FGTS: como identificar e evitar o golpe que pode fazer você perder dinheiro; descubra

Os golpes relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm se tornado cada vez mais comuns, afetando milhares de brasileiros todos os anos, inclusive aqueles com saldo ativo ou inativo.

O FGTS é um direito dos trabalhadores que garante uma proteção financeira em situações de demissão sem justa causa, aposentadoria ou em financiamentos habitacionais.

No entanto, com o avanço da tecnologia e o aumento dos vazamentos de dados, criminosos têm se aproveitado da vulnerabilidade de sistemas e das falhas na segurança de informações pessoais para acessar e sacar indevidamente os valores das contas vinculadas.

Com o aumento das fraudes, é essencial que os trabalhadores conheçam as práticas mais comuns utilizadas pelos golpistas e adotem medidas preventivas para proteger seu saldo. Estar ciente de como esses golpes funcionam e tomar atitudes proativas pode evitar que você seja a próxima vítima.

Proteja seu FGTS: aprenda a identificar golpes e mantenha suas finanças seguras diante de fraudes cada vez mais sofisticadas.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Como ocorrem os golpes do FGTS?

Os golpes envolvendo o FGTS geralmente começam com o roubo de dados pessoais, como CPF, nome completo e informações bancárias. Essas informações podem ser obtidas por criminosos através de megavazamentos de dados, como o ocorrido em 2021, que expôs informações sensíveis de milhões de brasileiros.

De posse desses dados, os golpistas acessam as plataformas digitais da Caixa Econômica Federal e realizam saques indevidos nas contas do FGTS. Além do acesso direto aos sistemas, os criminosos também utilizam técnicas de engenharia social para enganar as vítimas.

Golpistas enviam mensagens fraudulentas por SMS, e-mail ou WhatsApp, se passando por instituições financeiras, solicitando dados pessoais e direcionando a vítima a páginas falsas. Isso permite o saque indevido do FGTS, aproveitando-se da confiança em comunicações digitais. Portanto, é essencial ficar atento a esses golpes.

Como se prevenir contra golpes do FGTS?

Existem várias formas de se proteger contra golpes relacionados ao FGTS, e adotar medidas preventivas é a chave para manter suas informações seguras. Seguir algumas dicas simples de segurança pode evitar que você tenha seu saldo acessado por criminosos. Confira as principais orientações:

Utilize apenas os canais oficiais da Caixa Econômica Federal: Sempre que precisar consultar informações sobre seu FGTS, use o site oficial da Caixa, o aplicativo FGTS ou vá até uma agência física. Evite fornecer seus dados em sites ou aplicativos desconhecidos. Desconfie de comunicações suspeitas: Não forneça seus dados pessoais, senhas ou números de cartões em resposta a mensagens ou ligações não solicitadas. A Caixa não solicita essas informações por telefone, SMS ou e-mail. Cuidado com links: Nunca clique em links enviados por números desconhecidos ou em mensagens que prometem benefícios urgentes, bônus ou prazos para resgatar valores. Links fraudulentos são uma das principais formas de acesso indevido às suas informações. Mantenha seus dados atualizados nos canais oficiais: Atualize seu cadastro diretamente no aplicativo do FGTS, sem seguir links recebidos por mensagens. Isso evita que suas informações pessoais sejam usadas por criminosos. Habilite a autenticação em dois fatores: Se possível, use autenticação em dois fatores nos serviços que oferecem essa funcionalidade, pois ela oferece uma camada extra de proteção.

Além disso, a Caixa Econômica reforça que não solicita depósitos em contas, chaves Pix ou qualquer tipo de desbloqueio via mensagens. Manter essas orientações em mente é essencial para garantir que seus dados fiquem protegidos.

O que fazer se for vítima de um golpe no FGTS?

Se você identificar que houve um saque indevido em sua conta do FGTS, é crucial agir rapidamente. O primeiro passo é verificar o extrato de sua conta para confirmar a fraude. Caso perceba transações suspeitas, entre imediatamente em contato com a Caixa Econômica Federal para reportar o ocorrido e iniciar o processo de contestação.

A contestação do saque indevido é um procedimento formal que exige a apresentação de provas que demonstrem que você não realizou a transação. Entre os documentos que podem ser úteis estão:

Prints do extrato da conta do FGTS mostrando o saque indevido.

Comprovantes de cadastros bancários suspeitos.

Histórico de mensagens, e-mails ou ligações fraudulentas.

Registros de conversas com golpistas que possam ter pedido seus dados.

Com esses documentos em mãos, dirija-se a uma agência da Caixa para formalizar a contestação. O banco tem até 60 dias para investigar e fornecer uma resposta sobre o reembolso do valor sacado indevidamente.

Veja também:

Quais os próximos passos se não houver solução?

Caso a Caixa não resolva o problema ou não restitua o valor sacado, o próximo passo é buscar auxílio jurídico. Você pode recorrer a um advogado especializado ou procurar a Defensoria Pública para entrar com uma ação judicial. O objetivo é garantir que o dinheiro retirado indevidamente seja devolvido.

A atenção a golpes e fraudes envolvendo o FGTS deve ser redobrada, principalmente em tempos de vazamento de dados.

Manter boas práticas de segurança digital e estar sempre atento a comunicações fraudulentas são formas eficazes de evitar perdas financeiras. Ao seguir essas orientações, você protege seu benefício e evita cair em armadilhas.

Assista: