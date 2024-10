Energia elétrica mais cara! Descubra o maior vilão da sua conta de luz; dicas para salvar seu bolso

A energia elétrica é uma forma de energia gerada pela movimentação de elétrons através de um condutor, essencial para o funcionamento de dispositivos e sistemas modernos.

A energia elétrica está se tornando cada vez mais cara no Brasil devido a uma combinação de fatores, incluindo a escassez de chuvas que afeta a geração de energia hidrelétrica, a principal fonte de eletricidade do país.

Com os reservatórios em níveis críticos, as distribuidoras precisam acionar termelétricas, que operam com combustíveis mais caros, elevando os custos da energia e as contas dos consumidores. Além disso, a inflação e o aumento dos custos de operação das empresas de energia também contribuem para a elevação das tarifas.

Outro fator que influencia o aumento da energia elétrica é a necessidade de investimentos em infraestrutura para atender à crescente demanda. Com a urbanização e o aumento da população, a capacidade de geração e distribuição de energia precisa ser expandida, o que requer investimentos significativos.

Entenda como o aumento da energia elétrica impacta seu orçamento e descubra estratégias eficazes para reduzir gastos na conta de luz!(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Chuveiro elétrico: o grande consumidor de energia

O chuveiro elétrico é um dos maiores vilões na conta de luz, chegando a consumir cerca de 88 kWh com apenas 30 minutos de uso diário. Esse consumo alto acontece devido à alta potência do chuveiro para aquecer a água, especialmente em temperaturas frias.

Para reduzir esse consumo, considere escolher modelos com menor potência e, se possível, limite o tempo de banho. Usar o chuveiro na opção “verão” também ajuda a economizar, pois reduz a quantidade de energia necessária para aquecer a água, sendo uma boa opção até para dias mais quentes.

Geladeira: consumo silencioso, mas alto

A geladeira é um item essencial em qualquer lar, mas seu consumo de luz é constante e, por vezes, subestimado. Dependendo das características e da potência do aparelho, a geladeira pode gerar um custo de até R$200 mensais na conta de luz.

Esse gasto aumenta quando a manutenção é negligenciada ou a borracha de vedação das portas está desgastada, fazendo o aparelho trabalhar mais para manter a temperatura interna.

Para economizar, garanta uma manutenção periódica, mantenha a geladeira em um local com boa ventilação e ajuste a borracha de vedação caso esteja desgastada.

Ferro de passar roupa: cuide do tempo de uso

Embora seja usado de maneira ocasional, o ferro de passar roupa consome muita energia devido à alta potência necessária para aquecer rapidamente a superfície. É comum que o ferro seja deixado ligado por longos períodos, o que gera um grande desperdício.

Uma estratégia eficaz é acumular roupas e passá-las de uma só vez, economizando ao evitar o ligamento do aparelho várias vezes. Além disso, desligar o ferro pouco antes de finalizar o uso também ajuda a poupar energia, pois o calor residual ainda é suficiente para as últimas peças.

Micro-ondas: praticidade com consumo elevado

O micro-ondas é um grande aliado na praticidade, mas também um dos aparelhos que consome muita energia, principalmente quando utilizado com frequência.

Seja para esquentar refeições ou até cozinhar alimentos, o uso constante pode ultrapassar o consumo de outros aparelhos como o ferro de passar roupa.

Para equilibrar o consumo, alterne seu uso com o fogão sempre que possível, e lembre-se de desconectar o micro-ondas da tomada após o uso, já que alguns aparelhos continuam consumindo energia em modo de espera.

Máquina de lavar: otimização é a chave

A máquina de lavar é um aparelho que demanda grande consumo energético, pois envolve o processo de lavagem e, em alguns casos, de secagem.

Para reduzir o valor da conta de luz, é recomendado acumular peças e lavar todas de uma vez, evitando múltiplos ciclos que aumentam o gasto.

Se o aparelho possui a função de secagem, utilize-a apenas quando necessário, já que esse recurso consome uma quantidade significativa de energia.

Veja também:

Ar-condicionado: conforto com uso Inteligente

O ar-condicionado é amplamente associado a um alto consumo de energia elétrica, principalmente em regiões quentes ou no verão, quando é utilizado com mais frequência.

Para aproveitar o conforto térmico sem elevar demais a conta de energia, mantenha o aparelho em boas condições, realize a limpeza regular dos filtros e opte por um modelo adequado ao tamanho do ambiente.

Ajustes como o controle de temperatura também podem influenciar, garantindo que o ar-condicionado trabalhe de maneira eficiente e econômica.

Assista: