Sensacional! Acordo Chile-Brasil traz reconhecimento da CNH para ambos os países; entenda

Recentemente, Brasil e Chile firmaram um acordo histórico que promete transformar a experiência de motoristas nos dois países.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma visita oficial a Santiago, selou um conjunto significativo de tratados com seu colega chileno Gabriel Boric. Entre os 19 acordos assinados, destaca-se o Acordo para o Reconhecimento Recíproco de Carteiras de Habilitação (CNH), que visa simplificar a condução de veículos por cidadãos de ambas as nações.

Esse tratado representa um avanço notável, pois elimina etapas burocráticas que antes dificultavam a validação da CNH em território estrangeiro. Com a nova diretriz, motoristas brasileiros que desejam dirigir no Chile e chilenos que vêm ao Brasil poderão converter suas habilitações com mais agilidade.

A iniciativa demonstra o comprometimento dos governos em estreitar laços e promover a integração entre Brasil e Chile, fortalecendo a relação bilateral entre esses importantes vizinhos da América do Sul.

O acordo entre Chile e Brasil promete revolucionar a mobilidade dos motoristas, permitindo o reconhecimento mútuo da CNH e facilitando viagens entre os países.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Simplificação do processo de conversão da CNH

O novo acordo traz mudanças significativas para motoristas que pretendem converter suas carteiras de habilitação. Antes, o processo incluía procedimentos complicados, como testes teóricos e práticos, que tornavam a validação da CNH em outro país um verdadeiro desafio.

Agora, os motoristas que residem no país vizinho poderão solicitar a conversão de suas CNHs sem a necessidade de realizar novos exames. Esse avanço é crucial para incentivar a mobilidade dos cidadãos que se deslocam entre os dois países, seja por motivos de trabalho, estudos ou turismo.

A facilidade no reconhecimento da CNH deverá beneficiar, em especial, o crescente número de brasileiros que viajam ao Chile a negócios ou lazer, além de chilenos que visitam o Brasil.

Integração e conexão na América do Sul

Durante a assinatura do acordo, o presidente Lula enfatizou que essa parceria faz parte de um plano mais abrangente de integração na América do Sul. Essa estratégia inclui investimentos em infraestrutura viária, que facilitarão a conexão entre os países e estimularão o turismo.

O crescimento do turismo é um aspecto vital, uma vez que milhares de brasileiros e chilenos circulam entre as duas nações anualmente. A facilitação do tráfego de pessoas não apenas contribui para o fortalecimento das relações culturais, mas também para o crescimento econômico em ambos os lados da fronteira.

Com as novas regras de reconhecimento de CNH, a expectativa é que mais cidadãos se sintam à vontade para explorar o que cada país tem a oferecer, fortalecendo ainda mais os laços entre as duas culturas.

Regras específicas para residentes

Embora o acordo ofereça diversas facilidades, existem regras específicas que devem ser seguidas para a conversão da CNH. Primeiramente, a CNH deve ter sido emitida antes de o motorista obter o status de residente no país onde deseja dirigir.

Além disso, somente carteiras definitivas e em vigor serão aceitas, excluindo aquelas que estão em caráter provisório. Outro ponto importante é que o acordo não abrange motoristas com menos de 18 anos, mesmo que possuam uma CNH definitiva.

Também é necessário respeitar restrições e condições indicadas na habilitação original, como a obrigatoriedade do uso de óculos, garantindo que todos os motoristas estejam aptos a dirigir de forma segura.

Além disso, o processo de conversão envolve o pagamento de taxas e formalidades administrativas, conforme a legislação de cada país. Para garantir a autenticidade dos documentos, o acordo estabelece mecanismos de verificação entre as autoridades de trânsito do Brasil e do Chile, assegurando um processo seguro e eficiente.

Acordos internacionais do Brasil

Vale ressaltar que, além do acordo com o Chile, o Brasil já firmou tratados semelhantes com outros países, como Portugal e Itália. Em 2023, foram estabelecidos acordos que permitem que brasileiros residentes na Europa convertam suas CNHs sem a necessidade de realizar novos testes ou aulas em autoescolas.

Essa facilitação não só beneficia motoristas brasileiros, mas também permite que cidadãos de Portugal e Itália que se mudam para o Brasil desfrutem das mesmas condições. O acordo com Portugal garante que brasileiros em situação regular possam continuar dirigindo com suas habilitações no país europeu.

O tratado com a Itália, firmado em julho de 2023, também simplifica o processo para motoristas, isentando-os de aulas e exames teóricos. Essas iniciativas ressaltam o compromisso do Brasil em fortalecer relações internacionais que beneficiem seus cidadãos.

Veja também:

Avanço na integração regional e fortalecimento das relações bilaterais

O acordo entre Brasil e Chile para o reconhecimento recíproco de CNHs é um passo significativo em direção à integração regional e à facilitação do tráfego de cidadãos.

A nova medida não apenas beneficia motoristas, mas também promove o fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países.

Assim, espera-se que mais brasileiros e chilenos aproveitem as oportunidades de intercâmbio cultural e econômico, contribuindo para um futuro mais conectado e colaborativo na América do Sul.

Assista: