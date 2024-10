Partiu Paris! Bolsa de estudos gratuita na cidade das luzes; viva essa experiência

Diversas instituições e governos ao redor do mundo oferecem bolsas que podem cobrir, parcial ou totalmente, os custos com matrícula, acomodação, alimentação, seguro saúde e até passagens aéreas.

O sonho de estudar em terras francesas está mais próximo para brasileiros graças à Bolsa Eiffel. Esse programa, oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores da França, é voltado a estudantes internacionais que desejam realizar seus estudos de mestrado ou doutorado em instituições francesas de excelência.

A Bolsa Eiffel cobre não apenas auxílio financeiro mensal, como também oferece suporte com despesas de passagem aérea, seguro de saúde e, em muitos casos, ajuda para acomodação e atividades culturais.

É destinada a áreas estratégicas para a França, como ciências, engenharia, economia, direito e ciências políticas, e visa atrair talentos que possam, futuramente, contribuir com o desenvolvimento e as relações internacionais.

Transforme seu sonho em realidade e embarque em uma jornada única com uma bolsa de estudos gratuita em Paris, a cidade das luzes!



A Bolsa Eiffel: uma jornada acadêmica e cultural na França

A busca por uma experiência internacional de excelência acadêmica, enriquecida por imersão cultural, leva muitos estudantes a sonhar com a França.

E para transformar esse sonho em realidade, a Bolsa Eiffel surge como uma oportunidade única, oferecendo apoio financeiro e a chance de estudar em renomadas instituições francesas.

Invista em seu futuro

Com um valor mensal de 1.181 euros para mestrado e 1.800 euros para doutorado, a bolsa garante um suporte crucial para cobrir despesas essenciais, como transporte internacional, seguro de saúde e auxílio na busca por acomodações.

Essa segurança financeira permite que os bolsistas se concentrem em seus estudos e aproveitem ao máximo a experiência internacional, sem preocupações com os custos de vida.

Quais áreas de estudo a bolsa abrange?

A Bolsa Eiffel oferece oportunidades em sete áreas de estudo, abrangendo campos do conhecimento com grande relevância no cenário global.

Ciências e tecnologia

Biologia e saúde : foco em avanços na medicina, biotecnologia e pesquisas voltadas para saúde humana.

: foco em avanços na medicina, biotecnologia e pesquisas voltadas para saúde humana. Matemática e digital : aborda computação, inteligência artificial, análise de dados e outras áreas que impulsionam a era digital.

: aborda computação, inteligência artificial, análise de dados e outras áreas que impulsionam a era digital. Engenharias: explora soluções inovadoras para desafios da engenharia, como construção de infraestruturas e criação de tecnologias de ponta.

Ciências humanas e sociais

Ciências humanas e sociais : estuda a complexidade das relações inter-humanas, fenômenos sociais e a construção do conhecimento.

: estuda a complexidade das relações inter-humanas, fenômenos sociais e a construção do conhecimento. Transição ecológica : pesquisa sobre sustentabilidade, proteção ambiental, mudanças climáticas e soluções para um futuro mais sustentável.

: pesquisa sobre sustentabilidade, proteção ambiental, mudanças climáticas e soluções para um futuro mais sustentável. História, língua e civilização francesa : mergulho na história, cultura e idioma da França, explorando a identidade nacional.

: mergulho na história, cultura e idioma da França, explorando a identidade nacional. Direito e ciências políticas : análise do sistema jurídico francês, instituições políticas, justiça e os desafios contemporâneos da democracia.

: análise do sistema jurídico francês, instituições políticas, justiça e os desafios contemporâneos da democracia. Economia e gestão: estudo sobre economia global, gestão empresarial, políticas públicas e os desafios de um mundo interconectado.

Essas áreas abrangem estudos fundamentais para quem deseja contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico e social, tanto na França quanto no cenário internacional.

Requisitos para realizar o sonho

Para concorrer à bolsa, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Nacionalidade: ser cidadão de um país fora da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu. Idade: ter no máximo 27 anos para mestrado e 32 anos para doutorado. Domínio do idioma francês: demonstrar bom conhecimento da língua francesa, comprovado por certificações ou testes específicos. Histórico acadêmico: apresentar um histórico acadêmico excelente, com notas e desempenho acima da média. Projeto de pesquisa: submeter um projeto de pesquisa inovador e relevante, alinhado aos objetivos da área de estudo escolhida.

Estes requisitos visam garantir que os candidatos estejam preparados para aproveitar ao máximo a experiência acadêmica e cultural proporcionada pela bolsa.

O Caminho para a realização

O processo de candidatura à Bolsa Eiffel é direto e transparente, onde é necessário escolher a universidade francesa que oferece programas de mestrado ou doutorado na área de interesse e que participa do programa da Bolsa Eiffel.

Em seguida, a inscrição deve ser feita diretamente na instituição, fornecendo os documentos necessários, como histórico escolar, cartas de recomendação, proposta de pesquisa e comprovação de proficiência em francês.

As universidades analisam as candidaturas e selecionam os candidatos mais promissores, com base em seus currículos, projetos de pesquisa e potencial acadêmico. As universidades selecionadas têm até 8 de janeiro para enviar as candidaturas ao Campus France, em Paris.

