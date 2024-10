3 motivos para repensar o uso do cartão por aproximação; imperdível

Nos últimos anos, o uso de cartões de crédito e débito por aproximação, também conhecido como pagamento por NFC (Near Field Communication), ganhou popularidade.

A tecnologia de pagamento por aproximação oferece conveniência aos consumidores, permitindo transações rápidas com um toque. No entanto, essa facilidade também apresenta riscos que devem ser considerados.

À medida que essa tecnologia se populariza, as preocupações relacionadas à segurança financeira se tornam mais evidentes. O aumento das fraudes financeiras, especialmente por meio de clonagem de cartões, exige que os consumidores estejam mais atentos.

Nesse cenário, a conscientização é a chave para uma experiência segura. Os consumidores precisam adotar medidas de precaução para proteger suas informações financeiras. Estar informado sobre os perigos associados ao pagamento por aproximação é o primeiro passo para garantir uma utilização mais segura dessa prática moderna.

Embora o pagamento por aproximação traga conveniência, é essencial que os usuários permaneçam vigilantes e informados para proteger suas informações financeiras contra fraudes.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



1. Crescimento das fraudes e golpes

O avanço da tecnologia é acompanhado por uma evolução nos métodos de fraudes, especialmente no que diz respeito ao uso do cartão por aproximação. Recentemente, uma das estratégias mais alarmantes é a clonagem de informações dos cartões por meio de dispositivos com tecnologia NFC.

A empresa de cibersegurança ESET revelou que criminosos estão explorando vulnerabilidades presentes em aparelhos Android para cometer esses delitos. A forma como esses golpes ocorrem é bastante preocupante. Criminosos enviam mensagens em massa que se disfarçam como comunicações legítimas de instituições financeiras.

Golpistas enviam mensagens falsas sobre problemas nas contas, levando as vítimas a baixar aplicativos com malwares. Ao instalar, as vítimas permitem que os criminosos acessem suas informações financeiras, possibilitando fraudes

2. Riscos associados ao uso impróprio

Os riscos de fraude não se limitam apenas ao processo de instalação de aplicativos maliciosos. A própria tecnologia de aproximação pode ser explorada por criminosos que utilizam dispositivos que conseguem capturar os dados de pagamento sem a necessidade de contato físico.

Isso significa que, em locais movimentados, como transportes públicos ou filas em estabelecimentos, um golpista pode, inadvertidamente, clonar os dados do cartão de uma vítima que esteja utilizando a tecnologia. Assim, é vital que os usuários estejam cientes dos locais em que realizam suas transações.

Usar o cartão por aproximação em áreas com grande concentração de pessoas pode aumentar a probabilidade de fraudes. Além disso, é sempre prudente monitorar as transações em suas contas bancárias para identificar qualquer atividade suspeita o quanto antes.

3. Protegendo seus dados pessoais

Uma forma efetiva de proteger-se contra fraudes é desativar a função de pagamento por aproximação nos cartões e dispositivos que a suportam. Para realizar esse procedimento, o usuário deve acessar o aplicativo de seu banco ou operadora do cartão.

A maioria das instituições financeiras oferece essa opção de maneira simples e rápida, permitindo que o cliente tenha mais controle sobre suas informações pessoais.

Nos smartphones Android, por exemplo, o NFC pode ser desativado acessando as configurações de “Conectividade” ou “Rede e Internet”. Essa ação pode ajudar a evitar que dados sejam lidos sem o consentimento do usuário. A segurança deve ser uma prioridade para aqueles que desejam utilizar a tecnologia de pagamento por aproximação.

Dicas de segurança para uso do cartão por aproximação

Além de desativar o NFC quando não estiver em uso, existem várias práticas que os usuários devem seguir para garantir sua segurança ao utilizar cartões por aproximação. Primeiramente, é crucial evitar realizar pagamentos em locais desconhecidos ou que não aparentam ter segurança.

Sempre confira o valor da transação antes de aproximar o cartão ou smartphone do terminal de pagamento. Outro aspecto importante é não compartilhar informações bancárias ou dados pessoais em mensagens ou aplicativos não verificados.

Proteja suas informações financeiras

Embora a tecnologia de pagamento por aproximação ofereça um nível de conveniência inegável, ela não é isenta de riscos. Com o crescimento das fraudes e das técnicas utilizadas pelos cibercriminosos, é vital que os usuários adotem uma abordagem proativa para proteger suas informações financeiras.

Ao estar ciente dos perigos associados e seguir as melhores práticas de segurança, é possível usufruir das vantagens dessa tecnologia de maneira segura. A segurança deve sempre ser prioridade, e a educação do consumidor é uma ferramenta crucial nessa batalha contra fraudes.

