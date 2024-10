Alerta máximo! Não sacou o Abono salarial? Governo faz a ultima chamada; não perca seu dinheiro

O abono salarial representa uma importante ajuda financeira para milhões de brasileiros.

Muitos trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial, e o governo alerta para a urgência do resgate. É fundamental que os beneficiários conheçam as datas e requisitos para não perder essa oportunidade.

O abono salarial é uma transferência de renda que beneficia trabalhadores que atendem a determinados critérios, especialmente aqueles que possuem rendimentos mais baixos. Não realizar o saque dentro do prazo pode levar à perda desse auxílio, o que impacta diretamente as finanças de muitas famílias.

Com o aumento do custo de vida, é essencial que os beneficiários estejam atentos às orientações do governo sobre o saque do abono salarial. O governo já iniciou a divulgação dos prazos finais, e os trabalhadores devem acompanhar as informações para evitar surpresas financeiras.

Prazo para saque do Abono Salarial está chegando ao fim

O Ministério do Trabalho destacou a urgência em relação ao prazo para o saque do abono salarial. Em setembro, mais de 475 mil pessoas conseguiram retirar o benefício, mas ainda existem cerca de 247 mil trabalhadores que não realizaram o saque.

Esse total representa um valor superior a R$ 228 milhões, o que evidencia a necessidade de os trabalhadores se manterem informados sobre prazos e informações relevantes.

O calendário de pagamentos do abono salarial encerrou em agosto, mas 723 mil trabalhadores ainda não retiraram os valores devidos. Os recursos estarão disponíveis até 27 de dezembro de 2024, após o qual retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Critérios e formas de saque do Abono Salarial em 2024

Os trabalhadores que solicitaram a revisão do abono salarial devem ficar atentos, pois os pagamentos ocorrem sempre no dia 15 ou no primeiro dia útil seguinte do mês. Para mais informações sobre o benefício, é possível consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o Portal GOV.BR.

Os trabalhadores têm direito ao abono salarial se estiverem cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e tiverem recebido até dois salários mínimos, além de terem trabalhado pelo menos 30 dias em 2022. As informações devem estar corretamente registradas pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

A Caixa Econômica Federal oferece o pagamento do abono salarial prioritariamente por crédito em conta, além de opções de saque em agências e lotéricas. No Banco do Brasil, o pagamento é feito por crédito em conta ou transferências, com atendimento presencial disponível para não correntistas.

Não deixe para depois; garanta seus valores

Com o prazo para o saque do abono salarial se aproximando, é essencial que os trabalhadores fiquem atentos às orientações do governo e às datas limite para retirar o benefício.

O abono salarial é uma importante ferramenta de apoio às famílias que enfrentam dificuldades financeiras, e não realizá-lo pode significar a perda de uma quantia significativa.

Para garantir a retirada bem-sucedida dos recursos, os trabalhadores devem verificar sua elegibilidade e agir rapidamente antes do prazo final. Manter-se informado e proativo é essencial para usufruir desse direito, melhorando as condições financeiras e contribuindo para o sustento da família.

