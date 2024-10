A hora é agora trabalhador! Confira o calendário do 13º salário; imperdível

Com a chegada do fim do ano, uma das datas mais aguardadas pelos trabalhadores formais e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está se aproximando: o pagamento do 13º salário.

Este benefício, instituído em 1962, visa proporcionar um alívio financeiro no final do ano, ajudando tanto nas despesas de fim de ano quanto no planejamento para o início do próximo ano.

Com as festas de fim de ano, como Natal e Ano Novo, a renda extra proporcionada pelo 13º salário é um auxílio essencial para muitos brasileiros, seja para compras, viagens ou, ainda, para quitar dívidas acumuladas ao longo do ano.

Além disso, com o aumento dos custos de vida, o benefício se tornou uma oportunidade fundamental para os trabalhadores equilibrarem suas finanças e se prepararem para as despesas típicas do começo do ano, como impostos, matrículas escolares e material didático.

Como funciona o 13º salário?

O 13º salário é um direito garantido por lei a todos os trabalhadores com carteira assinada e aos aposentados e pensionistas do INSS. O benefício é calculado com base no salário integral do trabalhador ou no valor do benefício recebido pelo segurado do INSS.

Em termos simples, quem trabalhou o ano inteiro em uma empresa ou recebe um benefício previdenciário pelo mesmo período, receberá o equivalente a um salário ou benefício extra no fim do ano.

Para quem trabalhou menos de 12 meses no ano, o 13º salário será pago de forma proporcional. Isso significa que o valor final será calculado dividindo o salário por 12 e multiplicando pelo número de meses trabalhados. Por exemplo, se um trabalhador recebe R$ 3.000 por mês e trabalhou 6 meses no ano, o valor do 13º será de R$ 1.500 (R$ 3.000 ÷ 12 = R$ 250; R$ 250 x 6 = R$ 1.500).

Calendário de pagamento para 2024

Para o ano de 2024, o pagamento do 13º salário segue as diretrizes da legislação vigente. O abono será dividido em duas parcelas. A primeira parcela, equivalente a 50% do valor total, será paga até o final de novembro. É importante destacar que essa primeira parcela não sofre descontos de INSS ou Imposto de Renda.

Já a segunda parcela, que será depositada até o dia 20 de dezembro, incluirá os descontos previdenciários e, se aplicável, os descontos de Imposto de Renda. Caso a data limite de pagamento caia em um fim de semana ou feriado, o empregador deve antecipar o pagamento para o último dia útil anterior.

Pagamento para beneficiários do INSS

Assim como os trabalhadores formais, os aposentados e pensionistas do INSS também têm direito ao 13º salário. O calendário de pagamento para esses beneficiários segue o mesmo cronograma de pagamento dos demais benefícios previdenciários.

A primeira parcela é paga geralmente entre agosto e setembro, enquanto a segunda parcela é liberada no final do ano, juntamente com o benefício regular.

Beneficiários do INSS podem acompanhar as datas de pagamento diretamente pelo portal “Meu INSS” ou pelo aplicativo disponível para smartphones. Além disso, é possível consultar os valores e descontos aplicáveis ao abono natalino.

Dicas para aproveitar o 13º Salário de forma estratégica

Receber um salário extra no final do ano pode ser uma excelente oportunidade para organizar as finanças, mas é preciso planejar bem como utilizar esse recurso. Muitas vezes, a tentação de gastar o 13º salário em compras ou viagens pode ser grande, mas especialistas financeiros recomendam algumas estratégias que podem garantir mais segurança financeira.

Quitar Dívidas: Uma das melhores formas de utilizar o 13º salário é quitando dívidas. Dar prioridade às dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial, pode evitar que os gastos saiam do controle no futuro. Reservar para Impostos: No início do ano, algumas despesas obrigatórias surgem, como o pagamento do IPTU e do IPVA. Reservar parte do 13º para esses pagamentos pode evitar imprevistos no orçamento. Economizar: Aproveitar uma parte do 13º salário para fazer uma reserva financeira é uma boa estratégia para quem deseja se preparar para emergências ou para investir no futuro. Compras Planejadas: Caso queira aproveitar o valor extra para compras de fim de ano, a dica é planejar e pesquisar preços com antecedência, evitando gastar mais do que o necessário e cair em armadilhas de consumo.

Consulta ao 13º Salário

Para trabalhadores formais, a consulta ao valor do 13º salário pode ser feita diretamente com o setor de Recursos Humanos da empresa ou no contracheque, onde o valor e as datas de pagamento estarão informados.

Já para os beneficiários do INSS, o portal “Meu INSS” é a ferramenta principal para acompanhar o calendário e consultar o valor do abono.

O 13º salário é um benefício importante que proporciona alívio financeiro no final do ano. Com o planejamento adequado, é possível utilizá-lo para quitar dívidas, investir em metas financeiras e, claro, aproveitar as festividades de fim de ano.

Estar atento ao calendário e às regras de pagamento é essencial para garantir que o benefício seja aproveitado da melhor maneira possível.

