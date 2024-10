Sua perícia médica do INSS foi cancelada? Descubra o que fazer agora mesmo

Após a realização da perícia médica, muitos segurados do INSS enfrentam um dilema: a ausência de registro da presença no aplicativo Meu INSS.

A ausência de registro da perícia pode causar angústia, sendo essencial analisá-la com cautela, pois impacta a concessão de benefícios. Compreender os motivos dessa discrepância é crucial para os beneficiários evitarem transtornos e assegurarem seus direitos.

Uma das principais causas para a ausência de registro da perícia no aplicativo é a falha na comunicação entre os sistemas do INSS. Isso resulta em informações equivocadas, indicando que o beneficiário não compareceu ao exame devido à atualização tardia dos registros.

Problemas técnicos e erro humano podem levar à desatualização dos dados do INSS, tornando essencial o acompanhamento dos agendamentos pelos beneficiários. A diferença de horários entre a perícia e a atualização do sistema também pode causar informações erradas. Por isso, é importante que os segurados verifiquem a situação após um tempo.

Falhas na comunicação entre os sistemas do INSS podem resultar em registros incorretos da perícia, levando à confusão sobre o comparecimento dos beneficiários.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Causas da falta de registro no aplicativo Meu INSS

A ausência de registro da perícia no aplicativo Meu INSS pode ser causada por falhas técnicas no sistema e pela demora na atualização dos dados. Portanto, é fundamental que os beneficiários estejam cientes desse tempo de processamento para evitar confusões.

Outro ponto importante é o horário da perícia. O beneficiário pode ter comparecido ao local corretamente, mas se a atualização não ocorrer logo após, isso pode gerar a falsa impressão de que não houve comparecimento. Para evitar esses problemas, recomenda-se que os segurados acompanhem o status de seus pedido.

Além das falhas técnicas e de atualização, pode haver situações em que o beneficiário se apresenta em um local ou horário diferente do agendado. Isso pode ocorrer por confusões com os horários ou mudanças inesperadas no cronograma do INSS.

O que fazer em caso de não registro da Perícia

Se o beneficiário perceber que o aplicativo ainda mostra a informação de não comparecimento, é fundamental tomar algumas medidas. Primeiramente, recomenda-se entrar em contato com o INSS para relatar a situação. A comunicação direta com a instituição pode esclarecer as dúvidas e auxiliar na resolução do problema.

É aconselhável ter em mãos o comprovante de comparecimento à perícia, já que esse documento pode ser solicitado durante o contato. Além disso, é crucial guardar o documento que é fornecido após a realização da perícia.

O comprovante de comparecimento à perícia é essencial para proteger os direitos do segurado e evitar problemas no sistema. Manter os dados atualizados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) também é crucial para garantir o acesso aos benefícios.

Veja também:

A importância da comunicação e acompanhamento

Diante de possíveis problemas com o registro da perícia médica no aplicativo Meu INSS, a comunicação e o acompanhamento se mostram essenciais. Os beneficiários devem estar sempre atentos às informações disponíveis e realizar a verificação regularmente.

Além disso, a interação com o INSS e a manutenção dos dados atualizados são ações que podem evitar complicações e garantir que os direitos dos segurados sejam plenamente atendidos.

O acompanhamento contínuo, a comunicação direta e a organização de documentos são essenciais para um atendimento eficaz e sem surpresas. A proatividade dos beneficiários é crucial para assegurar que seus direitos sejam respeitados e que tenham acesso aos benefícios.

Assista: