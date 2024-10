Recebendo pensão por morte? Descubra como ficam as parcelas consignadas; imperdível

Receber uma pensão por morte pode gerar muitas dúvidas, especialmente quando o falecido tinha dívidas, como empréstimos consignados.

Diante de pendências financeiras, muitos beneficiários se perguntam sobre sua responsabilidade em quitar essas dívidas, especialmente em relação ao empréstimo consignado. Uma dúvida comum é se as parcelas desse tipo de empréstimo serão descontadas diretamente da pensão por morte recebida.

Para esclarecer essas questões, é crucial entender as regras que regem a pensão por morte e o funcionamento do empréstimo consignado, além dos direitos e deveres dos beneficiários. Neste artigo, abordaremos como esses mecanismos interagem e quais as implicações para quem recebe o benefício, buscando trazer mais clareza ao tema.

Explicaremos como se dá o pagamento da pensão por morte e de que maneira as dívidas deixadas pelo falecido podem afetar o beneficiário. Essa compreensão é essencial para que os beneficiários saibam como proceder em relação às obrigações financeiras e seus direitos.

Descubra como o recebimento da pensão por morte impacta nas dívidas do consignado e saiba quais são seus direitos e deveres como beneficiário.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



O que é a pensão por morte?

A pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos dependentes de um segurado falecido. Esses dependentes podem ser cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 anos, filhos inválidos ou com deficiência, entre outros parentes que comprovem dependência financeira.

O valor do benefício varia conforme o salário de contribuição do segurado. A base do cálculo envolve a média das contribuições feitas à Previdência Social, sendo acrescida de percentuais determinados pela legislação.

Os dependentes devem manter seus dados atualizados no INSS e comprovar a dependência para garantir a pensão. Além disso, é possível acumular a pensão com outros benefícios, desde que atendidas as regras de acúmulo estabelecidas.

Como funciona o empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito pessoal em que as parcelas são descontadas diretamente do benefício previdenciário ou do salário do contratante. Esse tipo de empréstimo tem juros mais baixos, pois o risco de inadimplência é menor devido ao desconto automático.

Quando o segurado falece, o desconto das parcelas do consignado cessa imediatamente. Isso acontece porque o contrato de empréstimo consignado está vinculado ao benefício do falecido. Após a morte, a instituição financeira não pode realizar novos descontos sobre a pensão destinada aos dependentes.

Entretanto, é importante destacar que, embora o desconto do consignado pare, a dívida não desaparece automaticamente. As dívidas podem ser cobradas pela instituição financeira no processo de inventário, em que os bens do falecido são analisados para quitação de dívidas. Se houver herança, esses bens podem ser utilizados para pagar o saldo restante do consignado.

E os beneficiários da pensão por morte, devem pagar o consignado?

A legislação brasileira é clara ao proteger os beneficiários da pensão por morte em relação às dívidas do falecido. Os herdeiros e beneficiários não são responsáveis pelo pagamento das dívidas de empréstimo consignado. O valor das parcelas do consignado não pode ser descontado do benefício recebido após a morte do titular.

Se o falecido deixou bens, como imóveis ou saldos em contas bancárias, esses recursos podem ser utilizados para quitar a dívida. Isso ocorre no processo de inventário, que visa dividir os bens deixados pelo falecido entre os herdeiros e, ao mesmo tempo, quitar eventuais débitos, incluindo o consignado.

No entanto, se a herança não for suficiente para cobrir a dívida, o saldo devedor será extinto. Os beneficiários não precisam arcar com o restante da dívida caso não existam bens suficientes para sua quitação.

Como os seguros prestamistas podem ajudar?

É importante verificar se o empréstimo consignado do falecido contava com um seguro prestamista, que é uma modalidade de seguro vinculada ao empréstimo. Esse seguro pode quitar, parcial ou totalmente, o saldo devedor do consignado, aliviando a carga financeira sobre o patrimônio deixado pelo falecido.

Os beneficiários devem contatar a instituição financeira para verificar se o empréstimo estava coberto por seguro prestamista. Caso positivo, a seguradora será responsável por quitar a dívida, garantindo que o patrimônio do falecido e a pensão dos dependentes não sejam prejudicados.

Portanto, mesmo que o consignado esteja em aberto, há diversas medidas de proteção para que os herdeiros e beneficiários não sejam prejudicados financeiramente, desde a utilização dos bens da herança até a cobertura do seguro prestamista.

A importância de acompanhar o inventário

Outra questão relevante para quem recebe pensão por morte é acompanhar de perto o processo de inventário. Esse é o procedimento legal que define como os bens do falecido serão distribuídos entre os herdeiros e como as dívidas serão quitadas.

Durante o inventário, todas as dívidas do falecido, incluindo as de empréstimo consignado, serão verificadas. Caso o falecido tenha deixado herança, essa será utilizada para quitar os débitos, e o que restar será dividido entre os herdeiros.

Manter contato regular com o advogado responsável pelo inventário e com o banco que concedeu o consignado é essencial para garantir que todos os detalhes sejam esclarecidos e que o processo ocorra de forma justa e transparente.

Herdeiros devem quitar o consignado deixado pelo falecido?

Os beneficiários da pensão por morte não são responsáveis por quitar o empréstimo consignado deixado pelo falecido, a menos que haja bens na herança para isso.

Além disso, o seguro prestamista pode auxiliar na quitação da dívida, aliviando ainda mais os herdeiros dessa responsabilidade.

O importante é acompanhar o processo de inventário e manter-se informado sobre os direitos e deveres envolvidos nessa situação.

