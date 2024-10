Alerta Iphones e Androids! O WhatsApp vai parar de funcionar nestes modelos a partir de novembro; vem ver a lista

Em novembro de 2024, os usuários do WhatsApp em iPhones mais antigos enfrentarão mudanças significativas, pois alguns modelos deixarão de ser compatíveis com o aplicativo.

Essa medida é parte de um esforço contínuo da Meta, a empresa controladora do WhatsApp, para aprimorar a segurança e a eficiência do serviço. A decisão visa garantir que todos os usuários possam desfrutar de uma experiência tecnológica avançada, com acesso às melhores funcionalidades disponíveis.

Essa atualização afetará principalmente aqueles que ainda utilizam dispositivos mais antigos, que não serão mais capazes de rodar a versão mais recente do aplicativo. Para evitar a interrupção no uso do WhatsApp, será necessário considerar a atualização para modelos mais novos que sejam compatíveis.

O aplicativo de mensagens, um dos mais populares do mundo, tornou-se uma ferramenta essencial para a comunicação diária, e a perda de acesso pode gerar desafios significativos para muitos usuários.

A descontinuação do suporte a modelos antigos de iPhone e Android no WhatsApp destaca a importância de atualizar dispositivos para garantir uma comunicação segura e eficiente.



Descontinuação do WhatsApp em iPhones antigos

A Meta realiza periodicamente revisões em seus requisitos mínimos de sistema para garantir a eficiência na integração de novos recursos. Com essa atualização, a versão mínima exigida do sistema operacional iOS para utilizar o WhatsApp será a 12.0.

Essa mudança é necessária para a implementação de funcionalidades mais avançadas, bem como para o fechamento de brechas de segurança presentes nas versões anteriores do sistema. O WhatsApp se compromete a oferecer um ambiente seguro e moderno para todos os seus usuários.

Por isso, a decisão de descontinuar o suporte a versões mais antigas do iOS reflete essa prioridade. Sem essa atualização, os usuários que não atendem aos novos requisitos ficarão sem acesso às funcionalidades mais recentes, o que pode comprometer suas experiências de comunicação.

Modelos de iPhone que perderão suporte

A lista de dispositivos iPhone que não serão mais suportados pelo WhatsApp inclui modelos amplamente utilizados por muitos usuários. Os aparelhos afetados são:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6S

iPhone SE (primeira geração)

iPhone 6S Plus

Usuários desses modelos precisarão avaliar a possibilidade de migrar para dispositivos mais recentes para garantir a continuidade do uso do aplicativo. A falta de suporte pode resultar em inconvenientes, especialmente porque muitos desses iPhones ainda funcionam bem e são apreciados pela durabilidade.

Além disso, a incapacidade de acessar as versões mais atualizadas do WhatsApp pode impactar tanto a comunicação pessoal quanto a profissional. Para evitar interrupções, a atualização para modelos mais recentes se torna essencial, assegurando o uso ininterrupto das ferramentas de comunicação.

Impacto para usuários de aparelhos Android

Da mesma forma, o WhatsApp também está atualizando seus requisitos para dispositivos Android. A partir de novembro, a versão mínima necessária para rodar o aplicativo será o Android 5.0 Lollipop. Assim como nos iPhones, os modelos que não atendem a essa especificação enfrentarão restrições no uso do aplicativo.

Os dispositivos Android afetados incluem:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note II

LG Optimus G

LG Nexus 4

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Motorola Moto G (primeira geração)

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Os fabricantes desses dispositivos interromperam as atualizações de software há algum tempo. Portanto, os usuários desses modelos também precisarão considerar a troca por dispositivos mais novos. Isso garante não apenas a continuidade no uso do WhatsApp, mas também a possibilidade de acessar melhorias de segurança e novas funcionalidades.

A descontinuação do suporte a modelos mais antigos de iPhone e Android representa uma mudança importante para os usuários do WhatsApp. Embora essa atualização possa causar desconforto para aqueles que ainda utilizam aparelhos mais antigos, a medida é essencial para garantir um ambiente de comunicação seguro e eficaz.

Portanto, os usuários devem se informar e considerar a atualização de seus dispositivos, assegurando assim que possam continuar a se conectar com amigos, familiares e colegas de trabalho sem interrupções.

A Meta foca na segurança e inovação, implementando mudanças que atendem às crescentes demandas digitais dos usuários. Ao atualizar seus dispositivos, os usuários garantem acesso ao WhatsApp e acompanham a evolução das tecnologias de comunicação.

