Nubank: descubra como pagar suas contas ficou muito mais fácil com essa função

Nos últimos anos, a gestão das finanças pessoais tornou-se mais prática e acessível para milhões de brasileiros, em grande parte graças à inovação tecnológica trazida por fintechs.

Um exemplo notável da transformação digital no setor financeiro é o Assistente de Pagamentos do Nubank. Este serviço foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a vida de seus clientes, proporcionando soluções que automatizam tarefas financeiras comuns.

O Assistente de Pagamentos permite aos usuários automatizar processos financeiros importantes, como o pagamento de contas e a realização de transferências via Pix. Com essa inovação, os clientes podem programar pagamentos de boletos e agendar transferências de forma simples e rápida.

Além de facilitar transações, o assistente ajuda na organização das finanças pessoais dos usuários. Ao eliminar a necessidade de ações manuais, ele torna o gerenciamento financeiro mais ágil e intuitivo.

Um retorno real na economia de tempo

De acordo com dados recentes divulgados pelo Nubank, o Assistente de Pagamentos proporcionou uma economia impressionante de mais de 750 mil horas aos seus usuários entre outubro de 2023 e setembro de 2024.

Esse tempo economizado equivale a aproximadamente 85 anos, anteriormente gastos em atividades manuais, como o pagamento de contas e a realização de transferências.

Portanto, essa ferramenta não só simplifica a vida dos usuários, mas também reforça o compromisso do Nubank em oferecer soluções que otimizem o uso do tempo e dos recursos financeiros.

Automação e crescimento expressivo

Nos últimos 12 meses, o Assistente de Pagamentos do Nubank experimentou um crescimento notável de 168%, com 21,8 milhões de usuários cadastrando pelo menos um pagamento recorrente no sistema. Um dos recursos mais destacados dessa funcionalidade é o Pix Programado, que permite aos clientes agendar transferências automáticas.

Outro recurso que merece destaque é o Buscador de Boletos, uma ferramenta que reúne todas as cobranças registradas no CPF ou CNPJ do cliente.

Essa funcionalidade facilita a visualização e o pagamento de compromissos, resultando em um crescimento de 117% no número de usuários e um aumento de 109% no volume de contas pagas por meio da plataforma. Esses dados demonstram que os clientes estão se beneficiando amplamente das inovações oferecidas pelo Nubank.

Benefícios adicionais para os clientes

De acordo com Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, “O Assistente de Pagamentos do Nubank é o resultado do uso de tecnologia e um elemento fundamental em nossa missão de servir ao cliente como um assistente pessoal em diferentes momentos da gestão de suas finanças”.

Isso destaca a visão da empresa de tornar a gestão financeira mais intuitiva e acessível a todos. Os benefícios adicionais proporcionados pelo Assistente de Pagamentos são inegáveis.

A automatização de pagamentos não só ajuda os usuários a economizar tempo, mas também promove uma maior organização e controle sobre suas finanças. Isso é especialmente importante em um cenário econômico onde a administração correta dos recursos é essencial para garantir a saúde financeira.

Transformando finanças com o Nubank

O Assistente de Pagamentos do Nubank se consolida como uma solução prática e inovadora para milhões de brasileiros, automatizando pagamentos e oferecendo mais controle sobre as finanças pessoais.

Com recursos como o Pix Programado e o Buscador de Boletos, os clientes podem não apenas economizar tempo, mas também evitar preocupações, mantendo suas contas em dia de forma simples e eficiente.

Em um mercado financeiro em constante evolução, soluções como o Assistente de Pagamentos mostram como a tecnologia pode transformar a maneira como lidamos com nosso dinheiro, promovendo um futuro mais ágil e dinâmico para todos os usuários.

