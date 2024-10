Will Bank e os sorteios diários! Raspou, achou, ganhou; como ganhar até 1 ano de faturas pagas

As fintechs ganharam popularidade por sua capacidade de simplificar e personalizar os serviços financeiros, além de reduzirem taxas e ampliarem o acesso a soluções bancárias.

O Will Bank, fintech 100% digital com mais de 7 milhões de clientes no Brasil, anunciou a extensão de sua campanha promocional “Raspou, Achou e Ganhou”, agora válida até o dia 8 de novembro.

A promoção oferece aos participantes prêmios instantâneos, incluindo o benefício exclusivo de ter as faturas pagas por um ano inteiro. Esse incentivo tem atraído muitos novos clientes, especialmente devido ao desconto especial de R$ 30 na primeira fatura, que permite uma economia direta no uso inicial dos serviços do Will Bank.

A campanha, além de fortalecer o relacionamento com os clientes atuais, é uma estratégia para expandir a base de usuários da fintech, oferecendo uma experiência de uso que alia praticidade, vantagens e economia.

Participe dos sorteios diários do Will Bank e tenha a chance de ganhar até um ano de faturas pagas; a sua sorte pode estar a um raspar de distância!



Prêmios diários e grandes sorteios

A campanha oferece aos clientes duas oportunidades de ganhar prêmios: a primeira é a chance de receber recompensas instantâneas ao raspar e encontrar brindes. A cada dia, mais de 150 prêmios estão disponíveis para os participantes.

Em paralelo, ocorrem sorteios semanais de faturas pagas, com prêmios de até R$ 1.000 para os sortudos. Ao final da promoção, um cliente será contemplado com um ano inteiro de faturas pagas, o grande prêmio da campanha.

Como novos clientes podem participar

A grande novidade desta edição da promoção é voltada para quem ainda não faz parte do Will Bank. Novos clientes que se cadastrarem por meio de links divulgados por influenciadores da marca terão um desconto de R$ 30 na primeira fatura, tornando a adesão ao banco ainda mais atrativa.

Essa ação estratégica visa aumentar a base de clientes e fidelizar os novos usuários, oferecendo benefícios desde o primeiro momento.

Regras de participação

Para participar da promoção “Raspou, Achou e Ganhou”, os clientes devem cumprir os seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Residir no Brasil;

Ter as contas em dia no Will Bank;

Aceitar os termos da promoção no aplicativo do banco;

Seguir o perfil oficial do Will Bank no Instagram (@eusouwillbank);

Realizar compras a partir de R$ 50, tanto no débito quanto no crédito.



Cada compra no valor mínimo exigido gera uma raspadinha digital, que pode revelar prêmios instantâneos. Além disso, os clientes recebem um número da sorte para participar dos sorteios semanais de faturas pagas.

Transparência e segurança para os participantes

O Will Bank garante a transparência e segurança da promoção, com a divulgação dos nomes dos vencedores dos prêmios instantâneos e dos sorteios semanais no site oficial da campanha.

Os ganhadores também serão notificados diretamente por e-mail.

O banco reforça que não solicitará dados bancários ou informações pessoais adicionais durante o processo de premiação, assegurando a segurança dos participantes.

Uma oportunidade única

A promoção “Raspou, Achou e Ganhou” do Will Bank oferece uma oportunidade única para quem busca prêmios e vantagens financeiras. Com prêmios diários, sorteios semanais e a chance de ter as faturas pagas por um ano inteiro, a campanha atrai novos clientes e fideliza os usuários existentes.

O desconto especial de R$ 30 na primeira fatura para novos clientes torna a adesão ao banco ainda mais atrativa.

A campanha, que segue até 8 de novembro, é uma iniciativa inovadora do Will Bank que coloca o cliente no centro das atenções, oferecendo uma experiência única e recompensadora.

