Alerta para MEI: novas regras deixarão alguns profissionais de fora

Recentemente, as regras para os Microempreendedores Individuais (MEI) passaram por alterações significativas, obrigando muitos profissionais a reavaliarem sua forma de atuação.

A atualização, que ocorreu em 8 de outubro de 2024, impactou diretamente as ocupações permitidas dentro desse regime tributário. Essa revisão teve como objetivo alinhar o MEI às novas realidades econômicas e regulatórias do Brasil, tornando essencial que os microempreendedores se informem sobre as mudanças e suas implicações.

A Resolução CGSN 140/2018, que até então regulamentava as ocupações aceitas para o MEI, foi a base das novas diretrizes. Com a recente atualização, diversas profissões foram excluídas da lista oficial, resultando na necessidade de muitos profissionais migrar para outras categorias, como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP).

As recentes alterações visam garantir que as atividades do MEI estejam alinhadas aos benefícios fiscais e modernizar o catálogo de profissões. Além de restringir registros de atividades inadequadas, as novas regras asseguram a viabilidade do MEI para pequenos empreendedores. Profissionais afetados devem buscar alternativas de formalização para continuar atuando no mercado.

Profissões excluídas do cadastro de MEI

A lista atualizada traz diversas ocupações que não são mais permitidas no regime de Microempreendedor Individual. Entre elas, destacam-se:

Abatedor(a) de aves

Adestrador(a) de animais

Alinhador(a) de pneus

Aplicador(a) agrícola

Arquivista de documentos

Balanceador(a) de pneus

Banhista de animais domésticos

Coletor de resíduos perigosos

Comerciante de fogos de artifício

Comerciante de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Comerciante de medicamentos veterinários

Comerciante de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

Comerciante de produtos farmacêuticos homeopáticos

Comerciante de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Confeccionador(a) de fraldas descartáveis

Contador(a)/técnico(a) contábil

Coveiro

Dedetizador(a)

Editor(a) de jornais

Esteticista de animais domésticos

Fabricante de absorventes higiênicos

Fabricante de águas naturais

Fabricante de desinfestantes

Fabricante de produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Fabricante de produtos de limpeza

Fabricante de sabões e detergentes sintéticos

Operador(a) de marketing direto

Pirotécnico(a)

Produtor de pedras para construção, não associada à extração

Proprietário(a) de bar e congêneres

Removedor e exumador de cadáver

Restaurador(a) de prédios históricos

Sepultador

Tosador(a) de animais domésticos

Essas mudanças afetam diretamente os microempreendedores que atuavam nessas áreas, forçando-os a buscar novas opções de formalização para continuar seus negócios.

Consultando se sua profissão é aceita

Se você é um Microempreendedor Individual ou está pensando em se formalizar nessa categoria, é crucial verificar se sua ocupação ainda é permitida. A consulta ao catálogo de atividades é um processo simples e pode ser realizado online, facilitando a vida do empreendedor. Veja como fazer:

Acesse o Portal do Empreendedor: Dirija-se ao site oficial onde as informações sobre o MEI estão disponíveis. Busque por “Atividades Permitidas para MEI”: Na página inicial, encontre essa opção e clique nela para prosseguir. Pesquise sua Profissão: Um campo de pesquisa será exibido, permitindo que você insira o nome da sua ocupação. Verifique o Resultado: Caso sua atividade apareça na lista, você pode continuar com seu registro como MEI. Se não, considere outras modalidades de formalização.

Em caso de dúvidas sobre a necessidade de mudança, é recomendável entrar em contato com um contador. Esse profissional pode oferecer orientações sobre as melhores opções para formalização, garantindo que sua atividade esteja em conformidade com as normas atuais.

Importância da atualização de dados

Além de verificar se a sua ocupação é permitida, é essencial que os microempreendedores mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único. Isso ajuda a evitar problemas legais e garante que você possa usufruir dos benefícios oferecidos pelo regime de MEI.

Mudanças nas regras podem acontecer a qualquer momento, e estar informado sobre elas é fundamental para manter a regularidade do seu negócio.

Adapte-se às novas regras do MEI e aproveite as oportunidades para crescer

As recentes mudanças nas regras do MEI trazem desafios, mas também abrem novas oportunidades para microempreendedores.

Ao compreender as novas diretrizes e adaptar-se a elas, os profissionais poderão continuar a crescer e prosperar em seus negócios.

Portanto, não deixe de consultar a lista de profissões permitidas e mantenha-se sempre atualizado. Essa é a chave para garantir um futuro promissor e sustentável no mundo do empreendedorismo.

