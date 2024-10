Atenção! WhatsApp vai te deixar buscar links no Google; veja como funciona

Na última atualização beta, disponibilizada na sexta-feira, 25 de outubro, o WhatsApp introduziu uma nova funcionalidade que promete aumentar a segurança dos usuários ao verificar links diretamente no Google.

O WhatsApp lançou uma nova ferramenta que faz parte da versão 2.24.22.19, já disponível para usuários do Android. Essa atualização visa fortalecer a segurança na plataforma, oferecendo uma forma prática de verificar links.

A novidade promete tornar a experiência do usuário mais segura, especialmente em um cenário onde fraudes online são cada vez mais comuns. Ao eliminar a necessidade de abrir um navegador, o WhatsApp facilita o processo de verificação, tornando-o mais rápido e acessível.

Além disso, essa atualização reflete o compromisso do WhatsApp em priorizar a segurança de seus usuários. Com a verificação de links integrada, o aplicativo se posiciona como uma opção mais segura em comparação a outras plataformas de mensagens. Dessa forma, os usuários podem navegar e interagir.

O WhatsApp acaba de lançar uma nova funcionalidade que permite aos usuários verificar links diretamente no Google, aumentando a segurança e a praticidade na navegação.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Mais segurança ao navegar no WhatsApp

A funcionalidade, conforme destacado pelo site especializado WABetaInfo, visa proporcionar maior segurança, especialmente em um cenário onde golpes e fraudes digitais estão se tornando cada vez mais comuns.

Com essa melhoria, ao invés de simplesmente clicar em um link e arriscar acessar conteúdos potencialmente prejudiciais, os usuários agora têm a opção de segurar o link e selecionar a opção “pesquisar no Google”. Essa abordagem não só é prática, mas também reduz a exposição a possíveis ameaças.

A nova função de verificação de links no WhatsApp é aplicada a todos os links, não apenas aos compartilhados em grupos ou conversas. Isso permite que qualquer usuário verifique a segurança dos links recebidos diretamente no aplicativo, atendendo à preocupação crescente com a segurança online.

Como funciona a verificação de links?

Para utilizar essa nova funcionalidade, o processo é simples e intuitivo. O usuário deve apenas pressionar e segurar o link que deseja verificar. Em seguida, uma aba aparecerá na parte inferior da tela, permitindo a escolha da opção “pesquisar no Google”.

Ao selecionar essa opção, o WhatsApp abrirá uma nova página do Google, onde o usuário poderá acessar informações relevantes sobre o link em questão. Essa página incluirá não apenas detalhes sobre o site, mas também alertas sobre possíveis golpes e downloads indesejados.

O WhatsApp assegura que apenas o link específico é enviado ao Google, garantindo a privacidade do usuário e que o aplicativo não acessa o conteúdo pesquisado. Essa abordagem respeita as diretrizes de proteção de dados, abordando a crescente preocupação com a privacidade digital.

As expectativas para o futuro

Por enquanto, essa atualização está disponível apenas para usuários da versão beta do WhatsApp no Android. Isso é semelhante a outras funções que passaram por testes antes de serem liberadas para o público geral, como os emojis mais utilizados nas reações e a adição de músicas nos Status.

A inclusão dessa funcionalidade pode indicar um esforço contínuo do WhatsApp em manter sua plataforma relevante e segura em um ambiente digital em constante evolução.

A verificação de links no Google é parte de uma iniciativa maior do WhatsApp para fortalecer a segurança e a experiência do usuário. Com milhões de usuários globais, o aplicativo busca continuamente proteger seus usuários contra ameaças digitais e otimizar a usabilidade.

Um passo em direção à segurança digital

Essa nova funcionalidade representa um passo significativo em direção à segurança digital, refletindo a importância de fornecer ferramentas que ajudem os usuários a navegar de forma mais segura em um ambiente online repleto de riscos.

Com a crescente incidência de fraudes e golpes na internet, a capacidade de verificar a segurança de links diretamente no aplicativo é uma adição valiosa. Assim, o WhatsApp se posiciona não apenas como um aplicativo de mensagens, mas também como um aliado na proteção de seus usuários.

