta na hora de realizar o seu saque hoje (29)

O mês de outubro trouxe boas notícias para os beneficiários do Bolsa Família. Os pagamentos começaram no dia 18.

O mês de outubro traz boas notícias para as famílias brasileiras. Cerca de 33 milhões de famílias terão acesso ao Bolsa Família, um recurso vital, conforme anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Esse apoio financeiro é essencial para enfrentar os desafios econômicos atuais.

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo um calendário escalonado. Essa organização é crucial para que os beneficiários possam planejar melhor seus gastos. A medida visa garantir que todos tenham acesso a seus benefícios de maneira eficiente.

Com o calendário definido, os beneficiários podem se programar para realizar seus saques em datas específicas. O apoio financeiro não apenas ajuda na compra de alimentos, mas também contribui para o desenvolvimento social das famílias. Portanto, é importante que todos estejam cientes das datas e regras para garantir o recebimento do auxílio.

Antecipação do Calendário de Pagamentos

Em dezembro, o calendário de pagamentos do Bolsa Família é antecipado, oferecendo maior comodidade aos beneficiários. Essa mudança facilita o planejamento financeiro das famílias durante as festas de fim de ano.

Os pagamentos do programa ocorrem de forma escalonada, com datas específicas para cada NIS. Essa estrutura garante que todos tenham acesso ao auxílio de maneira organizada e eficiente.

Confira abaixo as datas de pagamento para outubro de 2024. É fundamental que os beneficiários fiquem atentos a essas datas para não perderem a oportunidade de sacar seus recursos.

O Bolsa Família será antecipado?

Uma questão relevante é a possibilidade de antecipação dos pagamentos. Em situações de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo federal, essa antecipação é uma realidade. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Caixa Econômica confirmou a antecipação do pagamento para 658 mil famílias em situação de vulnerabilidade.

Para essas famílias, o repasse será feito de forma unificada, no primeiro dia do pagamento, independentemente do número final do NIS.

Projeção de pagamentos ao longo do ano

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados de acordo com um cronograma estabelecido pelo MDS. A previsão para os próximos meses é a seguinte:

Outubro: 18/10 a 31/10

18/10 a 31/10 Novembro: 14/11 a 29/11

14/11 a 29/11 Dezembro: 10/12 a 23/12

Essas datas são essenciais para que os beneficiários se organizem e planejem seus gastos.

Qual o valor do Bolsa Família?

Um dos principais objetivos do Bolsa Família é assegurar uma renda mínima para as famílias em situação de vulnerabilidade. O valor mínimo do benefício é de R$ 600 por família. Além disso, existem adicionais que podem ser incluídos no cálculo do benefício, proporcionando um suporte financeiro ainda maior. Os adicionais são:

R$ 150 por criança de até 6 anos

por criança de até 6 anos R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos

por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos R$ 50 por bebê de até seis meses

Esses valores visam atender às necessidades específicas de cada grupo familiar, garantindo assim um suporte mais efetivo.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para se qualificar ao Bolsa Família, as famílias devem ter uma renda mensal per capita de até R$ 218. Essa regra é fundamental para determinar a elegibilidade no programa. O cálculo da renda é feito somando todos os rendimentos da família e dividindo pelo número de membros.

Se o valor obtido estiver abaixo do limite estipulado, a família é considerada apta a receber o benefício. Além disso, as famílias beneficiárias precisam cumprir algumas contrapartidas para continuar recebendo o auxílio.

Entre as principais exigências estão:

Manter crianças e adolescentes matriculados e com frequência regular na escola.

Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes.

Atualizar as carteiras de vacinação das crianças.

Essas condições não apenas garantem o recebimento do benefício, mas também promovem o desenvolvimento e a proteção das crianças e adolescentes.

Como consultar o Bolsa Família pelo CPF ou NIS

Para aqueles que desejam consultar informações sobre o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal disponibiliza um serviço online bastante acessível. É possível verificar os valores liberados por família, o saldo do benefício e os valores que já foram sacados.

A seguir, um passo a passo para facilitar a consulta:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal. Clique em “Consultar famílias beneficiárias”. Selecione a opção de “Consulta por família”. Digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar. Clique em “Consultar”.

Esse procedimento é simples e permite que os beneficiários tenham acesso a informações importantes sobre seus direitos e valores a serem recebidos.

Bolsa Família na luta contra a pobreza

O Bolsa Família continua sendo uma ferramenta crucial para o combate à pobreza e à fome no Brasil. As medidas adotadas pelo governo federal, juntamente com a possibilidade de antecipação dos pagamentos, demonstram um compromisso com as famílias que mais precisam.

É fundamental que os beneficiários estejam atentos às datas de pagamento e às regras do programa, garantindo assim o pleno aproveitamento dos recursos disponíveis.

