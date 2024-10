10 GB de internet no Nubank! Aproveite essa oferta exclusiva para usuários

Os clientes do Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, têm um novo motivo para comemorar: a empresa lançou uma oferta exclusiva de 10 GB de internet gratuita.

Essa novidade é voltada para um público específico, em especial aqueles que costumam viajar para o exterior. Essa iniciativa busca atender à crescente demanda por conectividade em viagens internacionais, facilitando o acesso à internet sem custos adicionais.

É importante destacar que a promoção está disponível apenas para usuários do cartão Nubank Ultravioleta. Esse benefício permitirá que os clientes permaneçam conectados durante suas viagens, sem se preocupar com tarifas de roaming exorbitantes.

A oferta cobre mais de 130 países, incluindo destinos populares como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile e Reino Unido. Assim, os portadores do cartão poderão usufruir de uma experiência de viagem mais tranquila e conectada.

Não perca a chance de explorar o mundo conectado: com o Nubank, você ganha 10 GB de internet gratuita e pode viajar sem se preocupar com tarifas!(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Vantagens da oferta de internet

O pacote de 10 GB de internet é projetado para ser utilizado durante um período de 30 dias. Embora não seja destinado ao uso cotidiano, o benefício proporciona conveniência para quem está fora do Brasil.

Com a implementação dessa oferta, o Nubank demonstra um compromisso em atender as necessidades de seus clientes que necessitam de conectividade constante durante suas jornadas internacionais.

Com essa inovação, os clientes podem acessar redes sociais, aplicativos de mensagens e outros serviços de comunicação, tornando a experiência de viagem mais agradável e eficiente.

Além disso, a facilidade de comunicação permite que os viajantes compartilhem momentos especiais com amigos e familiares em tempo real, enriquecendo ainda mais suas experiências.

Como solicitar o eSIM para os 10 GB de internet?

Para ter acesso a esse benefício, os clientes do Nubank Ultravioleta devem utilizar um chip virtual conhecido como eSIM. O processo de ativação é simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo do Nubank. A seguir, apresentamos um passo a passo para facilitar a ativação:

Abra o aplicativo e acesse a seção “Benefícios Ultravioleta”. Selecione a opção “Viajar com internet gratuita”. Escolha o modelo do seu smartphone e siga as instruções para ativação do eSIM.

Após completar essas etapas, o usuário receberá um e-mail com instruções detalhadas sobre como instalar o eSIM em seu dispositivo. É importante ressaltar que as orientações variam conforme o sistema operacional do aparelho, incluindo instruções específicas para iPhones, dispositivos Samsung e outros modelos Android.

Requisitos para usufruir do benefício

Para aproveitar essa oferta, os clientes devem atender a alguns critérios estabelecidos pelo Nubank. Primeiramente, apenas os portadores do cartão Nubank Ultravioleta podem se inscrever para receber o eSIM.

Além disso, é fundamental que o dispositivo seja compatível com a tecnologia eSIM, uma característica comum em smartphones modernos.

Uma vez ativado o benefício, os clientes devem verificar a conectividade e garantir que o serviço esteja funcionando corretamente antes de embarcar em suas viagens.

Embora a oferta tenha um caráter temporário, ela representa uma excelente oportunidade para manter a comunicação sem as preocupações das tarifas de roaming, que muitas vezes são elevadas e complicadas.

A filosofia do Nubank em oferecer benefícios

O Nubank oferece 10 GB de internet gratuita para proporcionar uma experiência bancária inovadora, atendendo clientes que valorizam praticidade e conectividade global. A fintech busca expandir seus serviços para facilitar o acesso à internet em qualquer lugar.

A crescente demanda por conectividade global torna o Nubank uma opção atrativa para usuários modernos, ressaltando a importância de se manter conectado. A oferta de internet gratuita evita custos adicionais e proporciona tranquilidade aos viajantes, permitindo que aproveitem melhor suas experiências.

Além disso, o Nubank reafirma sua posição no mercado ao inovar e se adaptar às necessidades de seus usuários. Essa abordagem não só melhora a satisfação do cliente, mas também promove a fidelidade e o engajamento com a marca, contribuindo para o crescimento contínuo da fintech no Brasil e no exterior.

Com a oferta de 10 GB de internet gratuita, o Nubank não apenas atende à necessidade de conectividade de seus clientes, mas também se estabelece como um banco digital que compreende as demandas do consumidor moderno.

Essa estratégia é um passo significativo em direção à construção de um futuro onde a tecnologia e a experiência do usuário estão sempre em primeiro lugar.

Assim, os clientes podem desfrutar de viagens mais conectadas e tranquilas, sem se preocupar com as altas tarifas de roaming, aproveitando o melhor que o mundo digital tem a oferecer.

