Descanso merecido; saiba como usar seu FGTS para viajar! 3 ótimas dicas

Os trabalhadores brasileiros ganharam uma nova opção para realizar o sonho de viajar, utilizando o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de passagens aéreas.

Essa novidade, oferecida pela Gol Linhas Aéreas, traz uma oportunidade inédita de transformar o saldo do FGTS em viagens sem comprometer o orçamento mensal. Viajar sempre foi um desejo para muitas pessoas, mas as despesas envolvidas podem dificultar o planejamento.

Com essa nova possibilidade, muitos poderão antecipar até dez anos do saque-aniversário do FGTS, facilitando o acesso a esse tipo de experiência. Com pelo menos R$ 300 disponíveis no fundo, os clientes podem planejar suas viagens de maneira mais acessível, o que inclui até pessoas desempregadas ou com restrições de crédito, desde que tenham saldo no FGTS.

A antecipação do saque-aniversário do FGTS para compra de passagens aéreas é uma novidade crescente. Funciona como crédito consignado, oferecendo maior segurança e acessibilidade.

A utilização do FGTS para financiar viagens aéreas torna o sonho de viajar mais acessível, democratizando o turismo e atraindo novos perfis de consumidores.



Como funciona o processo

Para quem deseja usar o FGTS na compra de passagens aéreas, o processo é bastante simples e acessível. O cliente deve acessar o site da Gol Linhas Aéreas e escolher essa forma de pagamento durante a compra das passagens.

O procedimento precisa ser iniciado com antecedência mínima de quatro dias antes da viagem, para garantir que todo o crédito e a reserva sejam devidamente validados.

A parceria entre Gol, Banco Digio e Finantech permite antecipar o saque-aniversário do FGTS para financiar viagens, oferecendo crédito garantido e seguro para os clientes.

Quem pode aproveitar essa oportunidade

Qualquer pessoa com saldo no FGTS pode se beneficiar dessa novidade. Não é necessário estar empregado no momento da solicitação, nem ter uma situação financeira completamente regular. O que importa é ter saldo disponível no FGTS, uma vez que o crédito concedido tem como base os saques futuros do saque-aniversário.

Dessa forma, até mesmo pessoas negativadas ou com dificuldades de crédito podem utilizar essa modalidade para viajar. Como o FGTS serve como garantia, o risco para os bancos é reduzido, o que aumenta as chances de aprovação do crédito para o cliente.

Essa iniciativa também é uma solução para aqueles que não conseguem ajustar suas finanças mensais para incluir gastos com viagens. Diferente de empréstimos convencionais, onde há impacto direto no orçamento mensal, o cliente utiliza um recurso que já lhe pertence, sem criar novas dívidas.

Vantagens e limitações

A modalidade democratiza as viagens aéreas ao permitir que mais pessoas usem o FGTS para financiar passagens. Com isso, a Gol e seus parceiros ampliam o acesso a esse serviço.

A antecipação do saque-aniversário não afeta o fluxo financeiro do cliente, pois o valor é descontado diretamente do saldo. A operação é legal e transparente, seguindo a legislação brasileira.

Por outro lado, é importante que os interessados estejam cientes de que, ao antecipar o saque-aniversário, estarão comprometendo o saldo futuro do FGTS. Isso significa que, nos próximos anos, o valor disponível para saque será reduzido proporcionalmente ao valor antecipado.

Democratização do turismo

O uso do FGTS para financiar viagens aéreas representa uma mudança no turismo, adaptando-se às novas demandas. A Gol e seus parceiros visam atrair um público mais diversificado, facilitando o acesso às viagens.

Ao utilizar um recurso já disponível para os trabalhadores, essa modalidade representa uma alternativa viável para quem deseja viajar sem comprometer o orçamento familiar ou recorrer a linhas de crédito convencionais, muitas vezes com taxas de juros mais altas.

Em resumo, essa nova possibilidade de usar o FGTS para comprar passagens aéreas surge como uma solução inovadora e acessível para aqueles que desejam realizar o sonho de viajar. Com um processo simples e seguro, ela oferece mais flexibilidade financeira e democratiza o acesso às viagens.

