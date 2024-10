Casas rápidas e baratas: a nova tecnologia que vai transformar a construção

A construção civil está prestes a passar por uma revolução no Brasil. Com o avanço de novas tecnologias, a promessa de construir casas de forma mais rápida e com custos reduzidos está se tornando realidade.

Um exemplo disso é o uso da impressão 3D, que já foi testada com sucesso em diversos países e agora chega ao mercado brasileiro com potencial para transformar o setor. O uso dessa tecnologia pode ser a solução para otimizar o tempo e reduzir os custos na construção de imóveis, atendendo à crescente demanda habitacional.

A impressão 3D na construção funciona de maneira similar à impressão de objetos em pequena escala, só que, neste caso, a impressora cria casas inteiras, camada por camada. No processo, a máquina utiliza concreto especial como material base, empilhando as camadas de forma precisa e eficiente.

A vantagem está na automação e no controle do processo, que praticamente elimina erros e retrabalhos. Com isso, a obra é executada de forma muito mais ágil, com redução significativa da necessidade de mão de obra.

A impressão 3D promete revolucionar o setor da construção civil, possibilitando a criação de casas mais rápidas, acessíveis e sustentáveis.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Tecnologia 3D aplicada na construção civil

A Alemanha foi um dos primeiros países a testar o uso de impressoras 3D para a construção de casas. Em projetos pilotos, o uso de concreto impresso se mostrou eficiente, gerando otimismo quanto à sua aplicação em larga escala.

Nos Estados Unidos, essa tecnologia já está sendo usada em empreendimentos reais. Na cidade de Georgetown, no Texas, um bairro inteiro com 100 casas foi erguido utilizando impressoras 3D. Essas casas, que variam de 200 a 250 metros quadrados, foram construídas em tempo recorde, e os primeiros moradores já começaram a se mudar.

O Lavacrete é um concreto especial usado na impressão de paredes, aplicado em camadas por robôs de alta precisão, assegurando construções uniformes e resistentes. A tecnologia também permite pré-moldar e encaixar rapidamente as instalações hidráulicas, elétricas e o telhado.

A impressão 3D acelera a construção de casas, finalizando-as em até três semanas, dez vezes mais rápido que os métodos tradicionais. Além disso, o processo reduz a necessidade de trabalhadores, exigindo apenas operadores de máquinas.

Redução de custos e sustentabilidade

A economia de tempo e mão de obra impacta diretamente no custo da obra. Menos trabalhadores, menor tempo de construção e menos desperdício de materiais geram uma economia substancial. Isso é um fator crucial para tornar o imóvel mais acessível ao consumidor final.

Em Georgetown, por exemplo, as casas foram vendidas por valores entre US$ 400 mil e US$ 599 mil, o que equivale a cerca de R$ 1,9 milhão a R$ 2,8 milhões. Esses preços são competitivos, considerando o padrão das construções e o tempo necessário para finalizá-las.

A impressão 3D na construção reduz custos e gera menos resíduos, tornando o processo mais sustentável e limpo. Além disso, a presença reduzida de trabalhadores minimiza o risco de acidentes no canteiro de obras.

Impressão 3D no Brasil

No Brasil, a tecnologia de impressão 3D para construção de casas ainda está dando os primeiros passos. Uma das pioneiras nesse mercado é a empresa Hom3D, sediada em Sinop, no Mato Grosso. A start-up brasileira está desenvolvendo suas próprias soluções de engenharia e tecnologia para começar a operar no setor de impressão de casas.

Embora ainda aguarde certificações necessárias para iniciar as operações em grande escala, a Hom3D já divulgou que será capaz de produzir casas de aproximadamente 70 metros quadrados, o que representa uma alternativa interessante para o mercado habitacional no país.

A introdução da impressão 3D no Brasil promete revolucionar o mercado imobiliário, reduzindo custos e acelerando a entrega de habitações. Essa tecnologia pode ser crucial para enfrentar o déficit habitacional, especialmente nas áreas mais carentes.

O futuro da construção no Brasil

A aplicação da impressão 3D na construção civil é uma realidade que está cada vez mais próxima de se consolidar no Brasil. Com a tecnologia ganhando espaço e empresas como a Hom3D inovando no mercado, o país poderá se beneficiar de soluções que combinem rapidez, economia e sustentabilidade.

Além disso, o uso de materiais como o Lavacrete, desenvolvido especificamente para impressão 3D, garante durabilidade e segurança nas construções.

Nos próximos anos, a impressão 3D deve se tornar uma alternativa viável para a construção de casas, oferecendo moradia de qualidade a um custo reduzido. Essa inovação promete revolucionar a construção civil, beneficiando tanto empresas quanto consumidores.

