Top funcionalidades! APP CNH e todos os recursos que você precisa conhecer

A Carteira Digital de Trânsito (CDT) se consolidou como uma ferramenta essencial para motoristas no Brasil desde seu lançamento em 2017.

Com mais de 58 milhões de usuários, o aplicativo não apenas funciona como uma versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas também oferece uma gama de funcionalidades que facilitam a gestão da documentação de trânsito.

A digitalização das informações na Carteira Digital de Trânsito (CDT) oferece segurança e praticidade, facilitando o acesso dos motoristas a documentos essenciais. Com a plataforma, os usuários conseguem verificar a validade da CNH e recebem alertas sobre o vencimento do documento.

As funcionalidades da Carteira Digital de Trânsito (CDT) ajudam a evitar surpresas, como dirigir com a habilitação vencida, e permitem a exportação segura de cópias digitais da CNH. Além disso, o uso de QR Code facilita a fiscalização, permitindo que agentes de trânsito acessem informações do condutor em tempo real.

(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Novidades em desenvolvimento na CDT

A Carteira Digital de Trânsito continua a se aprimorar, com novos recursos em desenvolvimento. Recentemente, foi adicionada a opção de pagamento de multas com desconto, aliviando financeiramente os motoristas que precisam regularizar pendências.

A possibilidade de venda digital de veículos na Carteira Digital de Trânsito (CDT) agiliza a transferência de propriedade, evitando complicações financeiras e eliminando a necessidade de ir ao cartório. Essa inovação torna o processo de venda mais rápido e eficiente para compradores e vendedores.

Adicionalmente, uma atualização recente no design do aplicativo visa melhorar a experiência do usuário. A nova interface foi projetada para ser mais intuitiva e facilitar a navegação, permitindo que os motoristas encontrem as informações de que precisam de forma rápida e eficaz.

Adoção do registro nacional positivo de condutores (RNPC)

Uma das inovações mais esperadas é a adesão da CDT ao Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). Essa iniciativa permitirá que motoristas que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses recebam benefícios como descontos em multas e isenções de taxas.

Essa mudança incentivará a condução responsável e pode resultar em uma redução significativa nas penalidades financeiras para motoristas prudentes.

CNH digital: transferência digital de veículos

A Carteira Digital de Trânsito permite a transferência digital de propriedade de veículos, agilizando o processo de venda ao dispensar a ida ao cartório. Tanto compradores quanto vendedores precisam ter o aplicativo instalado e suas identidades validadas para realizar a transação.

O vendedor inicia a transferência do veículo inserindo os detalhes e o CPF do comprador, que confirma a transação por notificação. A segurança é garantida por uma assinatura eletrônica, e após a confirmação, o registro é atualizado em tempo real pela Senatran.

É importante ressaltar que essa funcionalidade está disponível apenas para documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021, data em que o Documento Único de Transferência (DUT) foi substituído pela versão digital (ATPV-e). Essa mudança garante a validade jurídica das transferências realizadas através do aplicativo.

Como instalar e usar a carteira digital de trânsito

Para aqueles que ainda não utilizam a CDT, a instalação é um processo simples e rápido. Basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone e baixar o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”. Após a instalação, o usuário deve realizar o login com uma conta Gov.br; se não tiver uma, será necessário criá-la.

O usuário deve acessar a seção “Habilitação” no aplicativo, escolher “Baixar CNH” e inserir o número de registro e o código de segurança. Após criar uma senha de acesso de quatro dígitos, a CNH digital estará disponível, com a mesma validade jurídica da versão impressa.

A Carteira Digital de Trânsito é um exemplo claro de como a tecnologia pode revolucionar o cotidiano dos motoristas brasileiros, oferecendo soluções práticas, seguras e acessíveis. Com as constantes inovações, o aplicativo promete continuar facilitando a vida dos condutores, promovendo um trânsito mais organizado e seguro em todo o país.

