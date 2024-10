Geração Z e os caixas eletrônicos; o que a pesquisa do Nubank revela? vem descobrir

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos e divulgada nesta terça-feira (22) pelo Nubank revela que 66% dos brasileiros utilizam aplicativos para efetuar pagamentos e consultar saldos bancários.

Essa tendência mostra um movimento crescente em direção à digitalização dos serviços financeiros, refletindo uma mudança significativa nos hábitos de consumo e nas preferências dos usuários.

O estudo revela que a geração Z, de 18 a 25 anos, lidera a transição para soluções digitais, com um em cada quatro jovens nunca tendo feito depósitos em caixas eletrônicos e 14% nunca tendo realizado saques.

Para completar, 16% dos entrevistados revelaram que nunca visitaram uma agência bancária para realizar qualquer transação. Esses dados demonstram uma clara preferência por serviços digitais, que oferecem maior comodidade e agilidade nas operações financeiras diárias.

Uma pesquisa revela que a crescente adoção de aplicativos financeiros e serviços digitais, especialmente entre os jovens, está transformando a relação dos brasileiros com o dinheiro e exigindo das instituições financeiras uma nova adaptação. (Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



O papel do Pix na nova era financeira da Geração Z, segundo o Nubank

A pesquisa do Nubank aponta que o Pix se tornou o serviço mais utilizado entre todas as gerações no Brasil. De acordo com a média geral, três em cada quatro entrevistados realizam transações via Pix de forma recorrente.

Essa popularidade se deve à praticidade e rapidez que o sistema oferece, permitindo transferências instantâneas a qualquer hora do dia, sem taxas adicionais. O Pix, introduzido pelo Banco Central em novembro de 2020, revolucionou a maneira como os brasileiros lidam com pagamentos e transferências.

A sondagem também levantou informações sobre onde os brasileiros buscam educação financeira. Surpreendentemente, 39% dos entrevistados afirmaram que acessam informações diretamente nos sites ou aplicativos de suas instituições financeiras.

Fontes de informação financeira: o crescimento das alternativas digitais

As redes sociais aparecem como uma segunda opção, com 30% dos brasileiros utilizando essas plataformas para aprender sobre finanças. Já os sites especializados em educação financeira e blogs de notícias ocupam, respectivamente, 29% e 25% da preferência dos entrevistados.

Vale destacar que apenas 21% dos participantes recorrem a gerentes de banco como fonte de informação financeira, o que indica uma mudança na forma como os consumidores se relacionam com o sistema financeiro.

Objetivos de investimento e expectativas

Quando se trata de objetivos financeiros, a pesquisa do Nubank revelou que 55% dos brasileiros desejam construir uma reserva de emergência. Esse é o principal foco, refletindo uma preocupação com a segurança financeira em tempos incertos.

Além disso, 38% dos entrevistados estão interessados em se preparar financeiramente para imprevistos, enquanto 28% buscam viajar e 22% desejam aumentar seu patrimônio ao longo prazo ou gerar rendimentos passivos adicionais.

A pesquisa indica que 66% dos brasileiros desejam orientações sobre investimentos de suas instituições financeiras, refletindo uma crescente demanda por educação financeira. Atender a essa expectativa pode ser um diferencial importante em um mercado competitivo.

Metodologia da pesquisa Nubank

Os dados apresentados fazem parte do estudo intitulado “A Nova Relação com o Dinheiro”, realizado pelo Instituto Ipsos a pedido do Nubank. Para a coleta das informações, o instituto aplicou um questionário online a 1.800 pessoas, selecionadas aleatoriamente e divididas igualmente entre Brasil, Colômbia e México.

O estudo abrangeu indivíduos de todas as regiões e diferentes faixas de renda, além de quatro faixas etárias a partir dos 18 anos. A amplitude da pesquisa garante uma visão abrangente sobre as tendências e comportamentos financeiros na América Latina.

A transformação digital nas finanças: uma nova era para os consumidores e instituições financeiras

A pesquisa do Ipsos pelo Nubank, revela que o uso de aplicativos financeiros e serviços digitais está se consolidando entre os brasileiros, especialmente entre os mais jovens. A preferência por soluções como o Pix e a busca por informações financeiras online indicam uma mudança significativa nas relações com o dinheiro.

À medida que os consumidores se tornam mais digitais, as instituições financeiras precisam se adaptar, oferecendo educação financeira e suporte personalizado para atender às novas expectativas de seus clientes.

Essa transformação é crucial para garantir que todos possam navegar com segurança em um cenário financeiro em constante evolução.

