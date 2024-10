Nova função do WhatsApp: curtidas secretas nos status; passo a passo

O WhatsApp, uma das principais plataformas de mensagens do mundo, anunciou recentemente novas funcionalidades para o recurso “Status”.

A nova atualização do WhatsApp, que está sendo implementada de forma gradual desde 3 de outubro, traz melhorias significativas em interatividade e privacidade. Agora, os usuários podem mencionar contatos específicos em suas publicações de Status, notificando-os de maneira privada, algo que não estava disponível anteriormente.

O funcionamento é intuitivo e segue um formato familiar a outras redes sociais: basta utilizar um símbolo seguido do nome do contato desejado. No entanto, o grande diferencial é que essa menção não será visível para todos; apenas o contato mencionado receberá a notificação, garantindo um nível elevado de privacidade.

Com essa funcionalidade, o WhatsApp promove uma comunicação mais segmentada e personalizada, permitindo que os usuários compartilhem suas atualizações de maneira mais íntima e discreta.

A nova atualização do WhatsApp, com foco em privacidade e praticidade, promete uma experiência mais integrada ao introduzir funcionalidades como menções privadas e sincronização de contatos entre dispositivos.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Compartilhamento personalizado e privacidade

Outra característica interessante desta atualização é a capacidade dos contatos mencionados no Status recompartilharem o conteúdo com seus próprios contatos, mesmo que não sigam o autor original da publicação.

Segundo a empresa, a ideia é permitir que o conteúdo seja compartilhado de maneira mais específica e controlada, sem expor informações ou publicações a um público mais amplo do que o pretendido.

Para garantir a privacidade e a segurança, o WhatsApp reforça que tanto as menções quanto as reações aos Status são criptografadas de ponta a ponta. Isso significa que apenas o autor e o destinatário têm acesso às interações.

Reações aos status: mais opções de emojis

Além das menções privadas, a atualização também introduz uma melhoria nas reações aos Status. Até então, os utilizadores podiam reagir a uma publicação com um conjunto limitado de oito emojis. Agora, o WhatsApp permite que se use qualquer emoji disponível na aplicação para expressar reações.

Para reagir a um Status, basta deslizar o dedo para cima na tela e escolher o emoji desejado. A reação é exibida como um pequeno ícone na parte inferior do app, proporcionando uma forma mais dinâmica e personalizada de interação.

Esta mudança torna a funcionalidade de Status mais semelhante a outras redes sociais, onde as reações com emojis são amplamente utilizadas para expressar sentimentos e opiniões de maneira rápida e direta. Ao ampliar a gama de emojis disponíveis, o WhatsApp dá aos utilizadores mais liberdade para se expressarem de forma autêntica.

Sincronização de contatos entre dispositivos: o futuro do Backup

Outra funcionalidade em desenvolvimento, ainda sem data exata de lançamento, é a sincronização de contatos entre dispositivos. Essa nova ferramenta promete facilitar o uso do WhatsApp em diferentes dispositivos, permitindo que os contatos sejam armazenados diretamente na conta do usuário, e não apenas no dispositivo local.

A sincronização de contatos, em teste na versão beta do WhatsApp para Android, permitirá que os utilizadores acessem seus contatos em qualquer dispositivo vinculado à conta, sem precisar salvá-los novamente ao trocar de telemóvel ou reinstalar a aplicação.

A sincronização de contatos será protegida por criptografia, garantindo a segurança dos números e dados pessoais. Ao ativar a função, os contatos serão salvos e restaurados automaticamente em dispositivos vinculados, facilitando o uso do WhatsApp em caso de troca ou perda de telemóveis.

Limitações da Sincronização

Contudo, essa sincronização terá algumas limitações. Por exemplo, não será possível remover contatos individuais da lista sincronizada entre dispositivos.

Se o utilizador decidir desativar a função, todos os contactos sincronizados serão removidos, e não apenas alguns específicos. Esta limitação foi implementada para garantir a simplicidade e segurança do sistema.

WhatsApp focado em privacidade e funcionalidades futuras

As novas funcionalidades reveladas pelo WhatsApp refletem o compromisso da plataforma em continuar a inovar, ao mesmo tempo que mantém a privacidade e a segurança como pilares centrais do seu serviço.

A capacidade de fazer menções privadas e utilizar uma gama mais ampla de emojis nas reações ao Status são exemplos de como a empresa está a responder às necessidades dos seus utilizadores.

A futura sincronização de contatos demonstra o compromisso do WhatsApp em melhorar a experiência do utilizador, tornando-a mais fluida e integrada. Essas atualizações reforçam a plataforma como uma solução de mensagens robusta e segura para utilizadores em todo o mundo.

