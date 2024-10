Agora vai! Vagas 100% remotas no Will Bank: trabalhe de qualquer lugar ainda em 2024

O Will Bank, um banco digital com forte compromisso em democratizar o acesso ao sistema financeiro no Brasil, está oferecendo vagas de emprego 100% remotas em diversas áreas.

Com uma base sólida de mais de 5 milhões de clientes, o Will Bank se posiciona como a segunda maior empresa de pagamentos no Brasil. Este crescimento notável é sustentado por uma equipe de mais de 1.300 colaboradores, carinhosamente chamados de “Willers”.

O ambiente de trabalho no Will Bank é caracterizado por sua cultura colaborativa, que valoriza a diversidade e o desenvolvimento contínuo de talentos. Os “Willers” têm a oportunidade de contribuir em um espaço onde suas habilidades são reconhecidas e apreciadas.

Além de um local de trabalho inclusivo, o Will Bank oferece benefícios que atraem profissionais de diversas áreas. A flexibilidade de atuar remotamente permite que indivíduos de todo o Brasil se integrem a essa equipe inovadora.

O Will Bank oferece uma oportunidade única para profissionais que buscam flexibilidade e inclusão, com vagas 100% remotas que podem ser preenchidas de qualquer lugar do Brasil.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



A cultura do trabalho remoto no Will Bank

Trabalhar no Will Bank é sinônimo de flexibilidade e inovação. A empresa adota um modelo de trabalho remoto que permite aos colaboradores atuar de qualquer lugar, aumentando a qualidade de vida e a produtividade.

A cultura organizacional valoriza a diversidade e a inclusão, promovendo um espaço onde todos têm a oportunidade de se desenvolver e contribuir para o crescimento da empresa. Com uma abordagem voltada para a democratização do crédito, o Will Bank busca transformar a experiência bancária em algo acessível e eficiente para todos.

Benefícios atraentes para os colaboradores

Os benefícios oferecidos pelo Will Bank são projetados para atender às necessidades de seus colaboradores e podem variar conforme a posição e o tipo de contrato. Entre os principais benefícios, destacam-se:

Planos de saúde e odontológico : Acesso a serviços de saúde por meio da Amil Saúde, garantindo bem-estar e cuidado para os colaboradores e suas famílias.

: Acesso a serviços de saúde por meio da Amil Saúde, garantindo bem-estar e cuidado para os colaboradores e suas famílias. Seguro de vida e auxílio : Proteção adicional através do seguro de vida, além de auxílio creche e suporte para dependentes com deficiência.

: Proteção adicional através do seguro de vida, além de auxílio creche e suporte para dependentes com deficiência. Descontos em farmácias : Parcerias com farmácias e instituições como o Sesc, proporcionando descontos e benefícios adicionais.

: Parcerias com farmácias e instituições como o Sesc, proporcionando descontos e benefícios adicionais. Acesso a academias : Benefícios de saúde e bem-estar através de parcerias com o Gympass e o Totalpass, que oferecem aulas online e acesso a academias.

: Benefícios de saúde e bem-estar através de parcerias com o Gympass e o Totalpass, que oferecem aulas online e acesso a academias. Cartão Flash : Um valor mensal de R$ 1.346,00 para gastos flexíveis, promovendo autonomia financeira.

: Um valor mensal de R$ 1.346,00 para gastos flexíveis, promovendo autonomia financeira. Programa de Participação nos Resultados : O Distribuwill, um programa que permite aos colaboradores participar do sucesso da empresa.

: O Distribuwill, um programa que permite aos colaboradores participar do sucesso da empresa. Capacitação e desenvolvimento: Acesso a plataformas como SkillHub e EnglishBay, que promovem o aprimoramento profissional contínuo.

Esses benefícios refletem o compromisso do Will Bank em criar um ambiente de trabalho que valoriza a saúde, o desenvolvimento pessoal e a satisfação dos colaboradores.

Vagas disponíveis para diferentes perfis

Atualmente, o Will Bank está com diversas vagas abertas, todas 100% remotas, permitindo que profissionais de várias partes do Brasil se candidatem. A empresa busca talentos em diversas áreas, oferecendo posições que atendem desde iniciantes até profissionais mais experientes. Algumas das vagas disponíveis incluem:

Analista de Planejamento e Controle Pleno : Para profissionais que têm habilidade em análise e controle de projetos, trabalhando em regime CLT.

: Para profissionais que têm habilidade em análise e controle de projetos, trabalhando em regime CLT. Staff Software Engineer Mobile : Para especialistas em desenvolvimento mobile, com foco em inovação e tecnologia.

: Para especialistas em desenvolvimento mobile, com foco em inovação e tecnologia. Product Designer Pleno : Vaga exclusiva para pessoas negras e LGBTQIAP+, promovendo a diversidade na área de design.

: Vaga exclusiva para pessoas negras e LGBTQIAP+, promovendo a diversidade na área de design. Senior Analytics Engineer : Para profissionais com experiência em análise de dados, colaborando em projetos estratégicos.

: Para profissionais com experiência em análise de dados, colaborando em projetos estratégicos. Software Engineer Senior : Focado em desenvolvimento de software com alta complexidade.

: Focado em desenvolvimento de software com alta complexidade. Analista Sênior de Governança de Segurança da Informação : Para profissionais que atuam na proteção de dados e informações.

: Para profissionais que atuam na proteção de dados e informações. Cientista de Dados Sênior : Para especialistas em análise e interpretação de grandes volumes de dados.

: Para especialistas em análise e interpretação de grandes volumes de dados. Product Manager : Para aqueles que desejam liderar projetos e equipes em um ambiente dinâmico.

: Para aqueles que desejam liderar projetos e equipes em um ambiente dinâmico. Estagiário(a) em Tesouraria: Para estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência.

Essas oportunidades refletem a diversidade de funções disponíveis no Will Bank, abrangendo áreas como tecnologia, design, segurança da informação e gestão.

Como se candidatar

Se você está interessado em fazer parte do time do Will Bank e deseja saber mais sobre as vagas disponíveis, basta acessar a plataforma Remotar (https://remotar.com.br/). Nela, você encontrará todas as informações necessárias para a candidatura e detalhes sobre cada posição.

O processo de seleção é simples e voltado para atrair profissionais que compartilham da visão de transformar o cenário financeiro brasileiro.

Uma oportunidade inovadora e flexível para profissionais em todo o Brasil

Trabalhar no Will Bank representa uma excelente oportunidade para quem busca um ambiente de trabalho inovador e flexível.

Com a possibilidade de atuar de qualquer lugar do Brasil, a empresa não apenas valoriza a diversidade e a inclusão, mas também oferece benefícios atrativos que contribuem para o bem-estar de seus colaboradores.

Se você deseja fazer parte de uma instituição que está revolucionando o setor financeiro, não perca tempo e candidate-se a uma das vagas remotas disponíveis.

