Corra! Última chance de sacar R$ 15,2 bilhões disponíveis até o fim do mês; descubra como

Os trabalhadores brasileiros que ainda não retiraram o lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm uma oportunidade que se aproxima do fim.

Essa quantia representa um benefício financeiro significativo, e seu prazo de saque está prestes a expirar, exigindo atenção por parte dos segurados. Com tantas obrigações diárias, é fundamental que os trabalhadores estejam cientes desse direito, que pode aliviar a pressão sobre o orçamento.

O lucro do FGTS é uma compensação que varia conforme o saldo de cada trabalhador, mas é uma chance única para quem contribui regularmente ao longo da vida profissional.

O pagamento do lucro do FGTS se destina a todos que possuíam saldo no fundo até o dia 31 de dezembro de 2023. Portanto, é crucial que os trabalhadores se informem sobre esse benefício antes que o prazo termine, para não perder essa valiosa oportunidade.

Prazo para sacar se aproxima do fim

A distribuição do lucro do FGTS foi autorizada pelo Conselho Curador do fundo, totalizando R$ 15,2 bilhões, o que representa 65% dos lucros obtidos no ano anterior. Este lucro garante uma rentabilidade de 7,78%, superando de forma expressiva a inflação registrada em 2023.

Assim, os trabalhadores que possuíam saldo no FGTS no fim do ano passado terão direito a uma parte desse lucro, calculada com base no saldo disponível em suas contas.

Os trabalhadores receberão cerca de R$ 26,93 para cada R$ 1 mil em saldo no FGTS, creditado diretamente em suas contas do fundo. A Caixa Econômica Federal efetuará os pagamentos até 31 de outubro, e os valores podem ser consultados pelo aplicativo FGTS para sacar.

Como é calculado o lucro do FGTS?

A fórmula para calcular o valor do lucro é bastante simples e acessível. O trabalhador deve multiplicar o saldo disponível em sua conta do FGTS pelo índice de 0,02693258, que foi definido pelo Conselho do FGTS. Por exemplo, um saldo de R$ 10 mil resultaria em um lucro de aproximadamente R$ 269,30.

Para garantir que todos estejam cientes de quando o pagamento será feito, é aconselhável que os trabalhadores consultem o aplicativo FGTS regularmente. Essa verificação é essencial, pois cada beneficiário tem um cronograma de pagamento individualizado.

Quem tem direito de sacar o lucro do FGTS?

Os trabalhadores que têm direito a esse benefício são aqueles que possuíam saldo na conta vinculada do FGTS até o dia 31 de dezembro de 2023. A distribuição do lucro segue regras específicas, que incluem:

A exigência de que o saldo esteja presente na conta até a data limite.

A abrangência de todas as contas, sejam elas ativas ou inativas do FGTS.

O fato de que o valor creditado cairá diretamente na conta do FGTS, e não nas contas pessoais do trabalhador.

Vale lembrar que o saque desses valores só poderá ser feito em situações previstas pela legislação, como:

Demissão sem justa causa.

Aposentadoria.

Aquisição de imóvel.

Doença grave.

Saque-aniversário.

Essas condições garantem que o benefício seja utilizado para finalidades específicas e, assim, protegem o patrimônio dos trabalhadores.

Como consultar o benefício do lucro do FGTS para sacar

Para os trabalhadores que desejam verificar se têm direito ao lucro do FGTS e saber qual será o valor creditado, o processo é simples e rápido. Os passos a seguir ajudam na consulta para sacar:

Baixe o aplicativo FGTS ou acesse o site da Caixa Econômica Federal. Cadastre seus dados pessoais e forneça o NIS (Número de Inscrição Social) ou CPF. Crie uma senha numérica de seis dígitos para acessar as informações da sua conta. Verifique o saldo disponível na sua conta FGTS. Acompanhe o crédito do lucro diretamente no aplicativo, que será efetuado até o final de outubro.

Além disso, aqueles que já têm o aplicativo instalado podem consultar rapidamente se o valor já foi depositado e se o saldo foi atualizado. É vital que os trabalhadores realizem essa verificação antes do término do prazo para não perderem e assim poder sacar o crédito do lucro do FGTS.

Aproveite a oportunidade de sacar o lucro do FGTS

Em resumo, a distribuição do lucro do FGTS é uma oportunidade valiosa para os trabalhadores brasileiros que contribuíram para o fundo. Com um prazo que se encerra em breve, é imprescindível que todos verifiquem suas contas e estejam cientes de seus direitos.

O lucro do FGTS não apenas representa um alívio financeiro, mas também um reconhecimento pelo tempo de contribuição dos segurados. Portanto, não deixe essa chance escapar e aproveite para sacar o benefício que pode fazer a diferença no seu orçamento.

