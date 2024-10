Alerta para 3 signos; abismo profundo a partir de 28/10- Veja a previsão

Os signos são regidos por planetas e possuem elementos e modalidades que influenciam o comportamento e as relações das pessoas.

O céu noturno se agita, prenunciando uma semana de intensas influências cósmicas que prometem mexer com o humor e as relações interpessoais. A dança celestial, marcada pela união de Marte com Netuno, traz consigo uma energia poderosa que impulsiona a criatividade e a busca por projetos inovadores.

No entanto, um eclipse astral, a dissonância entre Vênus e Saturno, lança uma sombra sobre a semana, prometendo instabilidade nas relações interpessoais e no âmbito financeiro dos signos. A partir de segunda-feira, dia 28 de outubro, a conjunção desafiante entre Vênus e Saturno exige cautela em relação a decisões importantes e acordos financeiros.

É um momento crucial para os signos se manterem atentos, evitando conflitos e impasses, especialmente em questões que envolvem o dinheiro. A energia desse eclipse pode dificultar a fluidez nas relações e gerar uma sensação de bloqueio e pessimismo.

Câncer: emoções à flor da pele

O signo de Câncer, conhecido por sua sensibilidade e emotividade exacerbada, sentirá os efeitos da dissonância entre Vênus e Saturno de forma mais intensa. A energia do eclipse pode trazer à tona questões do passado, reabrindo feridas e intensificando a fragilidade emocional.

O canceriano pode se sentir inseguro, com uma intensa necessidade de afirmação e reconhecimento. É essencial que o canceriano busque apoio em seus relacionamentos próximos e se concentre em atividades que tragam paz e tranquilidade.

Escorpião: mergulho introspectivo

Aqueles do signo de Escorpião, naturalmente intensos e misteriosos, também podem se sentir mais melancólicos. A energia do eclipse pode levar à introspecção, a um mergulho profundo em seus próprios sentimentos, acarretando uma sensação de isolamento e um desejo de se afastar do mundo exterior.

O escorpiano pode se sentir inseguro em relação aos seus relacionamentos e pode ter dificuldade em expressar seus sentimentos. É importante que o escorpião se permita explorar sua intuição e buscar respostas em seu interior, mas sem se isolar completamente.

Peixes: sensibilidade exacerbada

O signo de Peixes, conhecido por sua sensibilidade e empatia, pode se sentir mais suscetível às energias negativas do eclipse. A melancolia pode se manifestar como um sentimento de desânimo e falta de esperança, acarretando uma sensação de frustração e desmotivação.

O pisciano pode se sentir sobrecarregado com as emoções dos outros e pode ter dificuldade em se conectar com sua própria energia. É importante que se conecte com sua intuição e busque atividades que o inspirem e o conectem com sua criatividade.

Dicas para lidar com a melancolia dos signos

Para os signos que sentirem a influência da melancolia, algumas dicas podem ajudar a lidar com a situação, minimizar os efeitos negativos e fortalecer o espírito.

Conecte-se com a natureza: passar tempo ao ar livre, em contato com a natureza, pode trazer paz e serenidade, auxiliando na renovação da energia e na superação da melancolia. O contato com a terra, o ar puro e a luz do sol trazem benefícios físicos e emocionais.

passar tempo ao ar livre, em contato com a natureza, pode trazer paz e serenidade, auxiliando na renovação da energia e na superação da melancolia. O contato com a terra, o ar puro e a luz do sol trazem benefícios físicos e emocionais. Pratique atividades relaxantes: yoga, meditação, leitura e música podem ajudar a aliviar a tensão, promover o bem-estar e restaurar o equilíbrio emocional. A prática regular dessas atividades auxilia na redução do estresse, na melhora do sono e na conexão com o próprio interior.

yoga, meditação, leitura e música podem ajudar a aliviar a tensão, promover o bem-estar e restaurar o equilíbrio emocional. A prática regular dessas atividades auxilia na redução do estresse, na melhora do sono e na conexão com o próprio interior. Busque apoio social: conversar com amigos e familiares sobre seus sentimentos pode ser um alívio e fortalecer seus laços. Compartilhar suas emoções e receber apoio de pessoas queridas é fundamental para superar momentos de dificuldade. É importante buscar pessoas positivas e que te ajude a encontrar soluções.

conversar com amigos e familiares sobre seus sentimentos pode ser um alívio e fortalecer seus laços. Compartilhar suas emoções e receber apoio de pessoas queridas é fundamental para superar momentos de dificuldade. É importante buscar pessoas positivas e que te ajude a encontrar soluções. Mantenha uma rotina saudável: alimentar-se de forma equilibrada, dormir o suficiente e praticar exercícios físicos são essenciais para a saúde mental e emocional. A saúde física influencia diretamente a nossa energia e bem-estar. Uma rotina saudável traz mais vitalidade, força e resistência para enfrentar os desafios da vida.

